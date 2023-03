Neue Bänke, Tische und Obstbäume für Marl

Von: Melanie Russ

Die Erneuerung und Erweiterung der Bänke auf dem Thie-Platz ist eine der beantragten Kleinstmaßnahmen. Das Feuerwehrgerätehaus im Hintergrund soll als große Maßnahme in den Dorfentwicklungsplan aufgenommen werden. © Russ

Dorfentwicklungsprogramm: Gemeinde Marl beantragt erste Kleinstmaßnahmen, die in den kommenden Wochen und Monaten umgesetzt werden sollen.

Marl – Seit fast einem Jahr machen sich Einwohner der vier Gemeinden Hüde, Marl, Lembruch und Stemshorn Gedanken darüber, was sie in ihren Orten in den nächsten Jahren im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms verändern möchten. Während der Dorfentwicklungsplan mit den großen Maßnahmen erst im Spätsommer/Herbst fertig wird, können kleinere Maßnahmen schon jetzt angegangen werden. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) stellt den Gemeinden dafür insgesamt 30 000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Jede Gemeinde kann drei Anträge mit einer Förderung von je maximal 2500 Euro stellen. Als erste hat Marl diese Anträge fertig. Nachdem der Rat seine Zustimmung gegeben hat, sind sie auf dem Weg zum ArL zur Genehmigung.

„Es macht Spaß mit euch“, betonte Rainer Grabis, der die Dorfentwicklung seitens der Verwaltung begleitet, beim jüngsten Dorfdialog im Schützenhaus und lobte die gute Zusammenarbeit. Die Teilnehmer, unter ihnen auch mehrere Ratsmitglieder, seien natürlich nicht immer einer Meinung gewesen, hätten aber immer schnell und rational zu einem Konsens gefunden.

So sind drei Kleinstmaßnahmen-Pakete entstanden, die in den kommenden Wochen und Monaten umgesetzt werden. Zum einen soll der Thie-Platz als Treffpunkt aufgewertet werden mit neuen Bänken, einem Tisch und einer Außensteckdose. Darüber hinaus sollen Hinweisschilder auf örtliche Besonderheiten in der Gemeinde beschafft werden. Die Hageweder möchten den Rastplatz vor Schwackes Hof aufwerten und sollen Material für zwei Bänke, einen Tisch und einen Schaukasten erhalten, die sie selbst instandsetzen oder erneuern wollen. Bereits in wenigen Wochen sollen im Bereich Hageweder Allee 20 Obstbäume gepflanzt werden, 20 weitere folgen im Herbst.

Nachdem die Anträge für die Kleinstmaßnahmen abgehakt sind, bekamen die Teilnehmer des Dorfdialogs die nächste „Hausaufgabe“: weitere Ideen für den Dorfentwicklungsplan sammeln, die in den kommenden acht Jahren eventuell umgesetzt werden sollen. „Wir sollten an viele Dinge denken und uns nicht scheuen, sie aufzunehmen“, ermutigte Grabis. Denn: Zu viel ist nicht schädlich. Nicht alles, was im Dorfentwicklungsplan steht, muss zwingend umgesetzt werden. Das unterstrich auch Gertlinde Schönewald, die Erfahrung aus einem früheren Dorfentwicklungsprogramm mitbringt. „Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass einige Punkte überdacht werden mussten.“ Was realisierbar sei, müsse sich erst zeigen.

Die Ideen sollten „relativ konkret sein, aber nicht so spezifisch, dass man uns darauf festnageln kann“, so Grabis. Die mögliche Umgestaltung von Schützenplatz, Schützenhaus und Feuerwehrgerätehaus hat die Gruppe bereits aufgenommen. Für beide Gebäude ist ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Aufschluss über den Zustand der Bausubstanz geben soll. Etwas konkretere Ideen hat eine Arbeitsgruppe laut Lars Schaale schon für die Umgestaltung des Schützenplatzes gesammelt. Es solle ein Platz für Jung und Alt werden, eventuell mit einem Boccia-Feld, zwei Courts für Ballsport und Outdoor-Fitnessgeräten, das Ganze eingefasst von einer Blühwiese. „Wir müssen den Platz multifunktional nutzen können“, nannte er als oberste Maxime. Schließlich sollen dort weiterhin das Schützenfest gefeiert werden und auch andere Veranstaltungen möglich sein.

Rainer Grabis riet, sich auch über Nahversorgung und Altenpflege Gedanken zu machen. Das sei bislang in allen vier Gemeinden kein großes Thema in den Dorfdialogen gewesen, eine Analyse der Altersstruktur zeige jedoch, dass die Bevölkerung nach jetzigem Stand in den kommenden Jahren älter werde.

Um zu erfahren, was sich die jungen Einwohner der vier Gemeinden wünschen, hatte Grabis eine Umfrage bei den Konfirmanden organisiert. Dabei sei unter anderem deutlich geworden, dass sich die jungen Menschen Treffpunkte für sich wünschen, abseits des Tourismus. Am Dümmer sei es ihnen zu voll. Unter anderem war von einem Badeteich die Rede. Sie wünschten sich auch mehr sportliche Aktivitäten wie Ballsport, Bogenschießen oder auch Tanzen und eine Verbesserung des ÖPNV. Bemerkenswert: Laut Grabis wünschen sich die Jugendlichen, dass ihre Gemeinden Dörfer bleiben und nicht zu stark wachsen.

Die Teilnehmer des Marler Dorfdialogs laden alle Einwohner ein, ihre Ideen einzubringen. Das ist bei den regelmäßigen Treffen im Schützenhaus möglich, per E-Mail an die stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Hülsmann (melanie.ellermann@freenet.de) oder während der „Thie-Time“, einem ungezwungenen Treffen der Einwohner auf dem Thie-Platz immer am letzten Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr, das nächste Mal also am 30. März.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass die vier Räte bis etwa Mitte Juli entscheiden, ob sie mit dem von den Gruppen erarbeiteten Entwurf des Dorfentwicklungsplans einverstanden sind, damit er bis Mitte/Ende August beim ArL eingereicht werden kann. Läuft alles wie erhofft, könnte schon Anfang September die Genehmigung vorliegen. Die ersten Anträge für die Umsetzung größerer Maßnahmen könnten dann – jeweils die Zustimmung des Rates vorausgesetzt – bis zum 30. September eingereicht werden. Bei positivem Bescheid des ArL könnten die ersten Vorhaben Anfang 2024 umgesetzt werden.