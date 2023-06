Dorfentwicklungsplan Dümmer-Quartett: Viele Ideen für lebenswerte Dörfer

Von: Melanie Russ

Teilen

Ratsmitglieder und Botschafter aus den vier Gemeinden Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn waren bei der Vorstellung des Entwurfs des gemeinsamen Dorfentwicklungsplans im Rittersaal dabei. © Russ

Der Dorfentwicklungsplan für die Gemeinden Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn nähert sich langsam seiner Fertigstellung. Viele Ideen wurden in den vergangenen Monaten gesammelt und jetzt gebündelt vorgestellt.

Lemförde – Ein Geschichtsprojekt, eine neue Dorfmitte, Treffpunkte und neue Wege – es sind einige konkrete Ideen zusammengekommen bei den Dorfdialogen zur Vorbereitung des Dorfentwicklungsplans für die Gemeinden Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn. Die wesentlichen Eckpunkte des fast fertigen Entwurfs stellte Lucas Plome von der Ingenieurplanung Wallenhorst am Mittwochabend in einer gemeinsamen Sitzung mit den vier Gemeinderäten und Vertretern aus den Arbeitsgruppen im Rittersaal vor. Er zeigte sich dabei nicht nur von den vielen Projektideen beeindruckt, sondern auch von der guten Beteiligung der Einwohner. Das sei längst nicht in allen Gemeinden so.

Die Dorfentwicklung ist auf sieben Jahre angelegt, in jedem Jahr können zum Stichtag 30. September für Maßnahmen, die den Zielen des Dorfentwicklungsplans entsprechen, Fördermittel beantragt werden. Zuständig für die Bewilligung ist das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Sulingen.

Der Planentwurf beschreibt die Stärken und Schwächen der vier Gemeinden unter anderem hinsichtlich Infrastruktur, Demografie, Tourismus, Klimaschutz und Dorfleben und stellt die Ziele vor, die mit der Dorfentwicklung erreicht werden sollen. Dabei geht es um Dinge wie die Verbesserung der touristischen Infrastruktur und bessere Verbindung von Tourismus und Dorfleben, Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum für alle Generationen, Vermeidung und Revitalisierung von Leerständen, Schaffung von Treffpunkten für alle Generationen, Bewahrung des historischen Erbes, Natur- und Klimaschutz, Stärkung des Zusammenhalts in den Orten, Verbesserung des Sport- und Freizeitangebots, Verbesserung der Rahmenbedingungen für gastronomische Betriebe, Sicherung der Nahversorgung, Verbesserung von Ärzteangebot und Kinderbetreuung, Schaffung alternativer Moblilitätsangebote und vieles mehr.

Viele Ideen für öffentliche Vorhaben

Neben den allgemeineren Zielen beinhaltet der Planentwurf auch einige konkrete Projekte, die von den Gemeinden umgesetzt werden sollen. Erste kleinere Maßnahmen wie Baumanpflanzungen sind bereits erfolgt (wir berichteten). Zwei große Projekte umfassen alle vier Gemeinden: Schaffung einer dorfübergreifenden Radroute einschließlich Verbesserung der Radwegeverbindungen und Entwicklung von alternativen Mobilitätsangeboten und -konzepten. In Hüde und Marl ist ein gemeinsames Geschichtsprojekt „Gegen das Vergessen“ einschließlich historischer Feldwegeerhaltung angedacht, das sich auch mit russischen Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg befasst.

Projekte Lembruch: Entwicklung der Ortsmitte, Neugestaltung der Seestraße, Erweiterung und Aufwertung der Sportplatz-Anlage des SV Friesen Lembruch (Projektträger Sportverein), Sanierung des Schützenhauses und Aufwertung der Außenanlagen (Projektträger Schützenverein).

Projekte Hüde: Schaffung einer Fahrradsportanlage (Dirt-Track) an der Musikakademie, Verkehrskonzept mit Maßnahmen zur Verkehrslenkung in der Dorfmitte, Waterfront – Schaffung von Ruheplätzen und Parallelweg am Dümmerdeich, Inwertsetzung des Fischereihafens und Schaffung eines Natur-Erlebnissteges.

