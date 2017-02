Daumen hoch für den Dümmer

Der Dümmer, unser Foto zeigt eine Luftaufnahme vom 2. Februar, hat im vergangenen Jahr viele Übernachtungs- und Tagesgäste angelockt. Durch verschiedene Maßnahmen soll dies auch so bleiben.

Lemförde - Die Touristiker am Dümmer blicken positiv in die Zukunft. Im Rahmen der Sitzung des Tourismusausschusses, die am Donnerstag im Rittersaal des Lemförder Amtshofes ausgerichtet worden war, präsentierte Anselm Höfelmeier den Bericht der krankheitsbedingt abwesenden Tourismusmanagerin Jessica Weßling.

„Die Gastgeber am Dümmer sind mit den Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr durchaus zufrieden“, führte Höfelmeier aus. Viele Betriebe hätten sich über gestiegene Gästezahlen gefreut. Genaue Zahlen liefert der Bericht jedoch nicht – der Teufel liegt im Detail. „In offiziellen Statistiken werden nur Gäste von Betrieben erfasst, die mehr als zehn Betten oder Touristik-Stellplätze haben“, erfuhren Ausschussmitglieder und Zuschauer vom Vortragenden. „Alle anderen fließen nicht in die Statistik mit ein.“

Touristiker sind allgemein zufrieden

Auch bei der Datenerhebung selbst würden nicht alle Betriebe auf demselben Level arbeiten. „Manche haben moderne Computerprogramme, andere arbeiten noch mit Stift und Zettel.“ Abseits aller Statistiken sei jedoch die Kernbotschaft der meisten Touristiker entscheidend. Diese lautet: „2016 war ein gutes Jahr.“

Stabiles, schönes Wetter im Sommer, vor allem im Juli und August, und gelungene Veranstaltungen, wie der Dümmerbrand, sorgten für Besucherzulauf. Höfelmeier zeigte Bilder von gut frequentierten Badestellen in Hüde und Lembruch, fügte jedoch auch hinzu: „Es fällt auf, dass auf dem Wasser selbst wenig Betrieb ist. Wir haben nach wie vor einen Verlust an Seglern – auch wenn der Wasserstand gut ist.“

Der Bericht beleuchtete auch die Imagekampagne des vergangenen Jahres. In verschiedenen Medien, vor allem im Osnabrücker Land sowie im Münsterland, seien Anzeigen geschaltet worden. Auch die Homepage sei überarbeitet und ergänzt worden. „Deren Pflege ist unglaublich arbeitsintensiv“, klärte Höfelmeier die Zuhörer auf.

Ein positives Feedback habe es zu den Winteröffnungszeiten der Tourist-Information gegeben. Dieser Service solle unbedingt beibehalten werden. Private Initiativen hätten 2016 ebenfalls zur touristischen Aufwertung geführt. Explizit genannt wurden die Erweiterung des Skulpturenpfads „See Sicht“ sowie die Einrichtung eines Wassertaxis der Bootsvermietung Schlick. Auch die in Lembruch geplante Ferienanlage „Marissa-Park“ sowie Investitionen des Unternehmers Werner Steinemann sollen der Region einen Schub geben.

Anselm Höfelmeier gab im Rahmen der Ausschusssitzung zudem einen genaueren Einblick in die Internet-, Social-Media-, und Print-Aktivitäten, die den Dümmer bekannter machen sollen. Die Homepage sei 2016 stärker besucht worden, die Besucher blieben im Schnitt jedoch kürzer auf der Seite. „Diese Tatsache kann man auf zwei Arten interpretieren. Entweder, die Seite gefällt den Leuten nicht, oder die Besucher finden schneller ihre Informationen und sind deswegen auch schneller wieder weg“, kommentierte Höfelmeier diesen Punkt. Wirklich zu klären sei dies nicht, „diese Statistik müssen wir erstmal so hinnehmen.“ Verbesserungswürdig sei die Seite im Hinblick auf ausländische Besucher. Nach den deutschen Nutzern auf Rang eins, würden niederländische User auf Platz zwei bei den Zugriffszahlen stehen. „Verwunderlich“ sei der dritte Platz – dieser gehe an Besucher aus den Vereinigten Staaten.

Die Präsenz auf Facebook sei 2016 stark verbessert worden. Dies habe sich auch in den Zahlen bemerkbar gemacht. Innerhalb eines Jahres seien etwa 1 000 „Likes“ dazugekommen. Einige Freiwillige würden den Auftritt aktualisieren, Bilder hochladen, Artikel teilen, Veranstaltungen ankündigen. Höfelmeier klärte Ausschussmitglieder und Zuschauer auf, dass Facebook gut als Plattform für kostenlose Werbung genutzt werden könne – auch mit dem – falls vorhanden – eigenen Profil. „Wer ein schönes Bild vom Dümmer hochlädt oder teilt, macht den See bekannt.“

Informationen im Netz und gedruckt

Wer gerne blättert, kann einen Blick ins neue Gastgeberverzeichnis „Ihre Gastgeber im DümmerWeserLand“ werfen. Das 71 Seiten starke Heft, herausgegeben von „DümmerWeserLand Touristik“ und dem „Tourismusverband Dümmerland“, versorgt Leser mit zahlreichen Informationen zu etwa 300 Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und -häusern, Restaurants und Sehenswürdigkeiten in der Region.

Zahlreiche Bilder und hilfreiche Tipps runden die vielen Informationen ab. Das Heft hat eine Auflage von 40 .000 Exemplaren und ist zwei Jahre lang gültig.

mj