„Dümmer ist bekannter geworden“

Bei der Messe „Reise und Camping" in Essen mit 85 000 Besuchern warben Helmut Lammert (links) und Steffen Eickhoff wieder für das Dümmerweserland und stießen auf großes Interesse.

Das Interesse der Messebesucher ist groß – und eine Zahl ist ein Gradmesser dafür: „2. 000 Radwanderkarten haben wir ausgegeben – etwa zwei Drittel mehr als in vergangenen Jahren“, ist Helmut Lammert vom Scheunencafé Brockum ganz begeistert über die Resonanz in diesem Jahr. Zusammen mit Steffen Eickhoff, Inhaber des Hotels Garni „Zur Alten Post“ in Lembruch, steht er hinter dem Stand des Tourismusverbandes Dümmerweserland bei der „Reise und Camping“ in Essen. Zwischen Mittwoch und Sonntagabend hatte diese große Messe mit etwa 750 Ausstellern nach Angaben des Veranstalters 85 .000 Besucher verzeichnet.

Lemförde/Essen – Nach drei Jahren Corona-Pause lockte die Messe wieder die reisefreudigen Menschen ins Ruhrgebiet. Das Dümmerweserland stellte sich bei der Messe in Essen als „Freizeitregion für Aktive“ vor. Am Stand in Halle sieben wurde mit Informationsbroschüren auf Radwandermöglichkeiten rund um den Dümmer, andere Freizeitaktivitäten, Gruppenreisen und Pauschalangebote – unter anderem mit Aalräucherei-Besichtigung –, den Brockumer Markt und mehr hingewiesen.

Die Messebesucher nahmen Broschüren und Radwanderkarten aus Interesse mit. „Ich stelle mich den Besuchern nicht in den Weg und drücke ihnen das Material in die Hand“, sagt Steffen Eickhoff lächelnd. Seit 14 Jahren – kurz nachdem er die „Alte Post“ übernommen hatte – geht er auf Touristikmessen, wo er die Werbung für den Verband Dümmerweserland mit dem Hinweis auf sein Unternehmen und Angebote kombiniert.

So macht es auch Helmut Lammert, der auf sein Scheunencafé in Brockum hinweist. Beide Betriebe betrachten sich nicht als Konkurrenten, sondern informieren ihre Gäste über den jeweils anderen. In der Region müsse man zusammenarbeiten, sind sich Lammert und Eickhoff einig.

Helmut Lammert ist schon seit 24 Jahren mit dem Dümmer-Infostand bei Touristikmessen dabei. Bei der „Reise und Camping“ sei nach den Pandemie-Beschränkungen besonders viel los. „Die Leute wollen raus“, sagt Helmut Lammert, „und sie wollen nicht mehr nach Mallorca“. Sie hätten Interesse daran, Regionen in Deutschland als Reiseziele zu entdecken.

„Enorme Belebung“ durch Marissa-Ferienpark

Der Dümmer sei in den vergangenen Jahren bekannter geworden – dazu habe insbesondere der Marissa-Ferienpark in Lembruch beigetragen, meint Steffen Eickhoff: „Eine enorme Belebung für den Dümmer.“ Dass hier nun viel mehr los sei als früher, spreche sich herum und locke weitere Gäste an den zweitgrößten See Niedersachsens und in die Region.

Bei der Werbung für diese Region könne das Internet den persönlichen Kontakt auf Messen nicht ersetzen, ist Eickhoff überzeugt. Insbesondere Organisatoren von Gruppenreisen suchten einen Ansprechpartner, um Details direkt zu klären. Darum wollen Helmut Lammert und Steffen Eickhoff auch bei der nächsten „Reise und Camping“ in Essen dabei sein und das Dümmerweserland präsentieren: „Wir haben schon einen Platz für unseren Stand reserviert.“