Drei Tage tolle Stimmung im Bürgerpark

Lemförde - Von Melanie Russ. Wenn die Lemförder ihren „Lemförder Sommer“ feiern, dann lässt sich die Sonne nicht lumpen und macht mit, und die dunklen Wolken halten sich dezent im Hintergrund. Das gute Wetter lockte am Wochenende viele Besucher in den Bürgerpark. Entsprechend gut gelaunt waren am Sonntagnachmittag Fleckensbürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch und Dietmar Emshoff, Vorsitzender der mitorganisierenden Werbegemeinschaft „LemFörderer“.

Bei allen Veranstaltungen von der Eröffnung am Freitagabend bis zum Sonntag sei es voll gewesen, und es habe eine tolle Stimmung geherrscht. Das galt für die Jugendband-Konzerte am Freitag- und Samstagabend ebenso wie für den ökumenischen Gottesdienst mit der Theatergruppe der Evangelischen Jugend. „Der ,Lemförder Sommer‘ hat seine Berechtigung gefunden“, sagte Emshoff zur dritten Auflage des Festes, das wieder „ganz, ganz viele Ehrenamtliche“ möglich gemacht hatten. „Es macht unheimlich viel Spaß“, betonte die Bürgermeisterin. Diakon Ingo Jaeger war ebenfalls zufrieden. Die Aktivitäten der Evangelischen Jugend seien gut angekommen. Und davon gab es einige.

An allen drei Tagen standen Genuss und Unterhaltung im Fokus. An diversen Buden waren die verschiedensten Leckereien zu bekommen. Auf Bänken oder in der „Strandbar“ konnten sich die Besucher niederlassen und die Sonne genießen. Kaffee und Kuchen gab’s im Rittersaal-Café.

Nachmittags standen die kleinen Besucher im Mittelpunkt. Am Samstag hatte das Kinderland seine Zelte aufgeschlagen. Dort konnten sich die Mädchen und Jungen zum Beispiel schminken oder ein „Tattoo“ verpassen lassen. Turbulent ging es auf der Bühne am Rathaus zu. Die Evangelische Jugend erzählte dort die Geschichte von „Asrael und Prinzessin Karamellbonbon“. Anfangs noch etwas zurückhaltend, waren die Kinder im Publikum Feuer und Flamme, als sie helfen sollten, den Froschkönig, Schneewittchen und Frau Holle zu retten.

Am Sonntagnachmittag hielten die Leuenfort-Spiele die Kinder auf Trab. Vereine, Verbände und Organisationen boten in der Mitte des Bürgerparks 15 Stationen zum Mitmachen an. Dort mussten die jungen Besucher unter anderem mit Wasser gefüllte Schalen auf dem Kopf balancieren, Dosenwerfen, ein Stofftier verarzten und ihr Können am Fußball zeigen. Von den 250 vorbereiteten Laufkarten blieb am Ende kaum eine übrig.

Zuvor war ein besonderes Kunstwerk enthüllt worden, an die dritten Klassen und die 2a der örtlichen Grundschule mitgewirkt hatten. Sie hatten auf Holzplatten gemalt, was ihnen an Lemförde wichtig ist: Skaterpark, Bücherei, Stemweder Berg, die Bürgermeisterin und vieles mehr fand sich auf den Platten, die am Sonntag zu einem Kunstwerk zusammengesetzt wurden. Am Ende stand ein prächtiger Löwe auf der Bühne. Er wird in den kommenden Wochen im Rathaus zu sehen sein und pünktlich zum ersten Schultag in die Grundschule wandern, versprach die Bürgermeisterin. Einen besonderen Dank richtete sie an Tischler Michael Schwarz und seine Tochter Kim, die etwa 200 Stunden in die vorbereitenden Holzarbeiten gesteckt hätten.

Sportlich ging es am Samstag beim Sommerlauf der BASF zu. Den Anfang machten etwa 50 Kinder. „Wenn die Erst- und Zweitklässler lächelnd ins Ziel kommen, weil sie sich freuen, dass sie die 800 Meter geschafft haben, ist das einfach toll“, machte Marco Lampe deutlich, dass es beim Sommerlauf nicht nur um Bestzeiten geht. Bei den Läufen über fünf und zehn Kilometer starteten jeweils gut 60 Läufer – eine Zahl, mit der die Organisatoren sehr zufrieden waren.

Bei der 4x400 Meter Fun-Staffel stand der Spaß im Mittelpunkt. Als Staffelstab diente ein Hammer, mit dem die Läufer unterwegs einen Nagel einschlagen mussten. Die wirkliche – von den meisten Läufern unterschätzte – Herausforderung war allerdings die kleine Ehrenrunde auf einem Hüpfball. Kleinere Blessuren konnten die Läufer vom DRK versorgen lassen, das an allen drei Tagen vor Ort war.

Krönender Abschluss war am Sonntag die Verleihung des Ehrenamtspreises. Ausgezeichnet wurden die Evangelische Jugend in der Dümmerregion (Projekt), Iris Nagel und Heidi Denker (Alltagshelden) sowie Eva und Ernst Völkening und Günther Storck (Lebenswerk).