„Ein wichtiger Schritt für die Lemförder Vereine“

Fleckensrat beauftragt ROH Architektur mit den Planungsleistungen für Sporthalle

+ © ROH Architektur Diese mögliche Variante des Neubaus der Turnhalle in Lemförde stellte Bernd Rohlfs von ROH Architektur aus Oldenburg im Fleckensrat Lemförde vor. Das Gremium beschloss, ihn mit den Planungsleistungen zu beauftragen. © ROH Architektur

Lemförde - Als „wichtigen Schritt für die Vereine“ bezeichnete Lemfördes Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch die Entscheidung des Fleckensrates in seiner Sitzung am Mittwoch, die ROH Architektur aus Oldenburg mit den Planungsleistungen für die neue Sporthalle in Lemförde zu beauftragen. Die Entscheidung fiel einstimmig aus. Budke-Stambusch dankte den Mitgliedern für die konstruktive Mitarbeit.