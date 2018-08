Dürreperiode konnte Dümmer nichts anhaben

Nur in den Randbereichen, in denen sich abgestorbene Pflanzen sammeln, wie hier in Lembruch, ist der Sauerstoffgehalt im Dümmer niedrig.

Lembruch - Wolken und Regen bringen in diesen Tagen eine willkommene Abkühlung. Nicht nur Menschen, auch die Natur litt vielerorts unter der lang anhaltenden Hitze und Trockenheit. Dem Dümmer allerdings – in manch anderer Hinsicht ein Sorgenkind – konnte das extreme Wetter der vergangenen Monate nichts anhaben.

Zwar erreichte die Wassertemperatur im See zum Teil 31 Grad, was auch für den Dümmer ungewöhnlich ist, wie Hans-Heinrich Schuster vom Seenkompetenzzentrum des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz auf Nachfrage berichtet. Der oft mit einer hohen Wassertemperatur einhergehende Sauerstoffmangel trat allerdings nicht ein. Das lag laut dem Gewässerbiologen an der hohen photosynthetischen Aktivität der planktischen Algen. Mithilfe einer Gütemessboje wurde tagsüber zum Teil eine Sauerstoffsättigung von 200 Prozent gemessen. Nachts sinke die Konzentration ab, da dann auch die Pflanzen Sauerstoff verbrauchten.

Nur an den Abläufen an der Lohne und der Grawiede sei der Sauerstoffgehalt geringer gewesen, da sich dort abgestorbene Algen sammelten, erklärt Schuster. Das habe aber nicht zu einem Fischsterben in höherem Maße geführt. „In Fließgewässern haben wir größere Probleme, weil es dort nicht so viele Sauerstoffproduzenten gibt.“

Aufgrund des fehlenden Regens und der Verdunstung war auch der Wasserstand außergewöhnlich niedrig – laut Schuster mehr als 30 Zentimeter geringer als im Winter. Das sei aber eine natürliche Fluktuation. Für das Schilfwachstum sei der niedrige Wasserstand sogar sehr förderlich.

mer