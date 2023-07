Künstler Reinhard Börger studiert Hüder Dorfhaus für Uni-Aufgabe

Von: Simone Brauns-Bömermann

Reinhard Börger in seinem Atelier bei der Arbeit. © Brauns-Bömermann

Künstler und Kunstlehrender Reinhard Börger ist über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Er hat sich an der Universität Vechta im Studienfach Designpädagogik als Gasthörer eingeschrieben. Für eine künstlerische Aufgabe studierte er jetzt das Dorfhaus in Hüde.

Hüde/Vechta – Das Studienobjekt steht in Hüde. Das Fachwerkdorfhaus ist Künstler Reinhard Börger ans Herz gewachsen: „Ich habe hier schon einige Male ausgestellt, auch mit meiner Malgruppe des Dekanats Twistringen.“ Börger ist über die Kreisgrenzen als Künstler und Kunstlehrender bekannt: Seine Hungertücher, die er jedes Jahr zur Fastenzeit mit einer ökumenischen Gruppe rund um Barnstorf malt, werden sehnsüchtig erwartet. Eigentlich stammt er aus Vechta, arbeitete über 40 Jahre im Vermessungsbüro Lambers und Ostendorf in Barnstorf. Dort hatte er ein Haus mit seiner Ehefrau für die Familie und schon immer parallel zum Job ein Atelier.

Gasthörer im Studienfach Designpädagogik

Jetzt entschied sich das Ehepaar Börger im Rentenalter mitten ins Zentrum nach Vechta zu ziehen. In ein Architektenhaus neben der JVA für Frauen und der Klosterkirche. „Weil wir uns verkleinern mussten und wollten und keinen Garten mehr haben, dafür aber ins Leben auf die Straße fallen, habe ich noch ein Atelier in der Stadt hinzugemietet“, erklärt Börger. Und weil er schon mal da war, am Lehrstandort Vechta, schrieb er sich kurzerhand im Studienfach Designpädagogik als Gasthörer ein.

Jetzt hat er das erste Semester erfolgreich absolviert (April bis Juli) und merkte schnell, wie umfangreich die Arbeit ist. „Ich hatte mich ambitioniert für zwei Fächer eingeschrieben. Für Entwurf und Darstellung, nächstes Semester konzentriere ich mich auf ein Fach“, sagt er, der sich der Kunst innigst verbunden fühlt. Er ist der einzige Gaststudent in dem künstlerischen Studiengang, der Lehrer an Schulen berechtigt, Kunst und Werken zu unterrichten. Insgesamt studieren am Standort laut Börger circa 50 bis 60 Gasthörer, auch zahlreiche Senioren. Auf die Frage: „Warum tun Sie das im verdienten Ruhestand?“, antwortet der Kunstverrückte: „Ich bin wissbegierig, kann nicht still sitzen und möchte mich weiterbilden“. Hört sich nach LLL, also lebenslangem Lernen an. „Kunst ist einfach mein Interesse, Kunst verschafft mir neue Impulse.“

Dorfhaus in Hüde ausgewählt für „Wort-Bild-Marke“

Zu der letzten Aufgabe von Professor Dr. June H. Park „Grafisches Zeichnen 2 (Wort-Bild-Marke)“ fiel Börger das Dorfhaus in Hüde mit seinem grafischen Fachwerk ein. Die von Park gewünschte Komposition von Wort und Bild sollte am Ende des Entwurfsprozesses ein Stempel mit Bild und dem eigenen Namen ergeben (Im Vorfeld gab es die Aufgabe des Entwurfs der eigenen Schrift).

In einer Zeit, wo fast alles digital läuft, scheint die Aufgabe des Entwurfs, der Gang zum Stempelmacher und die Auswahl der Farbvorliebe für das Stempelkissen wie aus der Zeit gefallen. Ist aber auch 2023 so gewünscht, damit der Kopf-Hand- und Hand-Kopfprozess trainiert wird. „Nutzen Sie Zirkel, Kurvenlineal, Alltagsgegenstände wie Gläser, Münzen, Knöpfe für Kurven der Schrift“, empfiehlt der Professor in der Aufgabe. Das Ziel beim Entwurf „Wort-Bild-Marke“ ist eine ausgewogene und ansprechende Gesamtkomposition, die selbstverständlich stimmig scheint. Börger nähert sich mit Skizzen vom Dorfhaus. Er zeichnet Fachwerk, Fenster, Details. Macht erst Fotos und legt dann in seinem Atelier los. Herausgekommen ist eine Lösung, die im Einzelgespräch mit seinem Professor und im Plenum Beachtung fand. „Das ist wunderbar, ohne Druck zu studieren, zu lernen, und sich richtig gut zu fühlen.“

Er würde sich freuen, wenn auch andere Pensionäre in der dritten Lebenshälfte, ihrem Leben einen so sinnvollen Sinn geben.

Erst das Foto... © zur Skizze: Reinhard Börger machte erst ein Foto vom Dorfhaus in Hüde

Dann die Skizze. © zur Skizze: Reinhard Börger machte erst ein Foto vom Dorfhaus in Hüde