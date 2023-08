Ein Höhepunkt, aber kein Endpunkt: Lemförde startet zweitägige Party anlässlich des 775. Geburtstags

+ © Sander Die Spendenkarten für den „Baum zum Fest“ zeigen Kerstin Schult (li.) und Stephanie Budke-Stambusch. Sie hoffen am Wochenende auf eine Party in Lemförde, an die man sich noch in 25 Jahren erinnert, „wie cool sie war“. © Sander

Ein Jahr lang feiert der Flecken Lemförde seinen 775. Geburtstag. Bisher seien die Veranstaltungen mega-gut gelaufen, urteilen die zwei Chef-Organisatorinnen. Am Wochenende erlebt der Ort dann den Höhepunkt der Feierlichkeiten. Zwei Tage lang wird gefeiert - mit einem Stargast, einer Überraschung und hoffentlich möglichst vielen Lemfördern, die sich bisher so für das Jubiläum ins Zeug gelegt haben. Und nach der Party geht es noch weiter...

Lemförde – Und jetzt also die große Party! Mit dem Festwochenende am Freitag und Samstag im Bürgerpark erlebt der Flecken Lemförde den Höhepunkt seiner über das ganze Jahr verteilten Feierlichkeiten zum 775. Geburtstag des Ortes. Party- und Showbands sorgen für Stimmung (siehe Info-Kasten), der Bereich hinter dem Amtshof dient als Party-Area und für eine besondere Überraschung ist an beiden Abenden auch gesorgt. Das versprechen Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch und Hauptamtsleiterin Kerstin Schult, bei denen die Fäden für das Festwochenende zusammenlaufen. Die Party ist aber auch ein Anlass, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie ist es bisher gelaufen mit dem Veranstaltungsmarathon anlässlich des Lemförder Jubiläums?

Der Lemförder Party-Fahrplan Freitag, 25. August: 18 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich und Auftritt der Jugend-Rockband „Unation“. 21 Uhr: Start ins Programm der Partyband „Hit Radio Show“. In den Pausen legt DJ Chris Cue auf. 22.30 Uhr: Auftritt Daniel Lopes. Samstag, 26. August: ab 14 Uhr: Aktionen für große und kleine Kinder sowie Auftritt Shanty Chor, ab 14 Uhr: Historisches Café im Rittersaal mit der Ausstellung vom „Tag der Geschichte“., ab 16 Uhr: Walk Factory, künstlerische Unterhaltung, 16 bis 18 Uhr: Aktion „Ein Baum zum Fest“, Spendensammlung, 17 Uhr: „Radau!“ spielt Kinderrock, 20 Uhr: Start ins Programm der Partyband „Atomic Playboys“. In den Pausen legt DJRalf Burnett auf.

Sonntag, 27. August: 11 Uhr: Gottesdienst, ökumenische Andacht im Bürgerpark.

Die Antwort auf diese Frage ist erstmal ein Leuchten in Kerstin Schults Augen und dann der Satz: „Es war mega.“ Mega-gut also. „Ich bin total überrascht, wie alle mitziehen. Wie alle Lust haben auf die Veranstaltungen“, sagt die eine Chef-Organisatorin. Vor allem der „Tag der Geschichte“ mit seinen Besuchermassen (Schult: „Wie die Ameisen sind die Leute die Hauptstraße rauf und runter, das war einfach super“) und langen Schlangen vor Synagoge, Kirche und altem Gefängnis hat überrascht. Der Kinderkarneval sei ein weiteres Highlight gewesen, bei dem die Ausrichter förmlich „überrannt“ worden seien, so Schult: „Das ist so gut angekommen, damit hatte niemand gerechnet.“

Im Grunde ist es unfair, nur diese zwei Veranstaltungen herauszupicken, denn Lemförde hat in den ersten acht Monaten des Jahres so viel auf die Beine gestellt, was Erwähnung verdient gehabt hätte. Die Feuerwehr, der Schützenverein, die Schulen – alle haben mitgezogen. Nicht zu vergessen die Firmen, die vieles durch großzügige finanzielle Unterstützung erst möglich gemacht hätten, so Bürgermeisterin Budke-Stambusch: „Das Sponsoring war total gut.“ Insgesamt haben sich 34 Unternehmen spendabel gezeigt.

