„Die Rumtreiberin“ - eine Lemförderin erzählt nicht nur ihre Lebensgeschichte

Von: Simone Brauns-Bömermann

„Die Rumtreiberin“ – mit 87 Jahren bringt Irmtraud Schlingmann ihr erstes Buch heraus. © brauns-bömermann

„Die Rumtreiberin“ – mit 87 Jahren wird Irmtraud Schlingmann aus Lemförde zur Schriftstellerin. In ihrem Buch erzählt sie nicht nur ihre Lebensgeschichte, sondern zeichnet auch ein Stück deutscher Historie nach. Es ist ein Buch über die Flucht aus der DDR, der Wiedereinreise und der erneuten Flucht.

Lemförde – Ihr Erstlingswerk zählt 87 Seiten. Sie sind vollgepackt mit Geschichten von verschiedenen Heimaten und erzählen aus einem ganz persönlichen Blickwinkel das Leben einer Familie. Es ist die Familie von Irmtraud Schlingmann, die all diese Geschichten aufgeschrieben hat und das Ergebnis nun in Händen halten darf. „Die Rumtreiberin“ heißt das Buch, das die 87 Jahre alte Frau aus Lemförde zu einer Schriftstellerin macht und das im Geest-Verlag erscheint.

Ehemann Karl und die Kinder sind stolz „wie Bolle“ auf das Buch mit dem blauen, schlichten Einband und einem Schwarzweiß-Foto von Irmtraud und ihrer jüngeren Schwester Marianne aus Kriegsjahren. Die Mädchen mit „Klemme“ im Haar und weißem Blusenkragen lächeln dem Leser entgegen. Und wer sich hineinwagt in das Buch, der merkt schnell: Es geht ans Herz. Viele Schlaglichter werden den Menschen aus der Generation von Irmtraud Schlingmann bekannt erscheinen. Aber auch junge Leser nehmen zusätzliche Erkenntnis und Geschichtsauffrischung mit.

„Ich kann mich noch erinnern, dass unser kleiner Bruder in einem weißen Sarg aus unserer Wohnung getragen wurde“

Als sich Irmtraud Schlingmann vor einem Jahr entschloss, ihre handgeschriebenen zunächst von Schwiegertochter Monika abtippen zu lassen und die 25 DIN A4-Seiten unter dem schlichten Titel „Mein Leben“ einem Verlag anzubieten, startete die Seniorin wieder ins Ungewisse – wie sie es in ihrem Leben schon oft getan hatte, tun musste. Die Rückmeldung des Geest-Verlages mit Verleger Alfred Büngen war positiv – natürlich mit Einschränkungen. „Herr Büngen fand den Titel gut, aber es fehlte ihm der letzte Kick. So erzählte ich ihm, dass ich in jungen Jahren „Rumtreiberin“ genannt wurde, weil ich das Leben und die Welt kennenlernen wollte“, erinnert sich Schlingmann. So wurde der Buchtitel gefunden. Und Verleger Büngen erklärt, weshalb er Gefallen fand an der Vorlage der Lemförderin. Das Aufgeschriebene sei „weit mehr als nur eine individuelle Lebensgeschichte. Es ist die Beschreibung von Flucht aus der ehemaligen DDR, der Wiedereinreise und erneuter Flucht zurück in den Westen.“

Schlingmann berichtet in ihrem Buch über die wichtigen Stationen in ihrem Leben, die sie allerdings nicht sofort, sondern mit Verspätung angefangen hatte zu notieren. „Ab den 1980er Jahren verspürte ich den Wunsch, immer wenn mir etwas einfiel zu einem Erlebnis in meinem Leben, dies auch aufzuschreiben“. So hatte sie immer Stift und Zettel in der Kittelschürze.

Der Krieg liegt hinter ihr: Irmtraud Schlingmann 1952 mit 18 Jahren. © privat

Die Autorin ist 1934 in Guben in der Niederlausitz geboren, behütet aufgewachsen. Durch den Krieg wurde sie aber hin- und hergeworfen, minderjährig bekam sie schon schlimme Dinge zu sehen. Sie erlebte Vertreibung und diverse Arten von Fluchten. Sie sah, wie Menschen aufgehängt wurden, erlebte Plünderungen und machte eine entschärfte Eierhandgranate zu „meinem Spielball“. Das Buch beginnt jedoch in der frühen Kindheit in Guben, die Autorin erzählt einfach und authentisch Details: „Ich kann mich noch erinnern, dass unser kleiner Bruder in einem weißen Sarg aus unserer Wohnung getragen wurde“, sie verdrängt das nicht, sie schreibt darüber.

Bei Irmtraud Schlingmann liest sich erlebte Geschichte besser als die dicken Wälzer der Geschichtsbücher. Der Leser lernt Dinge, die sonst nirgends stehen: Dass die Arbeiterjungen aus dem Uranbergwerk sich beim „Türmen“ in den Westen durch ihre rötlich-gelbe Haar- und Hautfarbe verrieten.

„Die Rumtreiberin“ berichtet vom großen Mut einer jungen Frau

„Die Rumtreiberin“ berichtet allerdings auch vom großen Mut einer jungen Frau, von stundenlangen Fußmärschen in der neuen Heimat, vom Zurück in die DDR und den Repressalien des Regimes. Irmtraud Schlingmann wird sogar als Spionin betitelt. Ihre Stationen im Westen sind Münster, Dielingen, Trier und Lemförde.

Mit ihrem Ehemann Karl ist Irmtraud Schlingmann seit 66 Jahren verheiratet, im im letzten Kapitel „Friedliche Jahre“ wird der Bogen in die Gegenwart gespannt. Vor kurzem erst wieder hat das Ehepaar etwas Neues gewagt, hat das Anwesen in der Eselstraße verkauft. „Seit dem 8. Januar träumen wir nun auf unserer Terrasse im neuen Strandkorb vom Wellenrauschen an der Nordsee. Ich bitte jeden Morgen um einen guten Tag und danke am Abend Gott dafür“, sagt Irmtraud Schlingmann und verrät, dass sie über eine Lesung im Herbst in Lemförde nachdenkt. Vielleicht sogar aus ihrem Standkorb heraus?

Zur Sache Das Buch ist ab sofort im Buchhandel, im Internet und direkt beim Verlag erhältlich. Irmtraud Schlingmann, „Die Rumtreiberin - Einblicke in ein Leben“ ist erschienen im Geest-Verlag 2022. 10 Euro, ISBN 978-3-86685-910-4