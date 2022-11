Die Dorf-App für alle in Lemförde

Von: Carsten Sander

Teilen

Sie sind natürlich schon auf „crossiety.de“ dabei und Teil des digitalen Lemförder Dorfplatzes: Sarah Logdesser und Marcel Drechsler aus der Verwaltung der Samtgemeinde. © Sander

Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ nutzt seit Kurzem „crossiety.de“ und will nicht nur digital mehr Nähe schaffen.

Lemförde – Der Samtgemeindearchivar benötigt Hilfe bei der Organisation des Archivs. Die Handballer suchen Verstärkung. Die Feuerwehr postet die aktuellen Einsätze. Irgendwer hat graue Naturziersteine für ein Gartenbeet zu verschenken. Und wiederum ein anderer möchte Wohnungen vermieten. Das alles in Lemförde. Und das alles auf „crossiety.de“ – einem neuen Angebot der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, das seit kurzem online ist.

In einer Pressemitteilung wird das Ganze als „Dorf-App“ beworben – was zwar, Achtung: Kalauer, ein bisschen nach Dorfdepp klingt, wohinter allerdings ein recht cleverer Gedanke steckt. Der wäre: Warum sollte nicht alles, was in sozialen Medien und Kommunikationskanälen im Großen möglich ist, nicht auch regional komprimiert und abgestimmt funktionieren? Es gibt keinen Grund, meint die Verwaltung der Samtgemeinde und hat das Crossiety-Angebot für Lemförde und die umliegenden Ortschaften gebucht. Die App sei „wirklich praktisch“, sagt Mitarbeiter Marcel Drechsler, der sich zusammen mit Hauptamtsleiterin Kerstin Schult mit der Thematik befasst hat.

Warum also Crossiety? Warum eine Dorf-App? Die Mitteilung der Samtgemeinde dazu lässt sich in einem Satz so als Antwort zusammen: Weil Menschen miteinander in Kontakt kommen und sich verbinden können. Und zwar im ganz praktischen Sinn. Siehe die Handballer. Siehe den Gemeindearchivar.

314 Mitglieder hat die App schon für die Region Lemförde gesammelt, obwohl es noch gar nicht richtig losgegangen ist. Vereinsvertreter, Rathausmitarbeiter, Unternehmer und Firmen, Einzelpersonen – mitmachen kann wirklich jeder, betont Marcel Drechsler: „Die App lebt davon, dass möglichst viele mitmachen.“

Crossiety ist ein bisschen ebay-Kleinanzeigen. ein bisschen Facebook, ein bisschen Whatsapp, ein bisschen Instagram – aber eben auf angemeldete Teilnehmer einer Region begrenzt. Auf dem Marktplatz können Kaufangebote und Kaufgesuche platziert werden, unter Events kann auf Veranstaltungen hingewiesen und darüber berichtet werden. Der Dorfplatz bietet Raum für alle weiteren Informationen und Bekanntmachungen. Wichtig zudem: In der Rubrik „Helfen“ können Hilfegesuche und Hilfeofferten platziert werden – zum Beispiel für Einkaufsdienste, Gartenarbeiten, Fahrten zum Arzt. Was dann ja im Erfolgsfall wirklich mal „sozial“ wäre an einem sozialen Medium. Die Absicht ist es laut Mitteilung der Verwaltung, „mehr Nähe, Verbundenheit und Engagement“ zu schaffen.

Gruppen unterschiedlichster Art können sich in der Dorf-App organisieren, um etwa Trainingstermine zu kommunizieren, den nächsten Stammtisch zu verabreden oder das Laternenfest im Kindergarten zu planen. Und wenn die Feuerwehr den nächsten Arbeitseinsatz am Gerätehaus via „crossiety.de“ planen will – bitte sehr, auch das geht.

Eine Chat-Funktion gibt es ebenfalls, um sich über Themen in der Samtgemeinde und ihren Ortschaften auszutauschen. Das kann offen oder auch mit Zugangsberechtigung passieren. „In einer App lassen sich also viele Möglichkeiten bündeln“, sagt Marcel Drechsler, dem wichtig ist zu betonen, dass „crossiety.de“ rechtssicher ist, der Datenschutz stets gewahrt bleibt.

Crossiety funktioniert als App auf dem Handy oder auch als Browserversion. Einmal registriert erfolgt die Zuweisung über die eingegebene Postleitzahl. Bislang haben 130 Gemeinden aus Deutschland und der Schweiz einen Dorfplatz auf „crossiety.de“ eröffnet. „Aber wir“, sagt Marcel Drechsler, „sind die erste Samtgemeinde.“ Die Kosten für die Einrichtung und Nutzung bewegen sich im hohen vierstelligen Bereich. Damit sich das bezahlt macht, müssen nun nur noch viele Bürger aus Lemförde, Hüde, Brockum, Lembruch, Marl, Quernheim und Stemshorn die App herunterladen und nutzen.