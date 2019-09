Lembruch – „Die Forschungsstation Leben im Wasser“ des Dümnmer-Museums in Lembruch feiert zehnjähriges Bestehen. Im Rahmen des Geburtstags veranstaltete das Museum gestern einen Tag der offenen Tür und bekam Besuch von der Klasse 6b der Realschule in Diepholz.

Die Schule ist Kooperationspartner des Museums und hatte in der Vergangenheit bereits mit materiellen Spenden zur Forschungsstation beigetragen. Warum die Zusammenarbeit mit den Schulen wichtig ist, stellte sich beim Höhepunkt des Tages, dem Impulsreferat von Limnologe Hans Heinrich Schuster heraus: „Die Aufgabe der Dümmersanierung ist eine Mehrgenerationenaufgabe. Wir brauchen Nachwuchs und hoffen, durch das umweltpädagogische Angebot junge Helfer zu gewinnen.“ Er fügte hinzu: „Die Arbeit der Forschungsstation findet auf einer sachlichen Basis statt, das tolle am Dümmer-Museum ist die faktenbasierte Arbeit. Wir können Schulen und Interessierte meinungsfrei informieren, sodass die neue Generation das Rad nicht jedesmal neu erfinden muss, wenn diese sich mit dem Thema beschäftigt.“

Museumsleiterin Sabine Hacke stimmte zu und erinnerte: „Die Forschungsstation soll die Zusammenhänge des Sees verdeutlichen und auf die Problematiken, wie zum Beispiel Blaualgen oder den niedrigen Wasserstand hinweisen. Dabei ist aber auch zu erwähnen, dass nicht nur Schüler zu Besuch kommen, sondern Gäste jeden Alters.“

Schusters zeigte in seinem Vortrag Dankbarkeit gegenüber denen, „die ihre Position dafür nutzen, den Dümmer zu einem gesundem See zu machen. Denn voraussichtlich wird niemand damit berühmt, aber dadurch wird unser Ziel erreicht. Sich so in den Dienst der Sache zu stellen, ist bemerkenswert.“

Der Geburtstag war Anlass für das Dümmer-Museum, das neue „Kursbuch Dümmer“ in aktualisierter Kurzausgabe herauszubringen. Autor ist Dieter Tornow, Mitglied des Dümmer-Beirats. Darin sind auch die Ergebnisse der zehnjährigen Datenerfassung im Rahmen des Umweltbildungsprojekts zu finden.