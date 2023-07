Die „Welt der Puppen“ gastiert mit neuen „Stars“ am Dümmer

Von: Carsten Sander

Erst der Corona-Lockdown, dann die Kostenexplosionen in nahezu allen Bereichen – und trotz dieser belastenden Umstände hält Henry Maatz an seinem Traumberuf Puppenspieler fest. Derzeit gastiert der Spross einer angeblich Jahrhunderte alten Puppenspieler-Dynastie in Lembruch am Dümmer. Und er hat ein neues Stück mit neuen „Stars“ mitgebracht.

Lembruch – Die Zunge ist ganz blau, hängt schlapp aus dem Mundwinkel. Zudem sind die Augen ungesund dunkelgelb und schielen ein wenig. Aber keine Sorge: Was sich liest wie ein medizinischer Notfall, ist keiner. Sondern nur die Beschreibung des neuen Stars im Puppentheater von Henry Maatz. Seit Donnerstag, 6. Juli, gastiert seine „Welt der Puppen“ in Lembruch am Dümmer – und am Samstag, 8. Juli, wird das Monster mit der blauen Zunge und den dunkelgelben Augen in dem schmucken Theaterzelt an der Seestraße seine Premiere feiern: „Der Grüffelo“ wird dann zum ersten Mal aufgeführt.

Henry Maatz freut sich enorm auf und über sein neues Stück, in dem das zottelige Wesen, die Maus und die Eule ein kleines Verwirrspiel über das Fressen und Gefressenwerden aufziehen. Natürlich alles kindgerecht, denn die Stücke, die Henry Maatz in seinem Theater bietet, sind für Zuschauer ab zwei Jahren gedacht. Und für deren Eltern, von denen Maatz immer wieder zu hören bekommt, wie schön es für sie sei, den eigenen Nachwuchs dabei zu beobachten, wie er voll in die Geschichte vertieft ist. Sein Theater, sagt Maatz, sei eben nicht Handy oder Fernsehen, sondern Unterhaltung, wie man sie von früher kenne. „Meine Stücke regen die Fantasie an“, verspricht der Puppenspieler und Theaterchef. Außer „Der Grüffelo wird auch „Der kleine Rabe Socke“ und „Paw Patrol“ am Dümmer aufgeführt.

Im vergangenen Jahr waren Maatz und seine kleinen Hauptdarsteller das erste Mal am See. „Es ist damals ganz gut gelaufen“, sagt der 42-Jährige, der natürlich hofft, auch diesmal genügend Einheimische und Urlauber anlocken zu können. Der äußere Rahmen stimmt auf jeden Fall schon. Alles ist picobello herausgeputzt, selbst die Felgen des Kassenwagens sind auf Glanz getrimmt. Im Zeltinneren stehen mehrere Reihen kleiner Stühle vor der roten Puppenbühne. Und hinter den Plätzen für die Minis folgen die Bänke für die Eltern. Etwa 300 Besucher könnte Maatz unterbringen – es wäre ein Traum, wenn tatsächlich so viele kommen würden zu einer Vorstellung, sagt er: „Wenn es glücklich laufen sollte, klappt es vielleicht. Mal gucken, wie der Grüffelo und die anderen Stücke angenommen werden.“

Die Wochen am Dümmer sind für Henry Maatz, seine Frau und die sechs Kinder im Grunde ein Heimspiel. Seit November 2022 lebt die Familie in Stemwede-Niedermehnen, also quasi um die Ecke. In Lembruch wird nun nicht nur gearbeitet, sondern auch in den eigenen Wohnwagen gemeinsam Urlaub gemacht. Was eine nicht ganz selbstverständliche Sache ist bei der Profession des Vaters.

Henry Maatz, geboren in Essen im Ruhrgebiet, ist Teil einer Puppenspieler-Dynastie. Das sagt er jedenfalls und zählt im Geiste 370 Jahre zurück, als – „laut Ahnenforschung“, wie er betont – ein Vorfahr begann, als durch die Lande ziehender Gaukler sein Geld zu verdienen. Der „Wer-weiß-wie-oft-Ur-Enkel“ hat dieses Leben als Kind auch noch gelebt mit seinen Eltern. Immer unterwegs, fast jede Woche woanders. „Ich war bestimmt auf 60 verschiedenen Schulen“, erzählt er. Am meisten gelernt hat er aber von seinem Vater. Der Senior war Puppenspieler, der Sohn wurde es auch. Die Kunst wurde weitergegeben. Oder hat sich fortgepflanzt, ganz wie man will. Eine richtige Ausbildung zum Puppenspieler gab es jedenfalls nicht. Learning by doing war das Motto. Auch für Henry Maatz’ älteste Söhne, ein Zwillingspaar, gilt es aktuell. Sie hatten vor kurzem mit 17 Jahren ihr Debüt als Puppenspieler, möglich also, dass sie die Familientradition irgendwann fortführen. Obwohl Henry Maatz durchaus Bedenken hätte und seinen Kindern rät: „Überlegt euch das gut!“ Sich ein anderes, ein sichereres Standbein zu schaffen, könnte im Zweifel die bessere Entscheidung sein.

Deshalb gehen alle Maatz-Kinder auch auf feste Schulen, sind nicht ständig unterwegs. Ein Puppenspieler mit eigenem Theater zu sein, sei zwar einerseits sein Traumberuf, andererseits aber auch „ganz schön hart“, meint Maatz: „Ich stecke da viel Liebe und Herzblut rein und möchte auch gar nichts anderes machen. Aber gerade ist es richtig schwierig für uns.“ Erst der Corona-Lockdown, nun steigende Kosten in allen Bereichen – das zu verkraften, sei eine enorme Herausforderung. „Eigentlich müsste ich diese Kosten an die Besucher weitergeben“, meint Maatz, aber er weiß natürlich, dass auch dort „das Geld nicht mehr so locker sitzt“. Elf Euro Eintritt nimmt er, zehn Euro vergünstigt.

Dafür liefert Henry Maatz nach eigener Einschätzung „Puppentheater mit Einfühlungsvermögen“. Wenn zum Beispiel am Samstag „Der Grüffelo“ debütiert, dann steht zwar der Plot, aber noch lange nicht das Stück. Maatz: „Es ist eine Mitmachvorstellung, und ich muss mich immer auf die Kinder einlassen, muss die Kniffe finden, um sie mitzuziehen.“ Das Monster, das aussieht wie ein medizinischer Notfall, kann dabei sicher helfen.