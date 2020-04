Der Dümmer brennt nicht

Lembruch/Brockum - Von Melanie Russ. Befürchtet hatten es die Organisatoren schon länger, jetzt ist es Realität: Der Dümmerbrand wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch das für den 3. Mai geplante Dümmererwachen in Lembruch fällt ins Wasser. Hoffnung haben dagegen noch die Veranstalter des Brockumer Großmarktes, der nach jetzigem Stand am 31. Oktober öffnen wird.

„Das ist für uns alle schlimm“, bewertet Margarete Schlick von der AG Dümmerbrand die Absage der Großveranstaltung mit Höhenfeuerwerk, die am 22. August Tausende Menschen an den Lembrucher Dümmerdeich locken sollte. „Alles, was gebucht war, wurde abgesagt“, berichtet die Lembrucher Bürgermeisterin. Das betreffe insgesamt etwa 50 Anbieter aus dem Gastronomiebereich, Aussteller und Kunsthandwerker. Schon im März hatten sich die Organisatoren etwas bedeckt gehalten und Buchungen verschoben, doch die Hoffnung hatten sie da noch nicht ganz aufgegeben.

„Für uns ist der Dümmerbrand die Möglichkeit, den Gästen, die uns durch die Saison begleitet haben, Danke zu sagen“, beschreibt Schlick die Bedeutung der Traditionsveranstaltung für die Touristiker am Dümmer. Der finanzielle Schaden sei schwer zu beziffern, denn die Höhe der Einnahmen sei auch von der Witterung abhängig. Bei gutem Wetter tummeln sich etwa 20 000 Besucher am Deich. Auf der anderen Seite sind aufgrund der frühzeitigen Absage auch die Kosten geringer.

Die 20. Auflage des Dümmererwachens ist nun ebenfalls offiziell abgesagt. Die bunte Veranstaltung eröffnet immer am ersten Mai-Wochenende die Badesaison. Trotz aller Enttäuschung und schmerzhafter Einbußen der Touristiker betont Schlick aber: „Die Gesundheit geht vor!“

In Brockum ist man dagegen noch zuversichtlich. „Natürlich haben wir die Hoffnung, dass der Großmarkt stattfinden kann“, sagt Bürgermeister Marco Lampe, der die Veranstaltung alljährlich gemeinsam mit seinen Ratskollegen organisiert. „Wir werden jetzt engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen und klären, welche Auflagen gelten könnten.“

Bei gutem Wetter kommen an den vier Markttagen insgesamt rund 200 000 Besucher in das 1000-Seelen-Dorf. Pro Tag sind das 40 000 bis 60 000 Gäste. „Da sind wir in der Größenordnung eines Fußballstadions“, ordnet Lampe die Zahl ein. In einigen Bereichen sei es sicherlich schwierig, den Mindestabstand einzuhalten. Dort müsse man sich etwas überlegen. Noch gibt es diesbezüglich aber keine Festlegungen.

Laut Lampe prüft das Organisationsteam gerade, bis zu welchem Zeitpunkt die finale Entscheidung über eine mögliche Absage fallen müsste. Die Vorbereitungen laufen unterdessen weiter. Die Bewerbungsfrist für die Bestücker von Gewerbezelt und Landmaschinenschau endet am 30. Juni, für den Vergnügungsmarkt ist sie bereits abgelaufen. „Wir werden jetzt in die Auswertung gehen“, so Lampe. „Außerdem sprechen wir mit den Festwirten darüber, wie angepasste Konzepte aussehen könnten.“

In der zweiten Jahreshälfte wollen die Organisatoren dann ganz konkret prüfen, wo welche Anpassungen aufgrund der Coronakrise möglich und erforderlich sind – immer vorausgesetzt, dass die Behörden die Veranstaltung bis dahin nicht untersagt haben. „Wir sind noch relativ entspannt“, sagt Lampe, dem sehr wohl bewusst ist, dass der Brockumer Großmarkt weder für den Ort noch die Besucher „lebensnotwendig“ ist. Er weiß aber auch: „Unsere Partner sind darauf angewiesen.“