Enorm hohe Anschlussquote bei Breitbandausbau im Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Das geht nicht ins Blaue: Breitband verbessert die Infrastruktur enorm – auch im Landkreis Diepholz. Das Bild zeigt ein Bündel mit Umhüllungen für Glasfaserkabel. © Uwe Anspach/dpa

Im Landkreis Diepholz haben sich 80 Prozent der Bürger in den weißen Flecken für den Breitbandausbau entschieden. Üblich sind in Deutschland 40 bis 60 Prozent.

Landkreis Diepholz – Das Breitbandnetz im Landkreis Diepholz hat eine höhere Anschlussdichte als zunächst erwartet: Wie von Dr. Andreas Roth als Leiter des Eigenbetriebs Breitbandausbau zu erfahren war, liegt die Quote in den weißen Flecken – sprich den Bereichen, in denen ein Anschluss möglich und wirtschaftlich herstellbar ist – bei sage und schreibe 80 Prozent.

23 von 24 Baulosen des Breitbandausbaus sind im Kreis Diepholz bereits übergeben worden

„Das ist wirklich eine Hausnummer“, erklärt Dr. Andreas Roth, denn in der Regel liege die Quote zwischen 40 und 60 Prozent. Will heißen: Im Landkreis Diepholz haben sich fast doppelte so viele Bürger für einen Breitbandausbau entschieden – in Zeiten von Homeoffice und Telekonferenzen, Streamingdiensten und Diskussionen über Telemedizin.

Allerdings konnten im Flächenlandkreis Diepholz rund 800 Häuser nicht bei der Breitbandplanung berücksichtigt werden. Die Kosten dafür wären mit rund 40 Millionen Euro unverhältnismäßig hoch gewesen. Den Betroffenen soll, so hatte Landrat Cord Bockhop schon im Februar vergangenen Jahres angekündigt, eine Lösung angeboten werden. Wann und in welcher Form ein Anschluss möglich ist, dazu soll ein Konzept erarbeitet werden.

Der Breitbandausbau im Landkreis Diepholz ist ein enormer Kraftakt – bautechnisch ebenso wie finanziell. Noch im Februar vergangenen Jahres waren an 40 Baustellen im Kreisgebiet bis zu 250 Arbeiter beschäftigt.

Seitdem hat sich das Bild gewandelt: „Von den 24 Baulosen insgesamt sind 23 übergeben“, berichtet Dr. Andreas Roth. Das letzte (im Bereich Twistringen, Abbenhausen, Drentwede, Rüssen) ist noch offen. Dort sind im Juli und August Teilabnahmen geplant, damit auch dieses Baulos schnell an den Betreiber GVG Glasfaser mit seiner Marke Nordischnet übergeben werden kann.

Mehrarbeit aufgrund der hohen Abschlussquote: Kreistag stellt weitere 320.600 Euro zur Verfügung

Voraussetzung dafür ist jedoch eine eingehende und detaillierte Prüfung des Bauabschnitts. Denn der Landkreis Diepholz muss als Bauherr des Breitbandnetzes vor der Übergabe die uneingeschränkte Qualität sicherstellen. In der Regel komme es noch zu Restarbeiten, so die Erfahrung des Eigenbetriebsleiters Breitband. Status quo des Bauprojekts: „Mehr als 90 Prozent der Trasse und der Hausanschlüsse sind fertiggestellt.“ Jetzt ist Nordischnet am Zuge: Das Unternehmen ist für die aktive, also von den Bürgern nutzbare Technik zuständig und muss die Anschlüsse freischalten.

Ob baulicher Anschluss oder Freischaltung: Die Kritik von Bürgern, das ganze Prozedere dauere viel zu lange, ist nicht verstummt. Dr. Andreas Roth kann das verstehen, spricht aber von einer „insgesamt doch respektablen Bauzeit“. Für manche Bürger fühle sich das allerdings anders an, „weil wir sehr ambitioniert an das Projekt herangegangen sind“.

Der Eigenbetriebsleiter erinnert an Unwägbarkeiten, die zwangsläufig mit einem solchen Mammutprojekt verbunden seien. Corona und Lieferschwierigkeiten von Material hätten Einfluss gehabt, aber auch unerwartete Schäden, zum Beispiel durch Bagger anderer Firmen, die ebenfalls Leitungsarbeiten ausführen müssten. Schließlich sei eine Baufirma Opfer eines Hacker-Angriffs geworden, dadurch seien alle gespeicherten Adressen nicht mehr zugänglich gewesen.

Zurück zur Anschlussquote von 80 Prozent. Durch diese hohe Dichte musste das zuständige Planungsbüro Mehrarbeit leisten. Deshalb hat der Kreistag entschieden, einen Betrag von bis zu 320 600 Euro dafür zur Verfügung zu stellen. Ob das gesamte Geld ausgegeben werden muss, ist unklar. Das Planungsbüro müsse die Mehrarbeit genau nachweisen: „Der Landkreis prüft das dann auf Plausibilität – erst dann wird gezahlt.“