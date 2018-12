Dümmer wird vermessen

Dümmerlohausen - Dass der Dümmer nicht sonderlich tief ist und am Boden relativ viel Schlamm schlummert, ist bekannt. Doch aktuelle, präzise Daten fehlen. Darum hat am Mittwoch im Auftrag des Landes Niedersachsen ein Spezialunternehmen mit der detaillierten Vermessung des Sees begonnen. Etwa acht Tage soll die Sammlung der Daten dauern, auf deren Basis künftig Maßnahmen der Dümmersanierung geplant werden.

„So einen Riesensee haben wir noch nie vermessen“, sagte Alexander Brekeller, Geowissenschaftler bei der auf Erkundung und Vermessung an Land und auf See spezialisierten Firma Patzold, Köbke Engineers aus Buchholz. Mit einem mit verschiedenen Messgeräten ausgestatteten Alu-Boot mit nur etwa 20 Zentimeter Tiefgang starteten Brekeller und sein Kollege Christian Sommerfeld am Mittwochnachmittag vom Olgahafen in Dümmerlohausen aus zu ihrer ersten Vermessungsfahrt.

Zuvor haben sie den etwa zwölf Quadratkilometer großen See in quer und längs verlaufende Messlinien unterteilt, die sie nach und nach abfahren. „Es sind sicher über hundert“, so Brekeller. Bei einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde (etwa vier Knoten) erhalten die Geowissenschaftler so etwa alle 20 Zentimeter ein Messergebnis.

Das Boot ist zum einen mit einem Vertikallot ausgestattet, das Schallimpulse in zwei unterschiedlichen Frequenzen sendet. Die hohe Frequenz werde von der Gewässersohle zurückgeworfen, die tiefe Frequenz dringe durch den Schlamm bis zum Grund, erläutert Brekeller. So könne neben der Tiefe des Sees auch die Mächtigkeit des Schlamms ermittelt werden. Zusätzlich prüfen die Wissenschaftler Tiefe und Schlammmächtigkeit an einzelnen Stellen mit „altmodischen“ Messstangen, um die Werte der digitalen Messung zu verifizieren. Mithilfe einer Antenne für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) können sie ihre Position an jedem Messpunkt zentimetergenau bestimmen.

Eine Auswertung der Daten in Form einer Karte wird laut Alexander Brekeller etwa zwei Wochen nach Ende der Maßnahme vorliegen.

Hintergrund der Vermessung ist laut Thomas Abeling vom niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), dass das Land Niedersachsen eine neue Bestandsaufnahme machen wolle. Zuletzt sei der Dümmer in den 1960er-Jahren vermessen worden.

