Feuerwerk und Emotionen

Von: Simone Brauns-Bömermann

Der Deich ist zu schmal: Zum 58. Dümmerbrand schob sich eine Menschenkarawane von Attraktion zu Attraktion. © Brauns-Bömermann, Simone

Der Dümmer „brennt“ zum 58. Mal. Rund 15000 Besucher genießen eine Partymeile und lauschige Plätze am Wasser

Hüde – Der Himmel klart auf. Steine purzeln lautlos von den Herzen der Veranstalter des 58. Dümmerbrands. Die Wetter-App sagt: Ab 20 Uhr kein Regen. In Hüde füllen sich nun doch schnell die Parkflächen, zu Fuß geht es weiter durch den Ort, dann in die Stichstraßen zum See. Dort wird für 22.15 Uhr das beliebte Feuerwerk von „Der Dümmer brennt“ erwartet. Die rund 15 000 Besucher haben noch Zeit für etwas Genuss im Vorprogramm.

Auf der Agenda stehen der Kunsthandwerkermarkt auf dem Dorfplatz, dann das Eis auf der Hand, bevor man sich auf den Weg zu Teil zwei Kunsthandwerkermarkt hinunter zur „Dümmerperle“ bahnt. Dort endlich das erste Bier, der Schoppen Wein und dann der Blick: Die Sonne geht gewohnt gekonnt unter am zweitgrößten Binnensee in Niedersachsen. Sie hat sich zur Freude der Gäste von nah und fern doch noch blicken lassen und wird – mit etwas Zeit dazwischen – von dem Feuerwerk abgelöst. Aus dem Tag mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und dem Risiko eines Gewitters, wird ein lauer, perfekter Sommerabend.

Diese perfekten Abende kennt die junge Seglerin aus Gütersloh mit Tatoo des Dümmers und Koordinaten am Knöchel: „Ich dusche schon donnerstags, damit ich Freitag nach dem Job in Paderborn direkt zum Dümmer durchstarten kann.“ Das muss wahre Liebe sein. Sie feiert im SVMü (Seglervereinigung Münster) neben der Bar dü Mar mit Freunden.

Der perfekte Ort für die angehende Braut und ihre Freundinnen aus Rehden. © Brauns-Bömermann, Simone

Zweifelsohne haben die Mitglieder später pünktlich kurz nach 22.15 Uhr, als die Lichter am Deich erlöschen und der Paukenschlag-Start des Feuerwerks beginnt, einen privilegierten Platz am Ende des langen Steges. Der Blick ist hier ungestört auf die Abschussrampe des Feuerwerks. Und das hält viele neue Gimmicks parat: Fadenartige Lichter, die wie von kleinen Fallschirmen heruntergelassen werden, güldene Sterne, bunt und unifarbenes Feuerspektakel zaubert die Menschen in eine Lichterwelt der Superlative. Erhellt sie selbst, wie sie die Beine ins Wasser baumeln lassen und zeigt ihre beeindruckten Gesichter. Als das Wasser auf der Fläche mit Lichtern erglänzt, entfleucht es einer Dame aus dem Dunkel: „Das ist: Der Dümmer brennt“.

Rauch erstreckt sich und es sieht wirklich aus, als wenn das Wasser in Flammen steht. Ergo: Dieses Mal ist die Mischung aus Höhenfeuerwerk und „Der Dümmer brennt“ gelungen. Die Szene ist so spektakulär, dass sich das Vokabular auf „Oh, Uh, Ah, wie herrlich“, beschränkt. Der Augenblick eingebrannt im Gehirn, vorsichtshalber mal auf dem Handy festgehalten wird.

Und dann ist es schon vorbei, aber es war wunderbar und der Stress der Feuerwehrleute die Zu- und Abfahrt der Menschenmassen lenken, hat sich gelohnt.

Soweit die große geschichte. Viele kleine Geschichten tummeln sich auf dem Deich, am Strand und an der Surfeinsatzstelle. Wie die, der Braut aus Rehden, die mit den besten Freundinnen ihren Junggesellinnen-Abschied hinter pinkfarbenen Herzsonnenbrillen feiert.

Aus Wagenfeld kam die Showband „Phantom Brigade“ mit Melodien aus Film und Radio. © Brauns-Bömermann

Das schöne bei dem Familienevent ist, dass jeder so darf, wie er mag: Während die eine Familie den ruhigen Platz auf der Decke sucht, stürzt sich die nächste direkt vor die Nebelmaschine der Bühne am Strand. Getanzt wird von Beginn bis tief in den frühen Morgen, der Partyfaktor ist mehr als 100 Prozent. Die Musik ist gut, ein wenig befremdlich mutet der Wüstenfarbige Big-Truck der DJs Session an, in einer Zeit, die vom Krieg überschattet ist.

Musik kam aus allen Ecken: Samba-Rhythmen, die mitrissen, wanderten mit der Gruppe „Rosinhas“ aus Osnabrück und der Showband „Phantombrigade“ aus Wagenfeld über den Deich, Vinyl legte der DJ hinterm Fischereihafen auf, Reggae-Südseefeeling verbreitete sich an der „Bar dü Mar“ und Tanzmucke gab es vom „Musik-Team“ und „Sweet Dreams“ an der Surfeinsatzstelle.

Bis gegen drei am Morgen hallte das monotone „Iz, Iz“ von wo auch immer, aber aus Hüde herüber. Perfekte Partystimmung zum 58. Geburtstag.

Ein Fest für alle Generationen und für alle Sinne, den Titel darf die Großveranstaltung am Sonntag tragen.

„Rosinhas“ liefert heiße Samba-Rhythmen auf dem Deich. © Brauns-Bömermann, Simone

„Alle von uns gefragten Gäste fanden das Angebot sehr gut und wirkten zufrieden. Das ist nicht bei jeder Veranstaltung dieser Art so“, sagt das NDR-Team, als es packte. Sein Weg ging zurück nach Hamburg.

Farbe lieferte das Feuerwerk – rote-blutige Nasen gab es nur wenige, so die Polizei zum Event. Wie es mit dem Format „Der Dümmer brennt“ in den Folgejahren weitergeht, dazu machen sich die Veranstalter jetzt Gedanken.

Highlight „Feuerwerk“ überm See - der 58. Dümmerbrand ist Geschichte © Brauns-Bömermann, Simone