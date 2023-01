Ein Baum, viele Blumen und ein Barde

Von: Carsten Sander

Auch einige historische Figuren gehörten zu den Gästen des Neujahrsempfangs in Lemförde, den der „LemFörderer“-Chef Dietmar Emshoff (4.v.li.) und Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch (5.v.re.) ganz auf das 775-Jahr-Jubiläum des Ortes abgestimmt hatten. © Sander

Historische Prominenz im Rittersaal: Der Neujahrsempfang der „LemFörderer“ steht ganz im Zeichen der 775-Jahr-Feier. Spendenaktion für einen „Jubiläumsbaum“ soll bald anlaufen.

Lemförde – Schon am Eingang des Rittersaals wurde den geladenen Gästen klar: Ein Neujahrsempfang wie jeder andere würde es diesmal nicht werden in Lemförde. Die Werbegemeinschaft „LemFörderer“ als Gastgeber hatte dort zwei auf Mittelalter getrimmte Torhauswachen platziert – aber nicht etwa, weil ungebetener Besuch erwartet worden wäre. Nein, die Wachen waren vielmehr ein erster Wink, unter welchem Motto der Neujahrsempfang im Lemförder Jubiläumsjahr stehen würde. 775 Jahre wird der Ort alt – und das war am Freitag ganz klar der Themenschwerpunkt.

Also hatten sich die „LemFörderer“ historische Prominenz bestellt. Graf Friedrich war da, der Bischof von Minden, Prinzessin Gretchen, eine Magd und die Torhauswachen. Alle dargestellt von Mitgliedern der Theatergruppe der evangelischen Jugend. Und nicht zu vergessen: Hennig, der Barde, der für Mittelalter-Musik sorgte.

Der Neujahrsempfang, so betonte es Dietmar Emshoff als Vorsitzender der „LemFörderer“, sei diesmal auch und vor allem als „Auftaktveranstaltung für unsere 775-Jahr-Feier“ zu sehen: „Wir starten damit ins Jubiläumsjahr.“ Etwa 145 geladene Gäste begrüßten die „LemFörderer“ und Flecken-Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch dazu im Rittersaal des Amtshofes. Nach den zwei Corona-Jahren war es die erste Zusammenkunft von Geschäftsleuten, Kulturschaffenden, Vertretern von Vereinen und Institutionen sowie Lokalpolitikern in diesem Rahmen. Emshoff: „Es geht auch darum, Gespräche zu führen, sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden.“

Dazu war nach dem öffentlichen Teil reichlich Gelegenheit. Anders als in den Jahren vor Corona hatte anno 2023 kein Lemförder Unternehmen seine Firma und seine Aktivitäten vorgestellt. Und anders als sonst gab Stephanie Budke-Stambusch auch keinen Überblick über die kleinen und großen Pläne der Gemeinde. Der Fokus lag ganz auf der 775-Jahr-Feier.

Diese verteilt sich mit verschiedenen Aktionen über das ganze Jahr – und noch immer kommen Ideen dazu. Eine davon steckte in kleinen Papiertütchen, die auf den Stehtischen im Rittersaal auslagen. Inhalt: Samen für eine Blumenwiese. Stephanie Budke-Stambusch hatte sie besorgt und bat die Gäste: „Säen Sie den Samen aus und machen Sie Lemförde 2023 noch bunter!“

So ein Blumenmix sei auch ein gutes Symbol für Vielfalt, für die Lemförde stehen möchte – nicht nur hinsichtlich des umfangreichen Jubiläumsprogramms, sondern grundsätzlich, so Budke-Stambusch. „Vielfalt leben“ – unter anderem mit diesem Slogan wirbt Lemförde für sich. „Und da ist man auch schnell bei Artenvielfalt und einer Blumenwiese“, erklärte die Bürgermeisterin den Gedanken hinter der Idee mit dem Saatgut: „Wir wollen Lemförde schöner machen.“

Diesem Ansatz folgend wird ein weiteres, eng mit der 775-Jahr-Feier verknüpftes Projekt angeschoben. Lemförde würde sich gerne einen „Jubiläumsbaum“ im Bürgerpark gönnen. Keinen kleinen Setzling, der Jahrzehnte braucht, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Sondern einen schon stattlichen Baum, der dort – an einer noch nicht festgelegten Stelle – gepflanzt werden soll. Da ein solcher Baum (auch über die Baumart muss noch entschieden werden) schnell mehrere tausend Euro kosten kann, werden nun Sponsoren gesucht. Es soll ein Jedermann-Projekt werden. Stephanie Budke-Stambusch: „Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Deshalb wird der Einsatz auch recht niedrig sein. Die Teilnehmerzahl ist auf 775 begrenzt. Es soll schließlich eine besondere Ehre sein, den Kauf dieses Baumes zu unterstützen. Der Baum soll an unser Jubiläum erinnern.“ Wer die Aktion koordiniert, sei noch nicht festgelegt.

Ein Veranstaltungsplan zur 775-Jahr-Feier findet sich auf lemfoerde.de und in der App Crossiety.