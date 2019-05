Feuerwehr Quernheim feiert 75-jähriges Jubiläum mit Wettbewerben und buntem Programm

Der Brand des Burlager Kirchturms am 16. September 1990 ist einer der Einsätze, die der Quernheimer Feuerwehr gut in Erinnerung geblieben sind.

Quernheim – In den Anfängen vor 75 Jahren war alles etwas einfacher. Eine alte Handdruckspritze diente zur Brandbekämpfung, die Alarmierung erfolgte über Brandhörner. Seither hat sich viel getan bei der Feuerwehr Quernheim, die am Samstag, 25. Mai, mit einem Tag der offenen Tür ihr Jubiläum feiert.

Offiziell gegründet wurde die Feuerwehr am 31. August 1944. Bis dahin war die Lemförder Feuerwehr für die Ortschaft Quernheim zuständig gewesen. Weil sie aber aufgrund der steigenden Einsätze an ihre Grenzen gestoßen war, hatte der damalige Landrat entschieden, dass Quernheim eine eigene Feuerwehr bekommen soll, erinnert sich Karl-Heinz Meier, ehemaliger Ortsbrandmeister und inzwischen Ehrenbrandmeister der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Gründungsmitglieder waren Heinrich Möller, Paul Rabbing, Edelhard Rabbing, Friedrich Kleybrink, Fritz Holle, Edelhard Buck, Wilhelm Lücke, Heinrich Leßmann, Heinrich Schilling und Friedrich Engelbrecht.

Möller wurde mit der vorläufigen Führung beauftragt, bevor im Herbst 1946 Heinrich Pieper zum Ortsbrandmeister und Wilhelm Wack zu seinem Stellvertreter gewählt wurden. Weil bis 1958 keine Protokolle geführt wurden, gehen die meisten Informationen aus dieser Zeit auf Aussagen älterer Kameraden zurück.

Ihre erste Ausrüstung, eine Handdruckspritze, erhielten die Quernheimer von der Lemförder Feuerwehr. 1950 wurde die erste Tragkraftspritze angeschafft, zwei Jahre später das Feuerwehrgerätehaus fast komplett in Eigenleistung gebaut. Bis dahin befanden sich Spritze und Schläuche auf dem Anwesen Brand. Im neuen Gebäude wurden auch zwei Wohnungen und ein Gemeinschaftskühlhaus eingerichtet.

1961 trat Willi Schmeltekopf die Nachfolge von Heinrich Pieper an. Unter seiner Ägide folgten einige technische Neuerungen. 1964 wurde eine neue Tragkraftspritze mit dazugehörigem Fahrzeug – ein VW-Bulli – angeschafft. „So brauchte man bei einer Alarmierung nicht erst einen Trecker zu besorgen, der den Anhänger zog“, heißt es in der Chronik der Feuerwehr. Die erste Sirene hielt 1967 Einzug. Sie wurde für 75 DM von der Feuerwehr Drohne erworben.

In den 1980er-Jahren folgten die nächsten Modernisierungen. 1984 wurde das Gerätehaus umgebaut, um Platz für ein dringend benötigtes neues Tragkraftspritzfahrzeug zu schaffen. Der Kühlhausbetrieb wurde eingestellt. Das neue Fahrzeug folgte 1986. Ein Jahr später habe man die ersten Atemschutzgeräte bekommen, erinnert sich Karl-Heinz Meier. Das sei eine wichtige technische Neuerung gewesen.

Das Jahrzehnt hatte auch eine Kuriosität zu bieten: In der Chronik wird berichtet, dass sich zur Wahl des Ortsbrandmeisters 1985 erstmals ein Amtsinhaber (Horst Wrampelmeier) einem Gegenkandidaten gegenübersah. Letzterer habe einen Wahlkampf mit allem Drum und Dran betrieben. Spätestens ein Wahlplakat am Gerätehaus mit dem Slogan „Pulle for Brandy“ ließ allerdings vermuten, dass die Kandidatur nicht ganz ernst gemeint war.

Der jüngste Umbau des Gerätehauses folgte 2007, um Raum für ein zweites Fahrzeug, einen Einsatzleitwagen, zu schaffen, mit dem die Quernheimer in der Samtgemeinde und der Kreisfeuerwehrbereitschaft 3 im Einsatz sind. Zuletzt wurde 2012 ein neues Kleinlöschfahrzeug in Dienst gestellt.

Nach Einsätzen befragt, die in Erinnerung blieben, fällt Meier der Flugzeugabsturz in Stemshorn 1975 ein. Die Feuerwehr habe verstreute Leichenteile suchen müssen – eine Erfahrung, auf die Meier gern verzichtet hätte. In Erinnerung blieben auch zwei größere Brände bei KME in Brockum, das Feuer im Burlager Kirchturm 1990 und in jüngerer Vergangenheit der Brand des Hüder Hofs.

Was hat sich im Laufe der Jahrzehnte besonders verändert? Karl-Heinz Meier fallen besonders zwei Dinge ein. Früher waren 90 Prozent der Einsätze Brandbekämpfung, heute sind 60 bis 70 Prozent technische Hilfeleistungen. „Und es ist heute schwieriger, junge Leute zu bekommen.“ Das liege zum einen an Ganztagsschule und vielen Freizeitaktivitäten. Andererseits sei die Ausbildung anspruchsvoller und zeitaufwendiger als in den Anfängen, ergänzt der aktuelle Ortsbrandmeister Dominik Fuchs. Dennoch sieht er die relativ kleine Ortsfeuerwehr gut aufgestellt. Von den 29 Aktiven arbeiteten viele im Ort und im Schichtbetrieb, sodass auch die Tagesverfügbarkeit – in vielen anderen Wehren ein Problem – sehr gut sei.

Tag der offenen Tür mit Gemeindewettbewerb

Die Feuerwehr Quernheim feiert ihr 75-jähriges Jubiläum am Samstag, 25. Mai, mit einem Tag der offenen Tür, in dessen Rahmen auch der jährliche Feuerwehrwettbewerb in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ ausgetragen wird. Beginn ist um 11 Uhr am Gerätehaus. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr haben sich für den besonderen Tag einiges einfallen lassen, um ihre Gäste zu unterhalten. Sie haben eine Fahrzeugausstellung, Wasserspiel und Schlauchkegeln organisiert. Außerdem können sich die Besucher als Feuerwehrmann oder -frau auf Probe versuchen, und sich mit einer Fotobox fotografieren. Anlässlich ihres Jubiläums hat die Feuerwehr Quernheim auch einen Kalender erstellt, der beim Tag der offenen Tür verkauft wird. Um 14 Uhr beginnen die Feuerwehrwettbewerbe, in denen sich die acht angemeldeten Gruppen bei Löschübung, Fahrprüfung und Kuppelcontest beweisen müssen. Gegen 19 Uhr beginnt die Blaulichtparty am Teich, die sich auch Fußballfans nicht entgehen lassen sollten. Denn das DFB-Pokal-Finale wird auf einer Leinwand übertragen. Für Speisen und Getränke ist ab der Mittagszeit gesorgt. mer