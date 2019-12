Lemförde – „Ein gutes Beispiel – überlegt geplant – an alle gedacht“. Das steht auf der neuen Plakette des Rathauses der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Der Kreisverband Diepholz des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) zeichnete am Montag das Rathausgebäude für dessen Barrierefreiheit mit einer Plakette aus.

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe begrüßte vom SoVD die beiden Diepholzer Kreisvorsitzenden Ursula Tebelmann und Rudolf Dyk sowie die Ortsvorsitzende von Diepholz, Renate Dinse, die Ortsvorsitzende von Lemförde, Jutta Lohaus-Möhlfeld, und Fritz Dettmer, Ortsvorsitzender von Brockum. „Der SoVD hat bei uns einen hohen Stellenwert“, meinte er angesichts der vielen anwesenden Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden. Zur Übergabe der Plakette waren gekommen Stephanie Budke-Stambusch (Lemförde), Hartmut Henke (Marl), Heiner Lindemann (Stemshorn) und Margarete Schlick (Lembruch).

„Wir kümmern uns in regelmäßigen Abständen um die Belange im öffentlichen Raum hinsichtlich der Barrierefreiheit in unserem Landkreis“, erklärte Ursula Tebelmann. Die Normen und Vorgaben für die Plakette des SoVD seien eingehalten worden, führte sie weiter aus. „Im Wesentlichen wurde die Barrierefreiheit geprüft. Dazu gehören stufenlose Wege zu den Türen, automatische Türöffnungen und genügend große Aufzüge, so die Vorsitzende des Kreisverbandes. Aber auch die Beleuchtung sowie die Tastflächen für Sehbehinderte im Treppengebäude des Rathauses wurden gelobt. „Es wurden einige Papierseiten an Vorgaben abgearbeitet, jetzt habe ich die Ehre, die schöne Plakette überreichen zu dürfen“, freute sich Tebelmann.

Rudolf Dyk betonte, dass der SoVD darauf hinarbeitet, dass „alle öffentlichen Gebäude in Europa nach solchen Maßstäben gestaltet werden sollten.“ „Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass Sie sich beim Bau so für die Barrierefreiheit bemüht haben. Das zeigt, wie eine gute Zusammenarbeit funktionieren kann“, hob Tebelmann das Lemförder Rathaus als gutes Beispiel hervor.

Auch Rüdiger Scheibe bedankte sich im Namen der Samtgemeinde für die Plakette und betonte die Wichtigkeit barrierefreier öffentlicher Gebäude, um die Selbstständigkeit aller Bürger zu gewährleisten.