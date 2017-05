„Ein attraktives Element für unser Lemförder Bürgerfest“

Dritter BASF-Sommerlauf für einen guten Zweck am 10. Juni

+ Hoffen auf gutes Wetter beim BASF-Sommerlauf am 10. Juni während des „Lemförder Sommer“: Flecken-Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch, Dietmar Emshoff, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft „LemFörderer sowie Volker Varenkamp, Marc Ingelmann und David Müller von BASF (v.l.n.r.). - Foto: BASF

LEMFÖRDE - Zum dritten Mal nach 2014 und 2015 lädt die BASF Polyurethanes wieder ein zum Charity-Jedermannlauf gegen Kinderarmut. Startschuss für den 3. BASF-Sommerlauf ist am Samstag, 10. Juni, um 12 Uhr in Lemförde. Der Lauf für den guten Zweck in Kooperation mit „Sportler 4 a childrens world“ aus Osnabrück findet wieder statt im Rahmen des Bürgerfestes „Lemförder Sommer“, vom 9. bis 11. Juni im Bürgerpark.