Die Sirenen in Lemförde sollen wieder heulen

Von: Melanie Russ

Das Feuerwehrgerätehaus in Stemshorn genügt nicht mehr den Anforderungen und soll darum erweitert werden. Die konkrete Planung soll in Kürze beginnen. © Russ

Der Lemförder Feuerwehrausschuss hat sich für die Reaktivierung der Sirenen in der Samtgemeinde entschieden. Ein Austausch der alten durch moderne Sirenen wurde aber zurückgestellt. Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans schreitet unterdessen mit der laufenden Erweiterung des Gerätehauses in Lembruch und der Planung für das Gerätehaus in Stemshorn voran.

Lemförde – Sie sollen wieder heulen, die 19 Sirenen in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Das hat der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses am Donnerstagabend einstimmig beschlossen und ist damit dem Antrag der CDU-Fraktion und einem Wunsch der Feuerwehr – zumindest in Teilen – gefolgt. Denn Teil des Antrags war auch die Erneuerung der Sirenen, die nach Berechnung der Verwaltung etwa 175 000 Euro kosten würde und zunächst zurückgestellt wurde.

Seit dem 1. Juli 2022 sind die Sirenen aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Samtgemeindeausschusses aus dem Jahr 2017 verstummt, weil sie nach Einführung der digitalen Meldeempfänger für alle Feuerwehrleute nicht mehr genutzt werden sollten. Auch die Feuerwehr selbst habe seinerzeit kein Problem in der Abschaltung gesehen, erinnerte Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup in der Sitzung. Wie berichtet, hat sie ihre Meinung inzwischen geändert. Die Empfänger seien in lauter Umgebung schwer zu hören, nicht immer am Mann und hätten in abgelegenen Bereichen keinen Empfang, lauten die Kernargumente. Auch die zusätzliche Alarmierung per Handy sei nicht ausreichend. Eine parallele Alarmierung über Sirenen ist nach Einschätzung der Feuerwehrführung alternativlos.

Im Hinblick auf den Katastrophenschutz sind Sirenen aus ihrer Sicht ebenfalls notwendig – zumal es in Lemförde mit BASF ein Unternehmen gibt, das der Störfallverordnung unterliegt.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder darin, den alten Beschluss aufzuheben und rund 13 000 Euro für die Ausrüstung der alten Sirenen mit digitalen Empfängern bereitzustellen. Denn momentan können sie nicht von der Leitstelle angesteuert werden. „Wir geben so viel Geld für Nippes aus in der Samtgemeinde“, da seien die 13 000 Euro gut angelegt, meinte Henrik Storck, der den Antrag für die CDU vorstellte. Das sahen die übrigen Fraktionen genauso. „13000 Euro machen den Kohl nicht fett“, fand Dr. Matthias Galle (SPD).

Storck hätte sich auch eine verbindliche Aussage für den Austausch der Altsirenen durch neue gewünscht. Er fürchtet, dass die Samtgemeinde lange warten muss, wenn sie auf eine Entscheidung des Landkreises wartet. Denn der müsste die vom Land in Aussicht gestellten Fördermittel, auf die die Samtgemeinde hofft, beantragen, weil er für den Katastrophenschutz und damit auch für die Sirenen zuständig ist.

Bislang hat er kein Interesse an einer weiteren Nutzung. Allerdings gebe es zu dem Thema derzeit eine Diskussion im Kreistag, begründete Jürgen Hage (FDP), warum er in der Frage der Erneuerung gerne abwarten möchte. Der Umbau sei Aufgabe des Landkreises, „wir sollten da nicht in Vorleistung gehen“. Hage ist zuversichtlich, dass es in den nächsten sechs Monaten eine Entscheidung geben wird. Stephanie Budke-Stambusch, Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag, erklärte, ihre Fraktion werde zeitnah eine Anfrage zum Thema stellen, „weil wir wissen, dass das in mehreren Kommunen diskutiert wird“. Man werde Druck machen. Auch sie plädierte dafür, auf den Landkreis und die Fördermittel zu setzen. „Wir können es uns nicht leisten, Geld auszugeben, das wir vielleicht von anderer Stelle bekommen.“ Die Ausschussmitglieder beauftragten die Verwaltung schließlich einstimmig, Gespräche mit dem Landkreis bezüglich der Erneuerung der Sirenen zu führen.

Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans

Auch sonst soll sich in den kommenden Monaten einiges tun bei der Feuerwehr. Lars Mentrup informierte über die nächsten Schritte der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans, der Mitte 2021 beschlossen wurde. So läuft momentan die Erweiterung des Gerätehauses in Lembruch. „Das hat ein bisschen gedauert“, gab Mentrup zu. „Aber wir sind guter Dinge, dass der Anbau in diesem Jahr eingeweiht wird.“

Für die Erweiterung des Gerätehauses in Stemshorn wurde bereits ein Planer gefunden. In Kürze werde man sich mit der Feuerwehr zusammensetzen, um die Umsetzung zu besprechen. Die dringend notwendige Anschaffung eines neuen Fahrzeugs ist ebenfalls angeschoben. Das vorhandene Löschfahrzeug ist 32 Jahre alt und reif für die Rente.

Angesichts der langen Lieferzeiten von zwei bis drei Jahren, enorm hohen Kosten und der Tatsache, dass in den nächsten Jahren weitere Fahrzeuganschaffungen anstehen, hatten Verwaltung, Politik und Feuerwehr diskutiert, ob es Sinn macht, gute gebrauchte Fahrzeuge anzuschaffen. Unter bestimmten Umständen sei das eine Alternative, so Mentrup, aber nicht für Stemshorn. Denn auf dem Markt habe man kein passendes Gebrauchtes gefunden. Ein Fahrzeug, das auf den ersten Blick geeignet schien, habe sich bei näherer Betrachtung als zu teuer für den Zustand erwiesen.

Viele Fragen offen sind noch bei den geplanten Neubauten für die Feuerwehren Mitte und Hüde/Marl. Für Letztere steht zumindest schon das Grundstück fest – eine Wiese an der B51 unweit der provisorischen Rettungswache in Hüde. Für die Feuerwehr Mitte ist die Verwaltung noch auf der Suche, entsprechende Gespräche laufen laut Mentrup aber. Ziel ist, auch hier auf jeden Fall in diesem Jahr den Beschluss für einen Standort zu fassen, vielleicht schon in der nächsten Sitzung des Fachausschusses.