Drei Kita-Gruppen und zweiter Waldkindergarten geplant

Lemförde - Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Mehr Einwohner bedeuten allerdings auch mehr Kinder, die betreut werden müssen. Weil die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, ist die Einrichtung von zwei weiteren Kindertagesstätten geplant: ein Neubau in Hüde und ein zweiter Waldkindergarten im Stemweder Berg.

Dass die Kita in Hüde auf dem Grundstück hinter dem Freizeitbad errichtet werden soll, hatte der Samtgemeindeausschuss im vergangenen Herbst bereits beschlossen. Die Inbetriebnahme ist für das Kindergartenjahr 2021/22 vorgesehen. Der Jugendausschuss befasste sich am Dienstagabend mit der Frage, wie groß die Einrichtung werden soll. Das Votum fiel einstimmig für zwei Kita-Gruppen (46 bis 50 Plätze) und eine Krippengruppe (15 Plätze) aus.

Grundlage für die Entscheidungen war zum einen die zu erwartende Zahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Laut Berechnung der Verwaltung werden zu Beginn des Kindergartenjahres 2021/22 voraussichtlich 253 Mädchen und Jungen in der Samtgemeinde drei bis sechs Jahre alt sein. Hinzu kommen 41 Kinder, die aufgrund ihres Alters im Laufe des Jahres in den Kindergarten wechseln könnten. Aktuell stehen in den vier Einrichtungen der Samtgemeinde aber nur 212 Plätze zur Verfügung. Zwar sind zusätzlich 51 Plätze bei Tagesmüttern vorhanden, die werden laut Verwaltung aber eher von Kindern im Krippenalter in Anspruch genommen.

„Betrachtet man die Entwicklung der Kinderzahlen, so ist eine deutliche Tendenz nach oben zu verzeichnen“, heißt es in den Erläuterungen der Verwaltung. In der Vergangenheit habe es pro Jahrgang immer etwa 70 Kinder gegeben, mittlerweile liege der Durchschnitt bei 84 Kindern.

Ein weiteres Argument für eine dreigruppige Einrichtung ist die zukunftsorientierte Ausrichtung. Laut Verwaltung sind bei drei Gruppen ein Bewegungsraum, ein Differenzierungsraum an jedem Gruppenraum und ein Personalraum erforderlich, die bei zwei Gruppen nicht vorgehalten werden müssen. Seien die zusätzlichen Räume vorhanden, könne der Neubau bei Bedarf problemlos für eine vierte Gruppe erweitert werden.

Stimmt der Samtgemeinderat am 26. Februar der Empfehlung des Jugendausschusses zu, werden ein Planerwettbewerb und ein Interessenbekundungsverfahren für den Betrieb der Kita gestartet.

Für weitere Entlastung soll ein zweiter Waldkindergarten mit 15 Plätzen sorgen, dessen Einrichtung der Verein Naturmentoring bei der Samtgemeinde beantragt hat. Der Jugendausschuss empfahl, ihn entsprechend dem bereits vorhandenen Waldkindergarten mit 334 Euro pro Platz, also rund 60.000 Euro jährlich zu unterstützen.

Außerdem soll die Samtgemeinde die Kosten für die Einrichtung in Höhe von etwa 60.000 Euro übernehmen, soweit sie nicht durch Spenden gedeckt werden können. Die Kostenschätzung umfasst die Anschaffung eines autarken, mobilen Kindergartenwagens mit Dämmung, Heizung, Rindenmulch Toilette und Möblierung sowie die Einrichtung des Platzes und der Infrastruktur.

Der Verein begründet seinen Antrag zum einen mit hohen Anmeldezahlen. Im August 2019 werden demnach drei Plätze frei, es lägen aber zwölf Anmeldungen vor, heißt es im Antrag des Vereins. Im August 2020 würden sieben Plätze frei, die die Nachfrage aber bei Weitem nicht deckten.

Zum anderen hätten eine junge Heilpädagogin und eine Kleinkindpädagogin aus der Samtgemeinde starkes Interesse an der Arbeit im Waldkindergarten bekundet, heißt es im Antrag weiter. Damit wäre der Aufbau einer zweiten Einrichtung gesichert.

