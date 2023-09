Ein Schultag für den Umweltschutz

Teilen

Uta Lansing vom NUVD-Vorstand hatte einige Tierschädel mitgebracht. Die fanden die Schüler natürlich besonders spannend. © Bokop

Neun Schulklassen sind bei den Dümmer-Naturspielen der NUVD auf Entdeckerreise gegangen und haben jede Menge über heimische Tiere und ihre Umwelt gelernt.

Hüde – Neun Schulklassen, das sind insgesamt 191 Schüler, begaben sich am Montag im Rahmen der Dümmer-Naturspiele in Hüde auf eine spannende Entdeckerreise und erfuhren dabei jede Menge über heimische Tiere und ihre Umwelt. Am Ende wartete sogar eine Überraschung auf sie. Veranstalter war zum elften Mal die Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD).

Quer durch das Einzugsgebiet der Naturschutzstation Hüde im Ochsenmoor waren betreute Stationen mit viel Wissenswertem und vielen Fragen verteilt. „Was ist der Unterschied zwischen einem Geweih und einem Gehörn?“, wollten die Organisatoren gleich an der ersten Station wissen. Die Begeisterung war groß, als die Kinder immer größere Geweihexemplare unter die Lupe nehmen konnten. Zunächst das Gehörn eines jungen Rehbocks, dann das eines Rot- und eines Damhirsches. Besonders staunten die Schülerinnen und Schüler aber, als ihnen ein Elchgeweih präsentiert wurde. „Das ist ja ‘ne noch größere Schaufel“, rief ein Kind.

An der nächsten Station konnten die Schüler heimische Vögel bestimmen. Unterstützt von Dr. Marcel Holy von der NUVD gelang es einer Klasse sogar, mit dem Fernglas drei Seeadler zu erspähen, die über dem See ihre Kreise zogen. „Die brüten hier ganz in der Nähe“, merkte Holy an. Ein ausgewachsener Seeadler kann eine Spannweite von bis zu zweieinhalb Metern erreichen.

An anderen Stationen erforschten die Teilnehmer Tierknochen, Insekten, verschiedenste Vogelfedern und ausgestopfte Eulen. An Ende waren alle Schülerinnen und Schüler sichtlich geschafft, konnten sich aber über eine Überraschung freuen: Jede Klasse erhielt einen Gutschein für eine Führung, jedes Kind eine Urkunde.

Möglich gemacht wurde das alles durch die NUVD, die Udo Effertz einst als kommunikatives Bindeglied zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus ins Leben gerufen hatte. Effertz betonte, dass ein gutes gegenseitiges Verständnis das Wichtigste sei, nur dann könne Umweltschutz funktionieren. Die Kinder- und Jugendarbeit sei dafür eine wichtige Grundsäule.

Die Projekte der NUVD reichen bis Schleswig-Holstein. Ein hiesiges Projekt zum Schutz des Uferschnepfen- und Kiebitzbestandes hat laut Effertz so gut funktioniert, dass man aktuell sogar im hohen Norden Deutschlands ein Projekt durchführt, dort jedoch zugunsten der Austernfischer. Fallen rund um ihr Brutgebiet sollen Räuber wie Füchse oder Marder eindämmen.

„Das ist unser Leuchtturmprojekt“, merkte Udo Effertz an. „Das Projekt läuft erst mal bis 2024, und wir können bereits jetzt einen Anstieg von 60 bis 70 Prozent verzeichnen. Immer wieder hört man ,Gott wird’s schon steuern‘, aber das funktioniert in der Natur nur dann, wenn man sie in Ruhe lässt. Der Mensch greift immer irgendwie ein, dann muss man helfen. Wenn man an allen Stellschrauben ein bisschen dreht, kann man mit Geduld sehr viel erreichen.“

Dass diese Begeisterung auch seine Tochter erfüllt, ist nicht weiter verwunderlich. Lisa Effertz leitete nun bereits zum vierten Mal die Naturspiele, wie immer mit Erfolg und guter Resonanz. „Erfahrungsgemäß kommen die ersten Anmeldungen für nächstes Jahr schon morgen, obwohl der nächste Termin noch gar nicht feststeht“, freute sich Udo Effertz.

Finanziert werden die NUVD und ihre Projekte aus Spenden. Die diesjährigen Naturspiele seien im Wesentlichen durch eine Großspende der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz ermöglicht worden. Insgesamt sei die Spendenbereitschaft aber nach Corona zurückgegangen, bedauert Effertz. tib