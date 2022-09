Die Außenstelle Brockum bleibt, die Grundschule Lemförde darf trotzdem wachsen

Von: Melanie Russ

Etwa 50 Zuhörer erwarteten gespannt die Entscheidung des Samtgemeinderates Lemförde zur Zukunft der Grundschule Lemförde und ihrer Außenstelle Brockum. © Russ

Am Ende einer langen Diskussion hat der Rat der Samtgemeinde Lemförde ein klares Votum abgegeben: Die Grundschule Lemförde wird zwar erweitert, wird jedoch weiter mit zwei Standorten arbeiten. Die Außenstelle Brockum bleibt erhalten. Ratsherr Heiner Richmann kritisierte allerdings deutlich das Verhalten von Ratsmitgliedern während der Wochen der Entscheidungsfindung.

Lemförde – Freude und Applaus auf der einen Seite, betretene Gesichter auf der anderen: Ganz unterschiedlich nahmen die etwa 50 Zuhörer im Rittersaal am Dienstagabend das klare Votum des Lemförder Samtgemeinderats für den Erhalt der Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde auf. In geheimer Abstimmung votierten 14 Ratsmitglieder für den Erhalt, sieben dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Die Auszählung der Stimmen übernahmen Jens Dannhus (CDU) und Bianca Wagener-Lückemeier (SPD).

Eine Aussprache zum Thema gab es an diesem Abend nicht mehr. In drei Schulausschusssitzungen und dem Samtgemeindeausschuss waren alle Argumente ausgetauscht, alle Fakten gesichtet und alle Fragen beantwortet worden. Heiner Richmann (SPD) fand vor der Abstimmung allerdings deutliche Worte bezüglich des Umgangs der Ratsmitglieder miteinander. Einige Ratsmitglieder hätten andere zu Hause aufgesucht, um sie zu drängen, für den Erhalt der Außenstelle Brockum zu stimmen. Richmann bezeichnete dieses Verhalten als sehr befremdlich. „Das ist in unserer Fraktion sauer aufgestoßen.“ Nach den zahlreichen Sitzungen und Diskussionen seien alle Ratsmitglieder so gut informiert gewesen, dass jeder selbstständig eine Entscheidung hätte treffen können. „Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir ein wenig respektvoller miteinander umgehen“, so Richmann. Sonst müsse man sich nicht wundern, wenn sich junge Menschen nicht mehr in der Kommunalpolitik engagieren wollen.

Vor der Abstimmung musste zunächst über ein mögliches Mitwirkungsverbot von SPD-Ratsherr Heiner Lindemann, Ehemann von Grundschulleiterin Cordula Lindemann, entschieden werden. „Wir haben diese Frage sehr intensiv mit der Kommunalaufsicht diskutiert“, berichtete Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup. Man kam zu dem Schluss, dass der Samtgemeinderat selbst entscheiden muss, und der hatte nichts gegen eine Teilnahme Heiner Lindemanns an der Abstimmung einzuwenden.

Der Beschluss pro Brockum

Mit seinem Beschluss sicherte der Rat nicht nur den Erhalt der Außenstelle Brockum, er berücksichtigte auch bei der Planung der in jedem Fall erforderlichen Erweiterung des Lemförder Standorts alle Eventualitäten. Da die Außenstelle bleibt, werden in Lemförde derzeit zusätzlich drei Klassenräume, ein Betreuungsraum und die dazugehörigen Nutzräume benötigt, um der gestiegenen Schülerzahl Rechnung zu tragen. Ohne die Außenstelle hätte man sechs Klassenräume und zwei Betreuungsräume benötigt.

Zwar soll laut Ratsbeschluss zunächst nur die kleine Variante umgesetzt werden, die Planung, die die Verwaltung zeitnah in Auftrag geben wird, soll aber bereits die große Variante berücksichtigen. Die Kosten für die kleine Variante hat die Verwaltung auf 1,27 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommen rund 300 000 Euro für bauliche Nachbesserungen an der Außenstelle Brockum. Die Kosten für die große Variante wurden auf 2,32 Millionen Euro geschätzt.

Die nächsten Schritte

Als nächstes wird die Verwaltung nun zügig die Genehmigung der Außenstelle Brockum beantragen. Denn wie bereits berichtet, wurde sie in den vergangenen Jahrzehnten ohne Genehmigung betrieben – ein Umstand, der erst kürzlich bekannt geworden war. „Ich gehe davon aus, dass wir die auch bekommen“, ist Mentrup zuversichtlich. Damit wird die Außenstelle künftig allerdings auch regelmäßig auf dem Prüfstand stehen, und die Samtgemeinde muss regelmäßig nachweisen, dass sie noch benötigt wird.

Zum anderen wird die Verwaltung zeitnah die Einrichtung eines zweiten Fluchtwegs in Brockum angehen, da der jetzige im Gebäude über eine gewendelte Treppe unzulässig ist. Außerdem muss der Weg vom Schulgebäude zu den Sanitäranlagen so gestaltet werden, dass sie auch bei schlechtem Wetter gut erreichbar sind. Eine energetische Sanierung ist ebenfalls vorgesehen.

Hinsichtlich der Umsetzung der Erweiterung in Lemförde mag sich Lars Mentrup noch nicht zu einer zeitlichen Prognose hinreißen lassen. Zu groß sind die Unwägbarkeiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Material und Baufirmen und der Kostenentwicklung vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Fakt ist aber: Es muss so schnell wie möglich gehen, denn der Lemförder Standort platzt aus allen Nähten. Für das kommende Schuljahr wird die Verwaltung voraussichtlich Container nutzen müssen, um alle Schüler unterzubringen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Dennis Brinkmann legt Mandat nieder An der Sitzung des Samtgemeinderates am Dienstagabend, in der die Weichen für die Zukunft der Grundschule Lemförde gestellt wurden, nahm der SPD-Fraktionsvorsitzende Dennis Brinkmann schon nicht mehr teil. Gestern teilte er Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup mit, dass er sein Mandat niederlegt. Seinen Sitz im Hüder Gemeinderat will er behalten.

Dennis Brinkmann betont auf Nachfrage, dass die Diskussionen um die Zukunft der Außenstelle Brockum nicht der alleinige Grund für seine Entscheidung waren. „Das war nur das i-Tüpfelchen.“ Er habe in den vergangenen Monaten gemerkt, dass die zum Teil sehr emotionale Parteipolitik auf Samtgemeindeebene nichts für ihn ist. „Dafür bin ich einfach nicht der Typ.“ Er habe vieles mit nach Hause genommen, Gesundheit und Familie hätten darunter gelitten. „Ich musste die Reißleine ziehen.“ Auch sein Beruf als vor Ort tätiger Polizist spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Wenn er mit seiner Meinung als Ratsmitglied ein ganzes Dorf gegen sich aufbringe, sei das mit seinem Beruf nicht vereinbar, denn als solcher sei ihm ein gutes Verhältnis zu den Menschen in seinem Umfeld wichtig.

Im Hüder Gemeinderat, in dem alle Mitglieder unabhängig von Parteizugehörigkeit in einer Fraktion zusammenarbeiten, möchte er sich gerne weiterhin engagieren.