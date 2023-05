Lykkeland - der letzte Mosaikstein im Marissa-Park am Dümmer hat 12,5 Millionen Euro gekostet

+ © Sander Jetzt geht es los! Marissa-Geschäftsführer Ulrik Lundsfryd, Projekt-Managerin Laureen Schäferhoff und Julian Wilken, operative Leitung (v.re.), freuen sich auf den Start des „Lykkelands“. © Sander

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Carsten Sander schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Im Marissa-Resort wird am Montag, 15. Mai, die Spiel- und Kletterwelt „Lykkeland“ eröffnet. Es ist der letzte Mosaikstein in dem 200-Millionen-Euro-Projekt am Dümmer und das Allwetter-Angebot, das den Ferienpark ein bisschen mehr zur Ganzjahres-Destination machen soll. 12,5 Millionen Euro hat das „Lykkeland“ gekostet

Lembruch – Sie tragen so fantasievolle Namen wie „Astroball“, „Big Cheese“, „Triffid“, „Checkerplate“ oder „Stairway to heaven“ und sie alle haben etwas gemeinsam: Mit ihnen kommt man hoch hinaus. Jedenfalls wenn man keine Angst vor steilen Kletterwänden hat. „Astroball“ und Co. gehören zu den Attraktionen des „Lykkelands“, der Spiel- und Kletterwelt des Marissa-Ferienparks am Dümmer. Am Montag, 15. Mai, feiert sie ihre Eröffnung. Auf 2500 Quadratmetern können sich kleine und große Kinder fortan nach Herzenslust auspowern.

„Lykkeland“ ist dänisch und heißt ins Deutsche übersetzt nichts anderes als „Glücksland“. Um wiederum die Kunden glücklich zu machen, hat die Marissa GmbH in dieses Projekt 12,5 Millionen Euro investiert. Es ist im Gesamtkomplex des Marissa-Resorts in Lembruch „das letzte große Investment“, erklärt der dänische Geschäftsführer Ulrik Lundsfryd. Oder anders gesagt: Der Park ist jetzt fertig - beinahe fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich.

+ Der Bereich für die jüngsten Gäste, Kletterlabyrinth, Rutschhvulkan und Trampoline bestimmen das Angebot. © Sander

Der letzte Mosaikstein im Marissa-Resort-Gebilde ist ein ganz schöner Brocken. Lange stand über den beiden miteinander verbundenen und direkt an der Bundesstraße 51 gelegenen Hallen das Fragezeichen, wie es wohl mal im Innern aussehen wird.Nun ist das Geheimnis gelüftet. Denn für geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Geschäftspartner (und deren Kinder) hatte das Marissa-Resort schon am vergangenen Freitag die Türen geöffnet und das „Lykkeland“ präsentiert. Würde man die ersten Eindrücke in zwei Worten beschreiben müssen, wären wohl „bunt“ und „top-modern“ zwei Begriffe, die schnell in den Kopf schießen. Im „Lykkeland“ gibt einen Bereich für Kinder bis drei Jahren mit Kletterlabyrinth, Riesenrutsche und Trampolinen (mit interaktiver Videoshow) sowie einen Bereich mit den Kletterwänden (ab vier Jahren) und einer Hit-it-Arena (ab zehn Jahren). Alles weitläufig genug, damit es auch bei voller Auslastung nicht zu wuselig wird. Die Kapazitätsgrenze liegt ohnehin bei 300 Personen, dann ist das „Lykkeland“ voll. Der Gastro-Bereich ist für Kindergeburtstage jeden Alters ausgelegt. Allerdings: Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.

Für Laureen Schäferhoff, Operating Managerin des „Lykkelands“, ist das Angebot genau das, was dem Marissa-Resort noch gefehlt hat: „Der Dümmer ist schon ein starker Magnet, aber die Menschen – speziell die Kinder – wollen auch aktiv sein. Das Lykkeland ist das perfekte Endstück für das Resort. Es hilft uns, eine Ganzjahres-Destination zu werden.“ Weil es als Indoor-Angebot jedem Wetter trotzt.

+ Hier kann geklettert werden: Die zehn grünen Stäbe bilden den „Stairway to heaven“, die wohl größte Herausforderung. © Sander

Die Hauptzielgruppe sind natürlich die Familien. Aber nicht nur, so Laureen Schäferhoff: „Auch Vereine, Cliquen oder Firmen können das Angebot buchen.“ Zum Beispiel als Teambuilding-Maßnahme für Gruppen oder Unternehmen, die sich zu Seminaren oder Workshops im Marissa-Conference-Center eingebucht haben. „Das Lykkeland ergänzt diesen Bereich sehr gut“, meint Schäferhoff und betont noch einmal: „Unser Kletterbereich ist auch etwas für Erwachsene, nicht nur für Kinder.“

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Das ViP-Opening am Freitag bewies, dass das kein leeres Versprechen ist. Denn bei „Astroball“ oder „Stairway to heaven“ fühlten sich auch die Großen herausgefordert, kletterten bis knapp unter die Hallendecke - oder scheiterten vorher und schwebten an den Sicherungsseilen wieder gen Boden.

Am kommenden Sonntag, 21. Mai, will sich das „Lykkeland“ mit einem Tag der offenen Tür allen Interessierten und Neugieriggewordenen vorstellen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei, und Laureen Schäferhoff verspricht den Besuchern „ein paar Highlights, Besonderheiten und Überraschungen“.

+ Die Geschwister Anton und Amba konnten das „Lykkeland“ schon ausprobieren. Ihre Meinung steht in den Gesichtern geschrieben. © Sander

„Lykkeland“ im Marissa-Ferienpark - das sind die Preise und Öffnungszeiten

Das „Lykkeland“ öffnet werktags von 14 bis 19 Uhr sowie in den Ferien, an den Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Es gibt keinen Ruhetag. Die verschiedenen Bereiche Kinderspielparadies und Clip & Climb (Kletterwelt) können separat gebucht werden. Der günstigste Tarif liegt bei zwölf Euro, der teuerste bei24 Euro. Aufsichtspersonen zahlen fünf Euro, für Kinder bis zwei Jahren ist der Eintritt frei. Gäste des Marissa-Resorts erhalten 20 Prozent Rabatt. Die Aufenthaltszeit im „Lykkeland“ ist auf drei Stunden begrenzt.