Effektivität der Steinzeitwaffen und -werkzeuge beeindruckt

Archäologen zeigen am Dümmer-Museum Herstellung von Äxten und Speeren / Wunderschöne Kunstwerke geschaffen

+ Eckhard und Margret Tuguntke schauen ihren Enkeln Ben und Rebecca beim Basteln von zweitönigen Panflöten zu.

Lembruch - Primitives Werkzeug? Dieser Begriff gefällt dem Archäologen Wulf Hein aus Birstein gar nicht. Denn die meisten Menschen setzen nach seiner Erfahrung primitiv mit dumm gleich. Und das seien die Menschen der Steinzeit und der folgenden Epochen ganz sicher nicht gewesen. Ihre Waffen und Arbeitsgeräte waren einfach, aber effektiv, und deren Verzierungen zeugen davon, dass die Menschen schon damals einen Sinn für das Schöne hatten. Wie sie ihr Werkzeug herstellten und nutzten, erläuterte Hein am Dienstag und gestern beim archäologischen Fest am Dümmer-Museum in Lembruch.