Projekte Marl: Energetische Sanierung und Renovierung des Schützenhauses, Umgestaltung der Festwiese am Schützenhaus mit Sport- und Spielgeräten, Umnutzung des Feuerwehrhauses nach dem Umzug der Feuerwehr, Aufwertung des historischen Thieplatzes im Ortskern, Sanierung von Straßen zur Aufwertung des Ortsbildes.

Projekte Stemshorn: Umgestaltung des Dorfplatzes mit Spiel- und Sportmöglichkeiten, Gestaltung des Friedhofs als Treffpunkt, Sanierung von Straßen zur Aufwertung des Ortsbildes, Umbau des Schäferhofes (Projektträger Nabu).

Bindend ist diese Auflistung allerdings nicht. Es müssen nicht alle Projekte umgesetzt werden, und es können auch Projekte umgesetzt werden, die im Plan nicht erwähnt werden, aber seinen Zielen entsprechen. Weitere Ideen, die noch nicht konkret genug für die Aufnahme in den Plan sind, gibt es bereits. „Der Dorfentwicklungsplan dient lediglich als Entscheidungsgrundlage“, verdeutlichte Lucas Plome.

Für die öffentlichen Projekte entscheiden die Gemeinderäte, die das Geld zur Verfügung stellen müssen, in jedem Einzelfall, ob und wie sie umgesetzt werden sollen. Auch die Förderung der Projekte ist nicht garantiert. Jede Maßnahme muss einzeln beantragt und vom ArL auf Förderfähigkeit geprüft werden.

Der Zeitplan ist auf Kante genäht

Läuft alles nach Plan, kann die Förderung für die Umgestaltung der Seestraße in Lembruch und des Dorfplatzes in Stemshorn, deren Planung schon recht weit fortgeschritten ist, zum Stichtag 30. September dieses Jahres beantragt werden. Allerdings ist der Zeitplan sehr auf Kante genäht. Nach der Fertigstellung des Planentwurfs durch die IPW sollen die Botschafter aus den vier Gemeinden am 5. Juli noch einmal darüber beraten und die Reihenfolge für die Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen festlegen. Nach der Absegnung durch die vier Räte können bis zum 14. August die Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen abgeben, die gegebenenfalls in den Entwurf eingearbeitet werden müssen. Ende August sollen die Räte den Dorfentwicklungsplan beschließen, der dann umgehend beim ArL Sulingen vorgelegt wird. Hat es nichts zu beanstanden, könnte die Genehmigung rechtzeitig vor dem Stichtag 30. September erfolgen. Muss nachgearbeitet werden, würde sich der Beginn der ersten Maßnahmen wohl um ein Jahr verzögern.

Auch private Maßnahmen sind über die Dorfentwicklung förderfähig

Neben den Kommunen können auch Private – Einzelpersonen oder Vereine – Maßnahmen, die dem Leitbild des Dorfentwicklungsplans entsprechen, fördern lassen. Grundsätzliches dazu hatte Volker Klüche vom ArL schon in der ersten Bürgerversammlung erläutert, die noch als Youtube-Video zu sehen ist. Auch sie können – die rechtzeitige Genehmigung des Dorfentwicklungsplans vorausgesetzt – schon zum 30. September dieses Jahres einen Förderantrag stellen. „Wenn jemand schon einen Antrag picobello fertig hat, können wir das machen“, sagte Lucas Plome.

Da die Förderanträge für Privatleute aber sehr umfangreich sind, raten die Verantwortlichen eindringlich dazu, die zweite Bürgerversammlung im Herbst (Termin noch offen) abzuwarten und Anträge erst zum 30. September 2024 zu stellen. Bei der Versammlung sollen zum einen die Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan vorgestellt werden. Zum anderen wird ausführlich erläutert, für welche Vorhaben und unter welchen Voraussetzungen Privatleute in den kommenden Jahren Förderung beantragen können. Außerdem soll in Kürze die Ausschreibung für ein Planungsbüro starten, das die Antragsteller bei der Umsetzung fachkundig begleitet und über Stolperfallen hinweg hilft. Wer also nicht vom Fach ist, sollte sich erst mal umfassend beraten lassen, um unnötigen Stress zu vermeiden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Dorfentwicklung Dümmer-Quartett: www.t1p.de/duemmerquartett