Das Jahr sei ziemlich „vollgepackt“ gewesen, meint Kerstin Schult, in deren Stimme eindeutig Stolz mitschwingt: „So viele Veranstaltungen musst du erstmal hinkriegen.“ Für die Menschen, die all das auf die Beine gestellt haben und ihre Zeit geopfert haben, ist nun die Party am Freitag und Samstag gedacht. „Wir wollen richtig Geburtstag feiern. Wir wollen mit denen feiern, die sonst immer helfen, die immer wertvoll sind für uns. Die ganzen Vereine und Ehrenamtlichen sollen nicht wieder helfen müssen, sondern feiern dürfen“, erklärt Kerstin Schult. Deshalb seien Service und Catering auch komplett fremdvergeben worden.

775-Jahr-Feier – was nach der Party noch kommt Die Party am Wochenende ist fraglos der Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich des 775. Geburtstags des Fleckens Lemförde. Der Endpunkt ist sie aber nicht. Wenn die Party-Nachwehen überstanden sind, geht es mit dem Programm weiter. Am 9. September bittet die Theatergruppe der Evangelischen Jugend der Kirchengemeinde Lemförde zu einem „Picknick im Park“. Und klar: Die Theatergruppe spielt natürlich Theater. „Hin und weg – Vergangenheit trifft Zukunft“ heißt das Stück und führt die Zuschauer 775 Jahre zurück.

„Klein gegen Groß“ ist das Motto am 20. September (Weltkindertag). Außerdem lädt die Kinder- und Jugendfeuerwehr am 2. September zum Orientierungsmarsch ein. Am 16. September lebt der Dorfpokalwettbewerb wieder auf und am 3. November veranstalten die Lutherspatzen ihr „Laternenfest to go“.

Kurz vor Ende des Jubiläumsjahres folgt etwas, das in Sachen Nachhaltigkeit als die Krone des Ganzen betrachtet werden sollte. Auf Initiative der Berginteressenten sollen am 29. November im Stemweder Berg 775 „Bäume für die Zukunft“ gepflanzt werden. „Darauf freue ich mich richtig“, sagt Hauptamtsleiterin Kerstin Schult: „Diese Baumaktion finden die Leute toll. Viele wollen gerne mitmachen.“ csa



Damit aber nicht der Eindruck entsteht, dass im Bürgerpark nur Lemförder unter sich feiern: Die Veranstaltung ist offen für jeden und wurde auch weiträumig beworben. Sonst hätten die Macherinnen kaum Showbands wie die „Hit Radio Show“ (Freitag) und die „Atomic Playboys“ (Samstag) verpflichtet. Zudem tritt in Ex-DSDS-Teilnehmer Daniel Lopes ein Stargast auf, der – so munkelt man – auch einen Lemförde-Song mitbringt. Zudem wird die Überraschung, über die Budke-Stambusch und Schult kaum etwas verraten, thematisch wohl auch sehr nahe an Lemförde sein. Die Erwartung an die beiden Abende ist keine geringere als diese von Kerstin Schult formulierte: „Aktuell wird gerade viel über die 750-Jahr-Feier gesprochen. Und es wäre fantastisch, wenn man sich in 25 Jahren noch daran zurückerinnert, wie cool die Party 2023 war.“

Vor einem Vierteljahrhundert hatte Lemförde mit einem historischen Umzug beeindruckt. Doch noch mal dasselbe zu machen, kam nicht infrage. „Das wollten wir nicht“, so Budke-Stambusch. „Kein Aufwärmen des Alten“, sagt auch Schult. Lieber etwas fetzig Neues. „Und wenn das Wetter nicht total quer schlägt“, meint Stephanie Budke-Stambusch, „dann wird es auch eine gute Party.“

Auf der zudem das Geld für den „Jubiläumsbaum“ eingesammelt werden soll. Eine Esskastanie soll im Herbst im Bürgerpark gesetzt werden – gewissermaßen als Erinnerungsstütze an die 775-Jahr-Feier für kommende Generationen. Von 16 bis 18 Uhr können Spendenwillige an einem Spendenstand ihren Teil zur Anschaffung des Baums beitragen. Besonders daran ist: Die Mindestspendensumme beträgt 20 Euro, und jeder Spender darf/soll ein Kärtchen ausfüllen, worauf er seine persönliche Motivation für die Spende vermerkt. Budke-Stambusch erklärt den Gedanken, der hinter der für eine Sammelaktion ungewöhnlichen Mindestsumme steht: „Die Menschen sollen sich mit dem Baum identifizieren. Dennoch wollen wir möglichst jedem die Chance geben, sich an der Aktion zu beteiligen.“