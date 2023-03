Ein Konzept für alle und den Tourismus der Zukunft im Dümmerweserland

Von: Carsten Sander

Teilen

Im Dümmerweserland hat der Tourismus zuletzt einen enormen Aufschwung erlebt. Dorothea Schneider (re.) und Bianca Strieker von der DWL arbeiten daran, dass daraus etwas Nachhaltiges wird. Ein Tourismuskonzept soll helfen. © Sander

Die DümmerWeserLand Touristik will die Region als Tourismus-Standort zukunftsfähig machen. Mit den Mitgliedern sollen klare und verbindliche Pläne geschmiedet werden. Erstmals wird dafür ein Tourismuskonzept erstellt.

Lemförde/Diepholz – Es tut sich etwas in der DümmerWeserLand Touristik (DWL)! Und zwar etwas, das für die Zukunft des 14 Kommunen umfassenden Tourismusverbandes von elementarer Bedeutung sein wird. Um auf die Entwicklungen der vergangenen und die Herausforderungen der kommenden Jahre richtig zu reagieren, stellt die DWL erstmals in ihrer 20-jährigen Geschichte ein mit allen Mitgliedern abgestimmtes und letztlich auch handlungsverbindliches Tourismuskonzept auf die Beine. Wieso, weshalb, was es bringen soll und wer mitwirkt? DWL-Geschäftsführerin Dorothea Schneider und ihre Stellvertreterin Bianca Strieker geben im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung Antworten.

Was hat den Anstoß zur Entwicklung eines Tourismuskonzepts gegeben?

Dass Bewegung in die Sache kommt, hat vor allem damit zu tun, dass das Tourismusgeschäft am und um den Dümmer förmlich explodiert ist. 2017 wurden in der Region in Betrieben mit mehr als zehn Betten noch 114 531 Übernachtungen registriert. 2021 waren es schon 374 755. Und für 2022 liegen zwar noch keine konkreten Zahlen vor, es wird innerhalb der DWL aber mit einer Summe um 550 000 Übernachtungen gerechnet. Dabei sind all die Ferienwohnungen und - häuser, die die Zehn-Betten-Vorgabe nicht erfüllen, gar nicht erfasst. Auf diese Entwicklung – befeuert durch Corona, den allgemeinen Trends zum Deutschland- und Natur-Urlaub sowie das Marissa Resort – musste reagiert werden. Dorothea Schneider: „Alles zusammen hat den Ausschlag gegeben, zu sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen wollen.“ Außerdem: Es gibt spezielle Förderrichtlinien, die von touristischen Gebieten ein Tourimuskonzept verlangen.

Wie ist der Stand der Dinge?

In der Saison 2020/21 gab es die ersten Diskussionen mit Vorstand und Mitgliedern der DWL, seit Februar wird konkret an dem Konzept gearbeitet. Eine sogenannte Lenkungsgruppe, besetzt mit 20 Vertretern aus Kommunen sowie touristischer Betriebe und Verbände „mit einem guten Querschnitt aller Mitglieder“ (Schneider) hat sich zweimal getroffen. Nach der Ist-Analyse und einer Bewertung von Chancen, Risiken und Potenzial soll es bei der dritten Sitzung im April konkret werden. Begleitet wird der Prozess durch die auf touristische Entwicklungskonzepte spezialisierte Agentur „Project M“ aus Hamburg.

Auf eine schriftliche Befragung aller etwa 400 touristischen Betriebe in der DWL-Region – vom kleinen Café bis zum großen Hotel – haben rund 100 geantwortet. Allen wurde die Chance gegeben, sich zu erklären, worauf sie den touristischen Fokus richten würden. Das Ergebnis ist keine Überraschung, sondern im Grunde nur eine Bestätigung des Status quo: Erholung und Natur sind der Mehrheit als Argumente für einen Urlaub in der Region wichtig. Im Dümmer, den Mooren, der Möglichkeit zur Vogelbeobachtung und im Naturraum sehen die Befragten die Hauptattraktionen ihrer Region.

Was ist das Ziel? Was soll erreicht werden?

