Verkehrsführung im Ortskern Hüde ist die wichtigste Baustelle

Von: Melanie Russ

Die Verkehrsführung im Hüder Ortskern mit der Dorfstraße soll übersichtlicher geordnet werden. © Brauns-Bömermann

Der Gemeinderat Hüde hat die Prioritäten der Maßnahmen im Dorfentwicklungsplan festgelegt. Am wichtigsten sind den Mitgliedern die Ordnung der Verkehrsführung im Ortskern und die Maßnahmen, die gemeinsam mit den Nachbarkommunen umgesetzt werden sollen.

Hüde – Formal sollen die Botschafter aus den Gemeinden Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn in der nächsten Woche eine Prioritätenliste für die Maßnahmen erstellen, die im Rahmen des Dorfentwicklungsplans umgesetzt werden sollen. Die Botschafter aus Hüde haben dann eigentlich nichts mehr zu tun, denn die Entscheidung darüber, was wichtig und was weniger wichtig ist, hat ihnen der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend schon abgenommen. Außerdem haben die Ratsmitglieder auf Vorschlag der Verwaltung weitere Maßnahmen in den Dorfentwicklungsplan aufgenommen, die die Arbeitsgruppen nicht berücksichtigt hatten. Einige Mitglieder der Arbeitsgruppen, die den Dorfentwicklungsplan erarbeiten, waren davon wenig begeistert, fühlten sich übergangen.

„Was wir heute besprechen, ist bindend und muss von den Botschaftern so weitergegeben werden“, stellte Ratsherr Bruno Matzke klar. Angelika Lüters-Wobker formulierte es so: „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen.“ Und bezahlen wird bei Maßnahmen der öffentlichen Hand nun mal die Gemeinde – und zwar nur das, was der Rat als Hüter des Geldes absegnet. Dass es so läuft, war aber auch von Anfang an klar gewesen.

„Es wäre fatal, wenn die Botschafter eine Prioritätenliste aufstellen und wir in der nächsten Ratssitzung alles wieder vom Tisch wischen“, argumentierte Bruno Matzke. Auch Jürgen Hage sah das so. „Die Botschafter und Arbeitskreise haben hervorragende Arbeit geleistet“, lobte er, aber der Rat solle schon eine Richtung vorgeben. „Wir müssen das herausgreifen, was wir als Gemeinde selbst nie finanzieren können.“

Ganz oben auf der Liste – da waren sich alle schnell einig – steht die Verkehrslenkung in der Dorfmitte. Auch Projekte, die gemeinsam mit Lembruch, Marl und Stemshorn umgesetzt werden sollen, haben Priorität: der Erhalt und Ausbau des Radwegenetzes zum Beispiel.

Auf Vorschlag der Verwaltung wurden die Anlegung von Blühstreifen, die Attraktivitätssteigerung von Spielplätzen und der Bereich des Freizeitbads neu aufgenommen. Momentan ist eine Förderung für Maßnahmen am Bad zwar nicht förderfähig, da es sich im Eigentum der Samtgemeinde Lemförde befindet, aber Gemeindedirektor Lars Mentrup deutete an, dass es in einigen Jahren ja womöglich jemand anderem gehören könnte – einer privaten Gesellschaft oder einem Verein zum Beispiel.

Die Maßnahmen an der Waterfront wie Inwertsetzung des Fischereihafens oder Schaffung eines Natur-Erlebnisstegs werden in der Liste des Rates bewusst nicht einzeln aufgeführt. Laut Lars Mentrup hatte sich bei einem Ortstermin herausgestellt, dass einzelne gewünschte Maßnahmen am See/Deich so nicht genehmigungsfähig wären. Durch die Beschränkung auf den Begriff Waterfront möchte man sich eine gewisse Flexibilität erhalten.

Abschließend sei gesagt, dass die Maßnahmen-Liste beziehungsweise die Projekte im Dorfentwicklungsplan nicht in Stein gemeißelt sind. Es können Maßnahmen wegfallen oder hinzukommen. Da für jede Maßnahme ein separater Förderantrag gestellt werden muss und nicht jeder Antrag automatisch bewilligt wird, kann in der Liste noch einiges hin und her rutschen. Maßnahmen mit hoher Priorität haben aber mutmaßlich die besten Chancen.

Jürgen Hage kritisierte beim Blick über den Tellerrand, dass sich der Schäferhof Stemshorn – seit Jahresbeginn im Eigentum des Nabu – in den Dorfentwicklungsplan „gemogelt“ hat. Da die jährlichen Fördermittel begrenzt sind, fürchtet er, dass der Nabu zulasten der anderen Projekte einen Großteil für den Umbau des Schäferhofs abgreifen könnte. Da der Nabu ohnehin viele Fördermittel bekomme, findet er das unangemessen. Ratsherr Joachim Hafer wies darauf hin, dass Vereine und Privatleute aber ohnehin Förderung beantragen können, auch wenn sie nicht im Dorfentwicklungsplan aufgeführt seien. Inwieweit die Berücksichtigung im Dorfentwicklungsplan Vorteile bringt, ist noch offen.