Drogendelikte in Lemförde: Nicht dramatisch

Der Bahnhof in Lemförde ist für viele Jugendliche auf der Suche nach Drogen Anlaufpunkt. Foto: Russ

Lemförde – Jugendlich, die einen Joint auf der Schultoilette rauchen – das kommt auch in Lemförde immer mal wieder vor. „Darüber muss man sich im Klaren sein“, warnt Polizeihauptkommissar Andreas Müller davor zu glauben, Drogenmissbrauch komme in einer kleinen Kommune wie der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ nicht vor. Von schweren Delikten musste der Beauftragte für Jugendsachen des Präventionsteams der Polizeiinspektion Diepholz am Montagabend im Jugendausschuss aber nicht berichten.

Im März dieses Jahres erwischte die Polizei laut Müller ein junges Mädchen mit 100 Ecstasy-Tabletten, in den meisten Fällen gehe es aber eher um kleinere Mengen „Gras“, nannte der Polizeihauptkommissar einen der wenigen schwerwiegenderen Fälle. Insgesamt habe die Polizei in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Samtgemeinde 140 Straftaten unterschiedlichster Art von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verzeichnet – die meisten davon kleinere Delikte. „Das ist nicht dramatisch. Aber man muss früh ein Auge darauf haben.“

Jemand, der genau das tut, ist Jugendpflegerin Martina Feldmann, die seit etwa zwei Jahren in der Samtgemeinde tätig ist und seit Oktober vergangenen Jahres mit dem Jugendtreff „4You“ einen Anlaufpunkt für junge Menschen betreut. „Das ist ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit“, betonte sie. Als zwei „Brennpunkte“, an denen Jugendliche an Drogen kommen können, nannte sie den Bahnhof mit seiner Verbindung nach Osnabrück und Bremen und den Schulhof der Oberschule.

Um den Anfängen möglichst effektiv zu wehren, entwickelt Feldmann seit einigen Monaten gemeinsam mit vielen Mitstreitern ein nachhaltiges Drogenpräventionsprogramm für Lemförde. Feste Mitglieder des Arbeitskreises sind neben der Jugendpflegerin Andreas Müller, Thorsten Grabow (Concept G), Heiner Lindemann (Kindergartenverein), Dirk Feldkötter (Ole), Marc Greve (Leiter Oberschule), Kerstin Schult (Hauptamtsleiterin), Ingo Jaeger (Diakon), Paul Broi (TuS Lemförde) und der Gymnasiast Erik Cattau. Bei einzelnen Treffen holen sich die Aktiven außerdem fachkundige Unterstützung von außen, etwa von einem Jugendarzt aus Bassum oder einer Jugendrichterin. Es reiche nicht aus, wenn nur Schule, Verwaltung, Jugendpflege oder Polizei auf Drogenmissbrauch achteten. „Alle müssen ineinandergreifen“, betonte Andreas Müller.

Das Präventionsprogramm soll im November starten und beinhaltet laut Feldmann unter anderem eine Theatergruppe und Vorträge in allen Jahrgangsstufen der Oberschule. Zunächst seien die Jahrgänge fünf, sieben und neun dran, im Frühjahr folgten die übrigen Klassen, berichtete die Jugendpflegerin.

Die Aktionen sollen über einen Monat jeweils wöchentlich eineinhalb Stunden laufen, ergänzte Ingo Jaeger. Man habe sich bewusst gegen eine Projektwoche entschieden, deren Ergebnisse schnell verpufften. Das Programm soll jährlich wiederholt werden, sodass sich die Schüler unter verschiedenen Aspekten immer wieder mit dem Thema Drogenmissbrauch auseinandersetzen.

Andreas Müller begrüßt die geplante Langfristigkeit des Programms. „Man braucht einen Motor, der das am Laufen hält, und den haben Sie mit Martina Feldmann“, sagte er in Richtung der Ausschussmitglieder, die mit der Arbeit der Jugendpflegerin ebenfalls sehr zufrieden sind.

Von den Zuhörern kam die Frage auf, an wen man sich wenden könne, wenn man einen Verdacht auf Drogenmissbrauch habe, aber nicht gleich zur Polizei gehen wolle. Martina Feldmann bot sich als erste Ansprechpartnerin an, zugleich riet Müller, sich ruhig vertrauensvoll an seine Kollegen zu wenden. Sie verfolgten nicht nur Straftaten, sondern seien auch verständnisvolle Ansprechpartner. Müller: „Wir hauen nicht gleich mit dem Knüppel drauf. Viele von uns haben ein großes Herz.“