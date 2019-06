Eine Zauberin verlässt die Bühne

Lemförde - Von Melanie Russ. Engagiert – dieses Wort war häufig zu hören am Freitagnachmittag in der Aula der Grundschule Lemförde. Egal, welche Attribute die Ehrengäste Beate Gondek in ihren Grußworten zuschrieben, engagiert fehlte nie. Ein Satz, der ebenfalls häufig fiel: „Du wirst uns fehlen.“ Denn nach 16 Jahren als Leiterin der Grundschule wird Gondek Ende Juli in den Ruhestand gehen. Am Freitag wurde sie in einer von Herzlichkeit und großer Zuneigung geprägten Feierstunde offiziell verabschiedet.

Viele Kollegen, Eltern, Vertreter von Vereinen und aus der Politik hatten in der Aula Platz genommen, um gemeinsam mit Gondek auf all die Veränderungen zurückzublicken, die die vergangenen fast zwei Jahrzehnte mit sich brachten.

So bewegt wie die Schullandschaft war auch der Werdegang von Beate Gondek. Weil in den 80er-Jahren ein Einstellungsstopp herrschte, musste sie nach ihrem Studium elf Jahre auf eine Anstellung warten. Die Zeit überbrückte sie unter anderem mit einem Studium der Rechtswissenschaften und als Redakteurin. Die Lust am Unterrichten verlor sie aber nie. 1994 erhielt sie eine Festanstellung an der Grundschule Lemförde, war aber zunächst an andere Schulen abgeordnet. 2003 schließlich übernahm sie die Leitung.

Sie habe die Schule als Rektorin geprägt und weiterentwickelt, sagte Sandra Schenck, Dezernentin der Landesschulbehörde, über Gondek. Beispielhaft nannte sie den Ganztagsbereich, der so erfolgreich sei, weil das Angebot so attraktiv sei, dass die Kinder gerne in der Schule blieben. „Es war immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, betonte Schenck.

Auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe sprach Gondek seinen Dank aus. Sie habe mit großem Engagement für die Ausbildung der ihr anvertrauten Kinder Sorge getragen und alles für die Schule gegeben. Großer Respekt und Dankbarkeit klangen auch aus den Worten von Silke Strübbe vom Schulelternrat: „Herzlichen Dank für alles, was Sie für diese Schule geleistet haben.“ Gleich eine ganze Liste von Eigenschaften verbinden Beate und Axel Flügge von der Schulleiter-AG mit Gondek: engagiert natürlich, aber auch akribisch, arbeitsam, tolerant, ehrgeizig, großzügig, nachsichtig – alles in allem „einfach klasse“.

Lob gab’s auch von Gondeks Vorgängerin Helga Steckel. „Du hast eine Aufgabe übernommen, deren Bewältigung manchmal an die Grenze des Machbaren geht“, weiß sie um die Herausforderungen einer Schulleiterin. „Du hast das Beste aus unserer Schule herausgeholt.“ Herzliche Grüße kamen aus Weißrussland, von der Schule 31 in Gomel, mit der die Grundschule einen engen Austausch pflegt. Die Grüße überbrachte der Gomel-Beauftragte des Kirchenkreises Wilhelm Reesing.

Nachdem zu Beginn bereits die Streicherklasse Gondek ein Ständchen gebracht hatte, bereitete das Kollegium der Grundschule ihrer „Frau Chefin“ zum Schluss eine kleine musikalische Überraschung. Wie schon zum Sommerfest hatten die Lehrer – dieses Mal zur Melodie von „King of the road“ – ein Lied für Gondek gedichtet.

All diese Herzlichkeit machte die scheidende Schulleiterin einen kurzen Moment sprachlos, bevor sie kritisch, aber stets mit einem humorvollen Unterton, auf all das zurückblickte, was die Landesschulbehörde ihren Lehrern im Laufe der Jahre abgefordert hat. Sie habe einiges aus dem Hut zaubern müssen, um die Vorgaben in die Praxis umzusetzen. Am Ende aber bleibt bei Gondek ein gutes Gefühl, weil sie von allen Seiten, seien es Kollegen, Eltern oder der Förderverein, viel Unterstützung bekommen hat. So gab sie das viele Lob, das sie bekommen hatte, auch postwendend zurück. „Ich alleine konnte niemals Schule machen. Ich konnte nur zaubern, weil alle mitgeholfen haben“, sagte sie, nahm ihren Zauberhut und trat von der Bühne.