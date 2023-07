Den Kopf öffnen für andere Kulturen

Von: Simone Brauns-Bömermann

Der Chor einer ukrainischen Gemeinde sang beim Fest der Nationen vor dem Amtshof traditionelle Lieder. © Brauns-Bömermann

Rund 600 Gäste feierten mit dem Verein Kulturbunt ein buntes Fest der Nationen vor dem Amtshof in Lemförde.

Lemförde – „Lemförde hat die ganze Welt zu Gast.“ Das findet Vitaliy Vilinchuk. Der Ukrainer lebt mit seiner Familie seit 2019 in Deutschland, ihn zog der Beruf hierher, jetzt lebt die Familie in Lemförde. „Hier leben 30 Nationen, wussten Sie das?“ Zur offiziellen Eröffnung des Festes der Nationen am Samstag zählt er einige auf: Chinesen, Portugiesen, Ukrainer, Russen und viele mehr. Vitaliy ist einer der drei Vertreter, die von der Bühne auf dem Amtshofvorplatz aus Eva und Ernst Völkening vom Verein Kulturbunt die Frage beantworten: „Was findet Ihr an Lemförde gut?“

Vitaliy Vilinchuks Antwort geht unter die Haut: „Wir haben in großen Städten gelebt. Aber hier ist der Himmel so klar wie ein Aquarium, die Felder so voller Frischluft, und wir haben einen Berg und einen See.“ Er beschreibt es wie in der Schöpfungsgeschichte: „Am Anfang waren Himmel und Erde.“ Seine Antwort hat das Potenzial als Laudatio auf die Samtgemeinde Lemförde auf der Homepage zu landen. Carlos da Silva kam 1984 aus Portugal nach Deutschland. „Ich wollte vier Wochen bleiben, jetzt bin ich hier 40 Jahre, habe ein tolles Haus und betreibe die Leuenfortschänke“, erzählt er.

Ernst und Eva Völkening (v.r.) vom Verein Kulturbunt befragten Carlos da Silva, Vitaliy Vilinchuk und Gülsen Gören (v.l.) danach, was ihnen an Lemförde gefällt. © Brauns-Bömermann

Gülsen Gören siedelte 1988 mit ihrer Familie aus der Türkei nach Deutschland um, da war sie elf Jahre alt. Beim Fest der Nationen, das der Kulturbunt nach 15 Jahren wieder aufleben ließ, betreut sie einen kulinarischen Stand mit ihrer Schwester und einen mit ihrer Tochter. „Wir machen das jetzt in zweiter Generation nach meinen Eltern. Was mir in Lemförde gefällt? Für mich ist es meine zweite Heimat, ich bin hier angekommen.“ Bei ihr gibt es Lahmacun, bei Meryem und Rozerin aus der Familie gleich nebenan Tee und die Süßspeise Baklava.

Der Platz vor dem Rathaus füllt sich stetig. Es locken ungewohnte Speisen aus der Ukraine, Portugal und der Türkei, traditionelle Musik und Tanz lassen die Herzen höher schlagen. „Ab 19 Uhr gibt es sogar ein Wunschkonzert“, verspricht Ernst Völkening. Seine Frau Eva geht auf die Anfänge des Vereins Kulturbunt ein. „Aus unserem Verein für Denkmalpflege wurde der Verein, der sich für Kultur im Flecken einsetzt. Wir sind immer bunt gewesen, haben das Fest der Nationen ins Leben gerufen und freuen uns heute, dass auf den Willkommensschildern an den Ortseingängen von Lemförde ,Vielfalt leben‘ steht“. Zum 775. Geburtstag des Flecken wagen sie den Neustart des Multi-Kulti-Festes.

Und der gelingt. Aufgrund des guten Netzwerks sind von Osnabrück bis Bremen Menschen verschiedenster Nationen angereist. Eine Mutter mit Tochter und Freundin zum Beispiel, die an ihrem Stand die gehäkelte traditionelle Spielzeugpuppe „Kosak“ verkaufte. Oder der Chor einer ukrainischen Gemeinde aus Osnabrück. Die Frauen singen traditionelle ukrainische Lieder und tragen fast alle rote Perlenketten. Die seien zum Schutz gegen das Böse, erklärt eine Lehrerin.

Die 14-jährige Sofia aus Hüde greift zu Schreibblock und Stift und will gar nicht mehr aufhören, aufzuschreiben, was sie schon alles auf Deutsch kann: „Ich lebe mit meiner Familie, Mama, Ludmilla, Vater, Alexander, Bruder Nikita. Ich wohne in Hüde.“ Mit ihr zum Fest kam Jevken (17) aus Diepholz. Er geht zur Berufsbildenden Schule Dr. Jürgen Ulderup im Fachbereich Soziales und Gesundheit.

Eine Mutter mit Tochter und Freundin verkaufte an ihrem Stand gehäkeltes traditionelles Spielzeug. © Brauns-Bömermann

Noch verbindender ist die folgende Geschichte: Luis ist Portugiese, in Deutschland geboren. Im Urlaub in Portugal traf er seine Traumfrau: Irina machte auch Urlaub, ist Englischlehrerin und stammt aus der Ukraine. Heute hat das Paar eine kleine Tochter, Mila, und wohnt in Dielingen. Mila wächst zwei- bis dreisprachig auf. Luis findet das Fest super: „Für mich sind das alles Menschen, keine Nationalitäten.“ Er kann für sich behaupten, dass er in Deutschland ausschließlich auf freundliche Menschen traf.

Rund 600 Gäste feierten mit den Organisatoren bis in den späten Abend hinein. „Es war noch nie so gut“, freuten sich die Organisatoren. Nach dem gelungenen Neustart plant Kulturbunt, das Fest wieder alle zwei Jahre zu veranstalten.