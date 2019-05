Drei Tage feiern im Bürgerpark

Lemförde – Inzwischen kann man fast die Tage zählen, bis der Startschuss für das alle zwei Jahre stattfindende Event „Lemförder Sommer“ im Lemförder Bürgerpark direkt hinter dem geschichtsträchtigen Amtshof fällt. Auch in diesem Jahr wartet ab Freitag, 14. Juni bis Sonntag, 16. Juni ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Dieses wurde jetzt von den Organisationsteams in Tiemanns Hotel in Stemshorn punktgenau festgelegt.

Veranstalter des beliebten Sommerfestes ist erneut die örtliche Werbegemeinschaft „LemFörderer“ in Kooperation mit der Gemeinde „Flecken Lemförde“, die den finanziellen Grundstein für die dreitägige Veranstaltung bietet. Was dem LemFörderer-Vorsitzenden Dietmar Emshoff während der Zusammenkunft besonders am Herzen lag: „Es werden noch weitere Aussteller gesucht!“ Interessierte können sich an ihn unter Telefon 05443/995514, aber auch per Mail (d.emshoff@grotemeier.com), oder an Axel Meinke, Telefon 0160/8932866 sowie per Mail (axel.meinke@vbll.de) wenden. „Es wird kein Standgeld erhoben“, stellen beide heraus.

Novum wird in diesem Jahr eine Beach-Bar sein, die die Besucher zwischen dem Rathaus und der Bücherei auf dem Hügel finden. Gebaut wird sie von Thorsten Grabow vom Konzept „G“ aus Stemwede. Für den Getränkeausschank zeichnet Meiers Deele aus Oppenwehe verantwortlich. Für maritimes Flair wird beispielsweise ein Segelboot der Firma Fricke & Dannhus – HD Yachtbau aus Lembruch/Hüde sorgen.

Beginn des „Lemförder Sommers“ ist am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr mit der Öffnung der Verkaufsstände. Ab 18.30 Uhr werden einige Line-Dancer ihr tänzerisches Können beweisen; die Moderation übernimmt DJane Feelgood Silvia Lange. Etwa ab 19 Uhr tritt die Jugendband „Hexagon“ auf und um 20.30 Uhr werden die Vertreter des gesamten Orga-Teams das Sommerfest offiziell eröffnen. Ab 21 Uhr wird – wie auch am Samstag – mit der Band „FreeSteps“ so richtig die Post abgehen.

Am Samstag und auch am Sonntag werden die Stände bereits um „High Noon“, nämlich um 12 Uhr mittags, öffnen. Ab 13 Uhr startet dann in vierter Auflage der BASF-Sommerlauf mit dem 800-Meter-Schülerlauf im Bürgerpark für Kinder im Grundschulalter. Ab 14.30 Uhr beginnen die Fünf- sowie Zehn-Kilometer-Läufe für Damen, Herren und Jugendliche inklusive Zeitmessung. Um 17 Uhr können die Besucher den Fun-Staffellauf im Bürgerpark live mit verfolgen (4x400 Meter, ab 16 Jahren, vier Teilnehmer pro Staffel). Alle Siegerehrungen finden unmittelbar nach den Läufen statt.

Nach dem BASF-Kinderlauf öffnet das Kinderland um 13.30 Uhr in der Mitte des Bürgerparks unter anderem mit Hüpfburg, Spielmobil, Bobby-Car-Parcours und Schminken. Zur gleichen Zeit öffnet ebenfalls das Rittersaal-Café, das am Samstag von der Evangelischen Kirchengemeinde und am Sonntag vom Förderverein der Von-Sanden-Oberschule betrieben wird. Ab 16 Uhr lädt die evangelische Jugend zur Bühnenshow für Kids „Asrael und Prinzessin Karamellbonbon“ ein und ab etwa 18 Uhr wird die Jugendband „Inside“ des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS) mit heißen Rhythmen begeistern, der sich danach wieder die „Free Steps“ ab 21 Uhr anschließen.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, in dem zum Beispiel die eigens für das Fest gegründete Projektband mit Chor auftritt. Um 13.30 Uhr wird das große Kunstprojekt der Grundschule Lemförde vorgestellt und ab 14.30 Uhr beginnen die Leuenfort-Spiele – Das (neue) Erlebnis für Kinder. Zudem wird die Marching Band „Krisus“ von 12 bis 17 Uhr für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgen. Krönender Abschluss des „Lemförder Sommers“ ist erneut die Verleihung des Ehrenamtspreises gegen 16.30 Uhr. cb