Deichweg zum Teil für Radfahrer gesperrt

Fahrradfahren am Dümmer ist am Wochenende nur noch eingeschränkt möglich.

Lembruch/Hüde – Die sommerlichen Temperaturen und die Corona-Pandemie bescheren dem Dümmer aktuell einen außergewöhnlich großen Besucherandrang. An den Wochenenden wird es insbesondere auf dem Deichweg eng. Weil es zuletzt Probleme im Miteinander von Fußgängern und Radfahrern gab, hat die Verwaltung nun die Nutzung des Deichwegs für Radfahrer eingeschränkt.

Die Verwaltung erinnert daran, dass es sich bei dem Deichweg grundsätzlich nur um einen Gehweg handelt. Den Radfahrern wurde dessen Benutzung in der Form gestattet, dass sie Rücksicht auf die Fußgänger nehmen und bei starkem Fußgängerverkehr gegebenenfalls absteigen und das Fahrrad schieben.

Rücksichtnahme hat gelitten

„In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass das Miteinander und die Rücksichtnahme von Fußgängern und Radfahrern gelitten hat. Es sind wiederholt Beschwerden über zu schnell fahrende und zu dicht an Fußgänger vorbeifahrende Radfahrer vorgebracht worden“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat darum in Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei geprüft, wie die verkehrliche Situation auf Teilbereichen des Deichwegs verbessert werden kann, und die Beschilderung angepasst.

Von Montag bis Freitag ist der Deichweg weiterhin für Radfahrer „frei“. Am Samstag und Sonntag ist das Radfahren auf dem Deichweg in Hüde vom Rohrdommelweg bis zum Spielplatz beim Segelhafen Godewind und in Lembruch etwa vom Marissa-Park bis zur Dümmerstraße nicht gestattet.

Durch eine neue Beschilderung werden Radfahrer angehalten, diese Bereiche zu umfahren und die Ortschaften zu entdecken. Dies sei bereits an vielen Seen gängige Praxis, um der Diskussion Radfahrer gegen Fußgänger aus dem Weg zu gehen, so die Verwaltung. Sie werde die neue Beschilderung nach und nach umsetzen.