Destruktiver und konstruktiver Wahnsinn

Lemförde - Von Christa Bechtel. „Professor Dr. György Széll hat sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, was ein Franzose, der dem deutschen Naziregime entkommen ist, darüber geschrieben hat, was in unserem Kopf vorgeht. Das hat ihn sehr bewegt, wie die Welt jetzt gestaltet wird und wie verschiedene Menschen wie und warum so handeln, wie sie handeln. Wir leben ja wieder in solch einer verrückten Welt. Es ist hoch spannend, was dabei herausgekommen ist“, ging KulturBunt-Vorsitzender Ernst Völkening im Lemförder Rittersaal auf den Vortrag „Homo sapiens-demens – Sind wir alle ein bisschen verrückt?“, den Professor Dr. György Széll dort hielt, ein.

„Ich freue mich, dass doch so viele bei diesem etwas abstoßenden Titel gekommen sind“, zeigte sich der Professor, der an der Universität Osnabrück Kultur- und Sozialwissenschaften unterrichtet, von der Resonanz begeistert. Der Titel, über den er derzeit ein Buch – vielleicht werden es auch mehrere – schreibt, sei lateinisch geprägt und beruhe auf unserer antiken Kultur. Denn: „Vor rund 2 500 Jahren haben die Römer schon diesen Doppelcharakter für uns im Janusbild abgebildet.“ Er werde versuchen, die vernünftige und verrückte Seite darzustellen, signalisierte der Referent, der kurz auf den Begriff „demens“ einging. „Das ist nicht das Krankhafte, sondern das normale Verrückte, das in uns allen ist.“

Per Power-Point-Präsentation stieg Széll mit dem Einstein-Zitat „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht sicher“ in seinen Vortrag ein, den er mit der Frage „Was ist normal?“ startete. Sein Inspirator sei (wie von Völkening erwähnt) Edgar Morin, „der überzeugt ist, dass wir ökologisch etwas ändern müssen“, hob der Dozent hervor, der an dieser Stelle ein Foto der Umweltzerstörung zeigte. Die richtige Bezeichnung unserer Spezies sei „Homo sapiens sapiens“, also doppelt vernünftig. „Das heißt, dass wir rational vernünftig bei unseren Entscheidungen handeln, die die Wirtschaft betreffen“, erklärte Széll, der den verschiedenen Homo-Spezies nachspürte. Wie beispielsweise der „Homo sociologicus“, der in den 1960er Jahren erfunden wurde. „Das heißt, dass wir als gesellschaftliches Wesen verschiedene Rollen wie Eltern oder Staatsbürger im Leben einnehmen“, verdeutlichte der Uni-Dozent.

Die Spezies „Homo sapiens sapiens“ habe sich vor circa 200 000 Jahren im Osten von Afrika entwickelt. „Vor etwa 60 000 Jahren sind die Vertreter dieser Spezies auf den europäischen Kontinent und darüber hinaus vorgedrungen und haben sich damit über die gesamte Erde ausgebreitet. Gewissermaßen sind wir alle Afrikaner“, meinte der Referent schmunzelnd, der weiter dem Streben nach Glück nachspürte. Das Individuum verband er mit Begriffen wie Hedonismus, Drogen, Empathie, Glücksspiele, Selbstzufriedenheit. „Einige Eigenschaften, die auch zerstörerisch sind“, so der Referent, der den normalen Wahnsinn mit Krieg, Gewalt, Terror, Unterdrückung, Ausbeutung oder Hexen- und Bücherverbrennungen verband. „Man sollte unter dem destruktiven und konstruktiven Wahnsinn unterscheiden“, erläuterte Széll, der dazu einige Fotos parat hatte. Und: „Die soziale Ungleichheit ist seit Beginn der Menschheit vorhanden“, betonte der Professor, der einige Verrücktheiten in puncto Wahnsinn in den Bereichen Kultur, Kunst oder Musik vorstellte. Als „Verrückte“ parallelisierte er zum Beispiel Hitler, Stalin oder Mao.

Trotz aller Rückfälle in der Menschheitsgeschichte seit Anbeginn seien doch große Fortschritte erzielt worden. „Abgesehen von der ganzen Zivilisation, der Technologie, der Philosophie, der Medizin bis zur Abschaffung der Sklaverei, der Frauen- und Minderheitenemanzipation, dem Rechtsstaat, den Wohlfahrtssystemen, ist das Leben heutzutage erheblich besser, sicherer und angenehmer zumindest für den überwiegenden Teil der Menschheit geworden“, fasste György Széll zusammen. Er akzentuierte abschließend: „So gibt es doch Hoffnung, dass die Menschheit trotz aller vorhandenen Möglichkeiten sich nicht auslöschen wird. Wir sollten bei dem Bemühen, dieses zu verhindern, aktiv und tatkräftig mitwirken.“