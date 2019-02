Hüder Dorfverein: Dorfplatz wichtiger als Isolierung

Hüde - Eine Investition in nicht unwesentlicher Höhe stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Hüder Dorfvereins. Der Vorstand stellte Pläne für eine verbesserte Isolierung des Dorfgemeinschaftshauses vor.

Der erste Vorsitzende Heiner Richmann erklärte, dass das untere Stockwerk des Hauses nicht ausreichend gedämmt sei. Das falle insbesondere in den kalten Monaten auf. Daher habe Kassenwart Bruno Matzke verschiedene Kostenvoranschläge für eine weitere Fachwerkverschalung eingeholt.

Weil dieses Unterfangen nicht gerade kostengünstig ist, diskutierte der Vorstand den Plan mit den Mitgliedern. Aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten kamen denn auch verschiedene Fragen auf: Gibt es günstigere Lösungen? Sollte das Geld nicht zunächst in andere Projekte investiert werden? Was ist mit der Verschönerung des Dorfplatzes?

Nach längerer Diskussion und Abwägen der Argumente kamen Vorstand und Mitglieder zu dem Ergebnis, dass die Herrichtung und Verschönerung des Dorfplatzes für das Jahr 2019 Vorrang hat. Außerdem soll das Haus zunächst von Außen einen neuen Anstrich erhalten, bevor das Problem der Isolierung angegangen wird. Richmann versprach aber, dass der Vorstand „die Suche nach einer energetischen Lösung intensivieren“ wolle und diese bei der Jahreshauptversammlung 2020 präsentieren werde. Einigkeit herrschte dagegen bei der Beschaffung eines Büfett-Tresens, der rechts neben der Eingangstür platziert werden soll. Sie ist ebenso für 2019 vorgesehen wie die Installation einer E-Bike-Ladestation am Dorfplatz.

In seinem Jahresbericht sprach Heiner Richmann von einem „sehr interessanten Jahr“ für den Dorfverein. Die Adventsveranstaltung „Hüder Weihnachtsmärchen“ habe dabei herausgestochen. An zwei Tagen sei der Dorfplatz reichlich gefüllt gewesen. Insgesamt sprach nicht nur der Vorstand, sondern die gesamte Versammlung von einer durchweg gelungenen Veranstaltung.

Neben weiteren Projekten organisierte der Verein für seine Mitglieder auch vier große Veranstaltungen: eine Rad- und eine Spargeltour, einen Ausflug ins Teutoburger Land und einen plattdeutschen Abend.

Kassenwart Bruno Matzke konnte aufgrund diverser Einnahmen aus Projekten wie dem Weihnachtsmärchen und Mitgliederbeiträgen von schwarzen Zahlen berichten. In diesem Zusammenhang kam der Vorstand auch auf die intensive Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu sprechen. Mit mehr als 40 Veranstaltungen von Externen sei die Nachfrage sehr gut. Aus der Versammlung kam darum der Vorschlag, eine Geschäftsordnung für die Vermietung des Hauses zu erstellen, in der genau festgehalten werden soll, wie die Vermietung abzuwickeln ist. Dies sei in der Vergangenheit etwas undurchsichtig gewesen. Diesen Vorschlag begrüßte der erste Vorsitzende. Eine solche Geschäftsordnung soll nun entwickelt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Verein seine Mitgliederzahl noch einmal um neun Personen steigern, sodass der Hüder Dorfverein zum 31. Dezember 2018 genau 159 Mitglieder zählte.

In diesem Jahr standen auch einige Wahlen an. Die Neubesetzung der zwei Beitratsposten erfolgte in geheimer Abstimmung, da drei Kandidaten zur Wahl standen.

Für 2019 plant der Hüder Dorfverein wieder diverse Veranstaltungen. Neu im Kalender ist Livemusik am Himmelfahrtstag auf dem Dorfplatz. Dort soll es dann auch Getränke und Bratwurst für die Gäste geben. jr