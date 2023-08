IDJM Optimist auf dem Dümmer: Die Ordnung im Chaos

Von: Jan Könemann

Wellen und Wind auf dem Dümmer: Die jungen Segler hatten teilweise mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Am Mittwoch musste ein Rennen sogar abgebrochen werden. © Privat

Seit Montag laufen die Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften in der Segelbootklasse Optimist auf dem Dümmer. Ausrichtender Verein ist die Seglervereinigung Hüde. Starke und wechselnde Winde machen es den jungen Seglern schwer. Paul Hannker aus Hüde hat sich für die Silber-Runde qualifiziert. Die Mediengruppe Kreiszeitung war bei einem Rennen am Dienstag auf einem Begleitboot mit dabei.

Hüde – Wende, Halse, Vorwind: Diese Begriffe sagen dem Laien erst einmal nichts, dem Segelsportler aber sehr wohl. Es sind Bezeichnungen für bestimmte Segel-Manöver auf dem Wasser. Diese und weitere sind aktuell bei der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft (IDJM) Optimist auf dem Dümmer zu sehen (wir berichteten). Die Mediengruppe Kreiszeitung war beim vierten Rennen hautnah dabei und begleitete Thorsten Schrader, Pressesprecher der Seglervereinigung Hüde (SVH), auf dem Motorboot. Und wer hier keine wasserfeste Kleidung dabei hat, wird ganz schön nass.

Doch bevor es auf den Dümmer zur Regattastrecke geht, steht Uwe Fischer, 1. Vorsitzender der SVH, im Gespräch Rede und Antwort. „Bisher läuft alles nach Plan“, verkündet er zufrieden. Alle drei Rennen am Montag konnten planmäßig stattfinden. Die jungen Seglerinnen und Segler hatten dabei laut Fischer mit besonders starken Winden zu kämpfen. „Die meisten haben aber gut durchgehalten“, sagt er. Und der anhaltende Regen? „Der spielt überhaupt keine Rolle. Die Teilnehmer sind alle wasserfest angezogen.“ Auch das Rahmenprogramm werde gut angenommen.

Mit knapp 60 Km/h über den Dümmer

Gespräch beendet, ab auf den See. Nach einer kurzen Einweisung zum Verhalten auf dem Motorboot während der Rennen und dem Überziehen einer Schwimmweste geht es los – mit ungefähr 35 Knoten (umgerechnet rund 60 Kilometer pro Stunde) über den Dümmer zur Regattastrecke. Stichwort: wetterfeste Kleidung. „Ein Rennen dauert ungefähr 45 Minuten und ist circa 6,5 Kilometer lang“, erklärt Thorsten Schrader. Die Teilnehmer werden dabei in drei Gruppen (gelb, rot und blau) eingeteilt, die im Abstand von je fünf Minuten starten.

Für den Laien wirkt die Startphase ziemlich chaotisch. Doch Schrader versichert: „Der Wettkampf läuft nach strengen Regeln ab.“ Muss er ja auch, es ist schließlich eine Meisterschaft. Der fliegende Start ist spannend. Alle Teilnehmer auf einer Linie. Wer kommt am besten weg? Die Dynamik wird schon hier deutlich. Und die Startphase spiele eine entscheidende Rolle, meint der Pressesprecher der SVH: „Der Start ist beim Segeln besonders wichtig. Wer hier hinten dran ist, hat es sehr schwer im weiteren Rennen.“ Ein Fakt, der später noch einmal wichtig wird.

Landeskadertrainer Tim Kirchhoff mit „Local Hero“ Paul Hannker zufrieden

Nach dem Start ist Zeit für ein Gespräch mit dem niedersächsischen Landeskadertrainer Tim Kirchhoff. Er betreut elf junge Athleten bei der IDJM. Darunter auch Paul Hannker aus Hüde. Wie schlägt sich der „Local Hero“ bisher? „Ich bin bisher zufrieden. Im ersten Rennen am Montag ist Paul 14. geworden.“ Danach habe die Kraft bei dem 14-Jährigen ein bisschen nachgelassen. Aktuell liegt er laut Kirchhoff aber in den Top 100. Diese Platzierung würde zur Teilnahme an der Silber-Runde qualifizieren. „Das ist das Grundziel“, meint Kirchhoff.

Im Gespräch mit Landeskadertrainer Tim Kirchhoff. © Privat

Weiter geht’s zu den Bahnmarken, „gelbe Würfel“ im Wasser. Diese müssen die jungen Seglerinnen und Segler umfahren. Je nach Richtung und Wind kommen hier die Manöver „Wende“ und „Halse“ zum Einsatz. Und schnell wird auch dem Laien klar: Ohne ein Zusammenspiel von Technik und Kraft ist das nicht zu machen. Die Teilnehmer hängen sich voll rein – im wahrsten Sinne des Wortes, teilweise weit über den Rand des kleinen Segelbootes hängend.

Vollen Einsatz zeigten die jungen Seglerinnen und Segler auf der Regattastrecke. © Katlin Sievers

Da alle drei Startgruppen mittlerweile gleichzeitig auf der Regattastrecke sind, entsteht wieder der Eindruck von Chaos. Der Laie könnte auf den ersten Blick nicht sagen, wer jeweils in Führung liegt. Aufklärung liefert der Zieleinlauf. Die Ziellinie ist zwischen zwei orangenen Fahnen. Die Teilnehmer überfahren diese nach und nach. Zeit zum Durchschnaufen? Nein. Auf direktem Wege steuern die Segler die Boote ihrer Trainer an. Feedback einholen. Tipps, wie man es im nächsten Lauf besser machen kann. Der nächste Start ist nicht mehr lange hin.

Paul Hannker für Silber-Runde qualifiziert

„Local Hero“ Paul Hannker von der SVH ist in der zweiten Gruppe gestartet und kommt in dieser nur als 39. ins Ziel. Das entspricht zwar nicht der Zielvorgabe seines Trainers (der hatte vor dem ersten Start am Dienstag „dreimal Top 20“ als Ziel ausgegeben), aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Eine Ursache für die hintere Platzierung sei der Start gewesen, erklärt der Jugendliche nach der Feedback-Runde mit Kirchhoff. „Ich soll mehr Mut am Start haben“, habe Kirchhoff ihm mit auf den Weg gegeben. Paul Hannker verspricht: „Ich werde noch einmal alles geben.“

In Action: Paul Hannker von der SVH. © Privat

Siegerehrung am Freitag

Und das hat etwas gebracht. In den weiteren Rennen am Dienstag erreicht der 14-jährige Hüder die Plätze 13 und 30 in seiner Gruppe und qualifiziert sich damit für die Silber-Runde. Die Siegerehrung der IDJM ist am Freitag, 4. August, ab 17 Uhr geplant.