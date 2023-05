Saisonstart: „Neptun“ und „Minnie Mäuse“ im Dümmer

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Traditioneller Sprung ins noch kalte Wasser: Das 20. Dümmer-Erwachen mit Anbaden lockte am Sonntag viele Menschen nach Lembruch. © Brauns-Bömermann

Beim 20. Dümmer-Erwachen in Lembruch gab es ein buntes Programm - auch mit altem Wikinger-Handwerk.

Lembruch – Die Badenixe auf dem Werbesegel für den Dümmer See aus den 1960er Jahren trägt einen weißen Spitzen-Bikini. Dieses Jahr hatte ein weiblicher Dümmergast das ernst genommen und kam nur im weißen Bikini und ohne Neoprenanzug zum Sprung ins kühle Nass. Der Applaus war ihr und ihrem Mann sicher. Auch andere Überraschungsgäste hatten sich spontan zum 20. Dümmer-Erwachen mit Anbaden am Sonntag angemeldet. So wie die siebenköpfige „Minnie-Maus“-Gruppe aus Ibbenbüren.

Spaß beim Dümmer-Erwachen: „Minnie Mäuse“ mit „Neptun“ Steffen Eickhoff. © Brauns-Bömermann

„Wir haben gehört, hier kann man vor Publikum baden gehen“, hatte die Frauengruppe am Samstag bei Margarete Schlick angefragt und die Bedingung gestellt: „Wenn wir baden gehen, dann als Minnie Mäuse“. Das Outfit passte super zu den schwarzen Neoprenanzügen.

Als Neptun mit Dreizack sprang dieses Jahr Steffen Eickhoff ins Wasser und hatte mit der gemischten Gruppe der „Anbader“ sichtlich Spaß. Auf den Moment fieberte das Publikum auf dem Steg hin. Und wenn der Sprung in die kalten und nicht ganz klaren Fluten noch Überwindung kostete, die „Anbader“ hatten Spaß und hielten lange durch.

Badesaison offiziell eröffnet

Mit dem Dümmer-Erwachen ist die Badesaison offiziell eröffnet. Die blau- und rotgestreiften Badeanzüge von anno dazumal gehören dazu. Dass die aufblasbaren Wasserspielgeräte aus Kunststoff dieses Jahr fehlten, tat dem Spaß keinen Abbruch. Stattdessen präsentierte sich das mit Muskelkraft betriebene Holzruderboot der Männer und Frauen aus dem Wikingerlager Rungholt aus dem Kreis Herford im Hafenbecken. Ihre Zelte hatten die drei Gruppen (eine Gastgruppe aus Köln) vor der Beachfläche des „Haus am See“ aufgeschlagen: „Wir zeigen Handwerk der Wikinger um 900“. Am Dümmer war die Gruppe zum dritten Mal. Sie fährt einmal im Jahr auch zum Wikinger Museum Haithabu an die Schlei. Lederbearbeitung, Kochen, Spinnen, Färben, Nähen, Jagen, Kämpfen, all diese Fertigkeiten zeigten die Wahlwikinger. Aber auch Schwertkampf, Metallflechten und Schmuckherstellung.

Handwerk der Wikinger beim Dümmer-Erwachen. © Brauns-Bömermann, Simone

Kunsthandwerk und Pflanzenmarkt

Am Ufer erwartete das Publikum ein vielfältiges Rahmenprogramm. Kletterturm, Schminken zu Fabelwesen oder Clownerie lockten die jungen Gäste, Kunsthandwerk und Pflanzenmarkt, bunte Stände mit „Düt und Dat“ die Großen.

Dass der Dümmer-Hype nicht abreißt, versprachen die immer neuen Slogans zum Binnensee: „Dümmer geht immer“ auf dem Hoody oder „Dümmer Strolche“ auf dem Kinder-T-Shirt, ist etwas für bekennende Dümmer-Fans. Die eigene Firma „Dümmerspruch“ zu nennen, zeigt die große Sympathie zum See. Das 20. Dümmer-Erwachen mit vielen Aktionen und Musik war ein Termin für die gesamte Familie, für Dümmer-Bewohner und Gäste des Sees.