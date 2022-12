Dorfentwicklungsprogramm: Attraktive Dorfmitten und Radwege

Von: Melanie Russ

Das Schützenhaus in Marl könnte auch als Dorfgemeinschaftshaus dienen. © Russ

Die Arbeit am Dorfentwicklungsplan in Hüde, Marl, Lembruch und Stemshorn kommt gut voran. Seit dem Auftakt im April wurden viele konkrete Ideen entwickelt und auch schon die ersten Aufträge für die Umsetzung erteilt.

Lemförde – Seit April beschäftigen sich die Dorfgemeinschaften in Hüde, Marl, Lembruch und Stemshorn im Rahmen der Dorferneuerung damit, wie sie ihre Orte noch lebenswerter gestalten können. Eine ganz wesentliche Anforderung des Dorfentwicklungsprogramms an die Gemeinden ist, dass sich die Einwohner insgesamt Gedanken über die Entwicklung ihres Dorfes machen und nicht nur die üblichen Entscheidungsträger. Das funktioniert beim Dümmer-Quartett laut Rainer Grabis bestens. Er verantwortet die Dorfentwicklung seitens der Verwaltung. „Die Beteiligung ist in allen vier Gemeinden sehr gut. Es haben sich feste Gruppen etabliert, trotzdem kommen immer wieder neue Einwohner dazu. Auch inhaltlich kommen wir in allen Gemeinden gut voran.“

Zum Teil sind die Vorstellungen nach den jeweils ersten vier Dorfdialogen, in denen die Einwohner Ideen sammeln und auf Umsetzbarkeit abklopfen, schon sehr konkret, zum Teil ist man bezüglich der Details noch in der Findungsphase. So wurden in Stemshorn laut Grabis sogar schon die ersten Aufträge für die Umgestaltung des Dorfplatzes vergeben, der auch ein Treffpunkt für Jugendliche sein soll.

Dort solle sehr viel im Bereich Sport und Fitness passieren, so Grabis. Dirttrack, Basketball-Korb, neue Fußball-Tore und eine Ecke mit Fitness-Geräten sind die Stichworte. Angedacht sei auch, den Pavillon mit einer Hi-Fi-Anlage aufzumotzen. Die Boxen würden mit einer Zeitschaltuhr gesteuert, sodass man sich keine Gedanken um Lärmbelästigung zu später Stunde machen muss. Über eine Blutooth-Verbindung könnte jeder seine Musik dort abspielen.

Das zweite Thema, mit dem sich die Stemshorner beschäftigen, ist die Aufwertung des Friedhofs. Hier geht es vor allem darum, den Gedenktafeln einen gebührenden Platz zu geben und die Parkplätze zu erneuern.

Die Marler wollen laut Grabis eine Dorfmitte als Treffpunkt für die Einwohner gestalten. „Es geht in Richtung Schützenhaus“, sagt er. Denn das ist sanierungsbedürftig und könnte im Rahmen der Dorferneuerung mit Fördermitteln auf Vordermann gebracht und fortan auch als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden. Aber auch das alte Feuerwehrgerätehaus am Thieplatz schwebt als mögliches Dorfgemeinschaftshaus noch im Raum. Weil man sich noch nicht ganz schlüssig ist, wurden zunächst für die Grundsanierung beider Häuser Angebote eingeholt.

In Hüde beschäftigt sich eine Gruppe mit der „Waterfront“. Laut Grabis ist unter anderem ein öffentlicher Steg im Randbereich des Sees im Gespräch. Über dessen Notwendigkeit und die Frage, wo er etwa aus naturschutzfachlicher Sicht überhaupt möglich wäre, müsse aber noch weiter diskutiert werden. Eine weitere Überlegung ist, zur Hauptsaison Parkplätze für Fahrräder einzurichten und Radfahrer aus bestimmten Bereichen zu „verbannen“, um beispielsweise die in den vergangenen Jahren angespannte Situation auf dem Deich zu entzerren. Ein Thema, das bei einem nächsten Treffen besprochen werden soll, ist laut Grabis ein Bolzplatz oder Pumptrack hinter der Musikakademie.

Die Große Straße in Lembruch ist eine Baustelle, die im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms angegangen werden soll. © Russ

In Lembruch drehen sich die Überlegungen, wie schon berichtet, um den Bereich Ortsdurchfahrt „Große Straße“ und die Seestraße. In diesem Areal soll eine Dorfmitte entstehen, deren Ausgestaltung (Was soll sie bieten? Für wen ist sie gedacht – eher Einheimische oder auch Touristen?) noch diskutiert wird. Außerdem beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Events mit möglichen Veranstaltungen wie einem Wintermarkt am Entenfang, einem Sommerfest und Ähnlichem, bei denen auch die Vereine ins Boot geholt werden sollen.

Über die Gemeindegrenzen hinweg beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Verbesserung der Radwegeverbindungen zwischen den Orten, aber auch übergreifend etwa in Richtung Wagenfeld. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Sanierung und gegebenenfalls Verbreiterung vorhandener Radwege und der Schließung von Lücken im Radwegenetz.

Für Grabis überraschend: Zwar wurde beispielsweise in Marl das Fehlen einer Einkaufsmöglichkeit vor Ort angesprochen, doch eine große Notwendigkeit zur Verbesserung der Nahversorgung sehe man in den Gemeinden offenbar nicht, ist sein Eindruck. Trotzdem möchte er das Thema bei den kommenden Treffen noch einmal beleuchten und verschiedene Modelle von Do-It-Yourself-Märkten vorstellen.

Während die Umsetzung der großen Vorhaben noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, stehen für Kleinstmaßnahmen schon ab Anfang 2023 Fördermittel bereit – jeweils 2500 Euro pro Projekt, insgesamt 30000 Euro für alle vier Gemeinden. „Das soll auch die Motivation erhöhen“, erklärt Grabis. Denn nach all der Theorie in den vergangenen Monaten möchte man ja auch mal was umsetzen und Erfolge sehen. Laut Grabis gehen die Ideen in Richtung Baumanpflanzungen, neue Parkbänke und Ähnliches. Schön sei, dass dabei auch sehr gut Kinder einbezogen werden können.

„Es macht Spaß“, fasst Rainer Grabis die Arbeit mit den Einwohnern in den vergangenen Monaten zusammen. Nach einer kurzen Weihnachtspause soll es gleich im Januar mit den nächsten Dorfdialogen weitergehen.