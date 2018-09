Angelika Lüters beste Einzelschützin beim Wettstreit der Hüder

„Dorfobere“ holen Dorfpokal

+ © Brauns-Bömermann Zum Abschluss des Dorfpokalschießens in Hüde gingen alle mit Pokalen oder Preisen nach Hause (von links): Michael Fennker, Margret Richmann, Oliver Schreck, Barbara Duensing, Dennis Brinkmann, Heiner Richmann, Sven Dubenhorst, Heike Hannker, Oliver Wessendorf, Carsten Fennker und Max Winter. © Brauns-Bömermann

Hüde - Sie soll am Nachmittag noch gesagt haben: „Ich kann gar nicht schießen.“ Die Rede ist von Angelika Lüters, die nicht nur segeln und Gemeinderat kann, sondern offensichtlich doch auch gut anlegen. Sie holte sich Platz eins in der Einzelwertung beim Dorfpokal am Sonntag in Hüde. Es folgten Heike Hannker auf Rang zwei und Michael Fennker auf Platz drei.