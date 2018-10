Duo „Pariser Flair“ bringt Besuchern französische Lebenskunst näher

Lemförde - Von Christa Bechtel. Paris – die Stadt der Liebe, der Kunst, der Mode, der Haute cuisine war den Besuchern im Lemförder Rittersaal am Mittwochabend ganz nahe. Grund dafür war das Duo „Pariser Flair“, das auf Einladung des Vereins „KulturBUNT“ dort gastierte und sie mitnahm auf eine Stadtführung der Superlative, die erst nach drei Zugaben endete.

Schon vor Tagen hatte „KulturBUNT“ verkündet, dass die Veranstaltung ausverkauft sei. So freute sich Vorsitzender Ernst Völkening sichtbar, der zur Begrüßung sagte: „Vielen Dank meine Damen und Herren, dass so viele uns begleiten wollen auf diesem schönen musikalischen Spaziergang durch die wunderbare Seine-Metropole.“

Charmant und fachmännisch übernahmen die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen die Führung. „Willkommen auf unserer Reise nach Paris. Ich bin Ihre Reiseführerin“, erklärte Marie Giroux gut gelaunt. Kennengelernt hat sich das Duo, das in ganz Deutschland rund 100 Konzerte pro Jahr gibt, auf einer Yacht auf der Seine.

„Paris ist die Hauptstadt Frankreichs, durch die die Seine fließt“, erläuterte die Pianistin, die dem Publikum etliche Eckdaten dieser zauberhaften Weltstadt vermittelte: drei Flughäfen, sechs Kopf-Bahnhöfe, zahlreiche sehenswerte kirchliche und weltliche Bauwerke, darunter etwa 160 Museen und 200 Kunstgalerien – und mehr als 10.000 Restaurants. Den Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris, hatte die Sängerin „en miniature“ mitgebracht. Vor allem aber sei die Stadt die Wiege des französischen Chansons, unterstrich sie.

Hommage an die Stadt

Also: „Steigen Sie ein, lassen Sie Paris wie einen guten Wein auf die Zunge zergehen. Es hat einen Geruch, eine Farbe, eine Konsistenz…“, schwärmte Marie Giroux mit ihrem zauberhaften französischen Akzent. Zuvor hatte sie das Programm mit „Sous le ciel de Paris“ eröffnet und sang nun als Hommage an ihre Stadt „I love Paris“ von Cole Porter. Immer wieder bestach die Mezzosopranistin mit ihrer wandelbaren Stimme, die auch die hohen Lagen exzellent meistert. Kongruent begleitete sie Jenny Schäuffelen mal am Klavier, mal am Akkordeon.

„Die Liebe ist eine Gemütskrankheit, die oft durch die Ehe geheilt werden kann“, habe Sacha Guitry gesagt, so die Sängerin, die von diesem Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Dramatiker „J´ai deux amants“ zu Gehör brachte. „Er wusste ganz genau, von was er spricht, denn er war siebenmal verheiratet“, verdeutlichte Giroux spitzbübisch lächelnd. Und Schäuffelen verriet auch gleich das Lieblingsrestaurant von Guitry.

Zahlreiche Restauranttipps

Apropos Restaurants: Da bekamen die Konzertbesucher an diesem Abend zahlreiche Tipps, ebenso zum Shoppen und sogar Sex-Shops erwähnte Schäuffelen kurz – aber das gefiel ihrer Partnerin so gar nicht. Keinesfalls fehlen durfte Edith Piaf, der „Spatz von Paris“. Von ihr sang Marie Giroux „La vie en rose“ und später „Milord“. Oder Charles Aznavours unvergessenes „Du lässt dich gehen“. Fulminant ging´s in die Pause mit dem „Pariser Tango“, bei dem zwei Paare spontan ein Tänzchen wagten.

Den zweiten Teil eröffnete das Duo mit „Mon manège à moi“, wobei die Mezzosopranistin, die in Paris studiert hat und deren Lieblingsviertel Montmartre ist, ebenfalls spontan mit einem Besucher ein Tänzchen startete. Eindringlich, gefühlvoll folgte „Ne me quitte pas“ von Jacques Brel. Wie wandlungsfähig ihre Stimme ist, bewies Marie Giroux bei „Nouveau Western“ mit gekonntem Rap.

Die Stadtführung mit besonderem Flair endete an der Prachtstraße „Camps Elysees“. Mit viel „Pariser Flair“ und nach drei Zugaben verließ das Auditorium beschwingt den Rittersaal.