Pauschal gesagt, ist es so: Die Region mit der DWL als touristischem Dachverband braucht für ihre touristischen Aktivitäten einen „roten Faden und Handlungsempfehlungen für alle“, so Bianca Strieker. Dorothea Schneider ergänzt: „Es hilft uns nicht weiter, ein Konzept zu haben, das dann aber unbeachtet in der Schublade landet und keinen praktischen Nutzen hat.“ Deshalb sei die Lenkungsgruppe auch interdisziplinär zusammengesetzt. „Weil wir glauben, dass so Input aus allen Bereichen kommt – und Akzeptanz für das Konzept. Es ist uns ganz wichtig, dass die Impulse von den touristischen Akteuren ausgehen“, sagt Schneider. Erster Erfolg sei schon erkennbar. Strieker: „Es sind keine Konkurrenten, die da gemeinsam am Tisch sitzen, sondern Netzwerker, die miteinander arbeiten wollen. Es ist wichtig, dass dieses Netzwerk zusammenwächst und man feststellt: Wenn ich dir meine Gäste schicke, hast du auch etwas davon - und umgekehrt.“ Fundament des Konzepts müsse die Akzeptanz durch alle Mitglieder sein, die Früchte wären eine Steigerung der Bekanntheit der Region und der DWL sowie Kooperationen und Synergien. „Es ist schon ein Novum, dass wir in einer solchen Gruppe zusammensitzen“, erklärt Geschäftsführerin Dorothea Schneider.

Das ist die DWL Die DümmerWeserLand Touristik – kurz DWL – ist ein Verein, zu dem sich 14 Kommunen aus der Region der Diepholzer Moorniederung sowie der Landkreis Diepholz zusammengeschlossen haben. Dazu gehören die Kommunen des südlichen Landkreises, aber auch Uchte aus dem Kreis Nienburg, Goldenstedt und Damme aus dem Kreis Vechta sowie Stemwede und Rahden aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Minden-Lübbecke. Gegründet wurde die DWL im Jahr 2003. Zu ihren Mitgliedern gehören auch die Tourist-Infos der Kommunen. Die DWL finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge sowie durch den Landkreis Diepholz.

Wie könnten konkrete Maßnahmen aussehen?

Noch ist nichts beschlossen, aber zur Veranschaulichung, wie ein Tourismuskonzept Einfluss auf die ganze Region nehmen kann, nennt Dorothea Schneider Beispiele. „Ein Ergebnis kann sein, festzulegen, welche Gästegruppen wir durch unsere Marketing-Kampagnen ansprechen.“ Familien, Rentner oder die Gruppe der „Best-Ager“ (ab 50 Jahre)? Naturliebhaber, Radtouristen, Spaßsuchende? Dabei spielen künftig – Achtung, Marketing-Fachbegriff – Sinus-Milieus eine große Rolle. Gemeint sind Einteilungen von Gästegruppen nach sozialer Lage und Werteeinstellungen – sprich: Gleichgesinnten. Also: Wer ist Abenteurer? Wer ist Erholungssuchender? Was kann diesen oder jenen geboten werden?

Wie groß ist das Vertrauen, dass der Boom im Dümmer-weserland anhält?

Fliegen die Menschen nach Ende der Corona-Einschränkungen lieber wieder in den Süden und bevölkern Mallorca, Fuerteventura, Kreta und Ägypten? Oder bleiben Sie weiter im Lande? Dorothea Schneider spricht diesbezüglich zwar von „einem Blick in die Glaskugel“, sagt aber auch, dass gestiegene Flugpreise und Streiks an den Flughäfen Argumente für einen heimatnahen Urlaub seien: „Da ist Deutschland dann eine sichere Bank.“ Und die Region des Dümmerweserlandes liege mit ihren Reizen genau im Trend. „Wir haben viel Natur, viele Outdoor-Angebote. Das ist der Bereich, der eine große Dynamik bekommen hat.“ Aktuelle Umfragen und Reiseanalysen hätten ergeben, „dass Outdoor, Natur und Erholung die Hauptreisemotive sind.“ Und wenn es nicht der Haupturlaub sei, den die Menschen am Dümmer verbringen, „dann doch der Zweiturlaub“, so Bianca Strieker. Kurzum: Die DWL glaubt daran, dass der Boom nachhaltig sein wird, und will mit dem Tourismuskonzept die eigene Position stärken.

Was ist mit den Finanzen?

Zunächst mal: Die Kosten für das Tourismuskonzept sind nicht ausufernd. Auf 40 000 Euro würden sie sich belaufen, informiert die DWL. Bestandteil des Konzepts soll es sein, dem Thema Finanzen auf die Sprünge zu helfen. Bislang könne der Tourismus als Wirtschaftsfaktor aufgrund fehlender Daten (deren Beschaffung wiederum Geld kostet) nur sehr eingeschränkt bewertet werden, berichtet Dorothea Schneider: „Es mangelt immer an greifbaren Zahlen. Es hilft aber, wenn man bei Entscheidungen, die Geld kosten, aufzeigen kann, dass der Tourismus auch dieses Maß an Wertschöpfung generiert.“ Sprich: Wer weiß, wie viel Geld ein Tagesgast in der Region lässt oder wie viel eine dreiköpfige Familie in einer Woche ausgibt, kann kalkulieren, um generierte Mittel wiederum gewinnbringend einzusetzen. Das ist ein weiteres Ziel, das mit Hilfe des Tourismuskonzepts erreicht werden soll.