DRK-Shop „Wundertüte“: Die Helfer suchen Hilfe

+ © Brauns-Bömermann Der Tatendrang ist ja da bei (von links) Helmut Hannemann, Annegret Jaquet-Nitschke und Iris Nagel, aber beim Umbau der neuen Räumlichkeiten braucht das Team der „Wundertüte“ dann doch Hilfe. © Brauns-Bömermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simone Brauns-Bömermann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der DRK-Shop „Wundertüte“ in Lemförde steht vor dem nächsten Umzug. Zur Vorbereitug der neue Räume suchen die ehrenamtlichen Betreiber tatkräftige Unterstützung für Arbeiten am 2. und 3. Juni.

Lemförde – Die Pläne stehen, die Vorschlaghammer warten, denn es steht fest: Der Lemförder DRK-Shop „Wundertüte“ zieht erneut um. Das Angebot des Malerfachbetriebs Kramer, übergangsweise die geräumten Ladenflächen an der Hauptstraße nutzen zu können, läuft Ende Juni aus. Das Gebäude wird in nicht allzu ferner Zukunft dem neuen Aldi-Markt weichen. Für die „Wundertüte“ geht es nun weiter Richtung Ortsmitte. Das neue Domizil liegt an der Ecke Am Burggraben/Hauptstraße im ehemaligen Hotel Kowohl. Doch bis dort der Betrieb aufgenommen werden kann, sind noch etliche Arbeiten zu erledigen. Das DRK-Team bittet um Hilfe.

Dass es ernst wird, daran sind die rund 20 Ehrenamtlichen, die sich von „Mensch zu Mensch“ in der „Wundertüte“ engagieren, gewöhnt. Es ist nicht der erste Umzug, der ihnen bevorsteht. Scheinbar unendlich viele Kartons, Kleiderkisten und Garderobenständern müssen wieder von A nach B getragen werden. Schleppen, Sortieren, Dekorieren – das macht sie zwar ein wenig bange, doch das kennen sie schon. Doch den Abriss von Innenwänden und den Aufbau neuer Raumtrenner nach ihren Vorstellungen – nein, das schaffen sie wohl nicht allein. Die Einsicht ließ die Idee für einen Aufruf nach tatkräftiger Hilfe aus der Bevölkerung wachsen. „Wir müssen in unseren neuen Räumen vier Leichtbauwände einreißen und zwei neu einziehen. Dafür suchen wir Unterstützung“, erklärt Leiterin Iris Nagel. Gesucht werden freiwillige Helfer mit Lust zum Auspowern für Freitag, 2. Juni, von 10 bis 19 Uhr und Samstag, 3. Juni, von 9 bis 14 Uhr. „Für Getränke und Snacks sorgen wir, niemand muss hungern“, erklärt die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lemförde Monika Meier-Rüffer.

Geschichte der „Wundertüte“ Der DRK-Ortsverein Lemförde hatte zum 1. Januar 2021 die Kleiderkammer „Schatzkiste“ und den „Fundus“ (Shop Haushaltswaren) vom Familienzentrum übernommen. Im April 2021 wurden die Kleiderkammer und der Fundus dann unter dem Namen DRK-Shop „Wundertüte“ zusammengeführt. Es folgte im vergangenen Jahr der Umzug aus dem RWE-Gebäude an der Hauptstraße 5 übergangsweise in das Malerfachgeschäft Kramer, Hauptstraße. Nun steht der nächste Umzug in das Gebäude auf der Ecke Hauptstraße/Am Burggraben im Juni/Juli an. Die „Wundertüte“ unterstützt mit ihren Erlösen Menschen in Not und wohltätige Institutionen. Das Angebot des Shops richtet sich an alle Bürger, Menschen in Ausnahmesituationen, wie aktuell die Flüchtlinge aus der Ukraine oder aus anderen Ländern.

In den neuen Räumlichkeiten waren in der Vergangenheit wegen verschiedener Nutzungen verschiedene Leichtbauwände eingebaut worden, die jetzt der großzügigen Nutzung an Verkaufs- und Ausstellungsfläche der „Wundertüte“ entgegenstehen. „Außerdem müssen wir Lager- und Personalräume räumlich abtrennen durch neue Wände. Mit dem Rückbau erweitern sich die lichtdurchfluteten Räume und machen die Location noch attraktiver. Container stehen für den Schutt parat, das meiste Material stellt das DRK. „Wer jedoch Vorschlaghammer, Säge und Schrauber mitbringen möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun“, so Nagel.

Weniger Quadratmeter

Die Pläne für die Neugestaltung hat ihr Ehemann, ebenfalls ehrenamtlich, per 3-D-Scan erstellt. Mit der Räumlichkeit fand die „Wundertüte“ die gewünschte Unterkunft im Herzen von Lemförde.“ Darüber sind alle froh. Zwei Haken gibt es jedoch: Nun stehen weniger Quadratmeter als bei Farben Kramer zur Verfügung, die Miete beträgt zudem ein Vielfaches der alten Summe bei geringerer Grundfläche. Aber die Gemeinschaft ist sich sicher: „Wir schaffen das, wir haben gezeigt, was wir können und erwirtschaften können.“

Sind die Wände entfernt und ist neu gestrichen, kann es an die Ausstattung gehen. Auch da hat das Team eine klare Linie: Sortiert, ansprechend dekoriert und übersichtlich soll das Angebot an „Second-Hand-Kleidung“, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, sein. Mit den neuen Räumen glaubt das Team eine langfristige Bleibe gefunden zu haben. Es hat keine Angst vor einem Umsatzeinbruch, da Lage und Waren gut sind. Die Institution hat sich über die Jahre einen guten Namen gemacht: „Wir machen das für die Menschen und alle Bürger“, sagt Annegret Jaquet-Nitschke. Die Neueröffnung ist für Juli geplant.

„Hau-Ruck“-Aktion

Die Samtgemeinde hat über den Bauhof ihre Hilfe beim Umzug signalisiert. „Wenn wir früh genug Bescheid sagen, sind wir sicher, dass es funktioniert“, meint Hannelore Wiesmann. Ausdrücklich sind zu der „Hau-Ruck“ Aktion der Wandentfernung gerne auch Kurzentschlossene willkommen. Anmeldungen erbittet Iris Nagel unter Tel. 0151/67 10 68 27 oder per Email an DRK.wundertuete@gmail.com. Auch über eine Spende für weiße (neuwertige) Wandfarbe freut sich das Team.