Feuerspektakel über dem Wasser: „Der Dümmer brennt“ lockt Tausende Besucher an den See

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Wenn zwei sich nicht vertragen, heißt es im Volksmund, sie seien wie Feuer und Wasser. Dass sich Feuer und Wasser aber auch zu einer spektakulären Symbiose vereinen lassen, hat „Der Dümmer brennt“ am Wochenende bewiesen. Am Himmel die explodierenden Raketen mit ihren Feuerschweifen, auf dem Wasser die Spiegelung des ganzen. Zusammen war es ein Fest für die Augen. Geschätzt 15.000 Besucher waren am Wochenende an den Dümmer gekommen, um sich das nicht entgehen zu lassen. Für die Ausrichtung des Feuerwerks und des Rahmenprogramms war die Gemeinde Hüde zuständig, die Partys boomten bis in den frühen Morgen. Hier gibt es die Bilder vom Miteinander von Feuer und Wasser, von Menschen und Märkten!

1 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

2 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

3 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

4 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

5 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

6 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

7 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

8 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

9 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

10 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

11 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

12 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

13 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

14 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

15 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

16 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

17 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

18 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

19 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

20 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

21 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

22 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

23 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

24 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

25 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

26 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

27 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

28 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

29 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

30 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

31 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

32 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

33 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

34 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

35 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

36 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

37 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

38 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

39 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

40 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

41 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

42 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

43 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

44 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

45 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

46 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

47 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

48 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

49 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

50 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

51 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

52 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

53 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

54 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

55 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

56 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

57 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

58 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

59 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

60 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

61 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

62 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

63 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

64 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

65 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

66 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

67 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

68 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

69 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

70 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

71 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

72 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann

73 / 73 „Der Dümmer brennt“ lockt mit Feuerwerk und Begleitveranstaltungen Tausende Besucher an den See © Simone Brauns-Bömermann