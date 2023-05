Lemförder Zahnarztpraxis Dr. Hopmann/Dr. Maak feiert 70-jähriges Bestehen

Von: Carsten Sander

Das 70-jährige Bestehen ihrer Zahnarztpraxis haben Dr. Sabine Hopmann und Dr. Michael Maak gemeinsam mit ihrem Team und vielen Gästen gefeiert. Im kommenden Jahr wird Michael Maak alleiniger Inhaber der Praxis. © Sander

Die Zahnarztpraxis Dr. Hopmann/Dr. Maak gibt es mittlerweile seit 70 Jahren. Das hat das Praxisteam jetzt gebührend mit 250 gelandenen Gästen gefeiert.

Lemförde – Die Zahlen sind als Fakten sicherlich nicht sonderlich belastbar. Geht auch gar nicht, schließlich hat Dr. Sabine Hopmann nicht en detail nachgezählt, nicht nachzählen können nach 70 Jahren. So lange besteht die von ihr und ihrem Geschäftspartner Dr. Michael Maak geführte Zahnarztpraxis in Lemförde bereits. Anlässlich des am Wochenende gefeierten großen Bestehensfestes hat die Praxisinhaberin aber grob nachgerechnet, was in den Jahren an zahnarztspezifischen Zahlen zusammengekommen ist. Ihre Schätzung: Es wurden 120 000 Zähne gezogen und 65 000 Bohrer verbraucht, 2 000 Implantate eingesetzt.

Doch auch wenn diese Zahlen beeindrucken mögen, so sind es nicht die Werte, die Dr. Sabine Hopmann für die Feier der von ihrem Vater Dr. Heinz Hopmann 1952 gegründeten Praxis wirklich in den Mittelpunkt stellen will. Wichtiger sind ihr diese drei Zahlen: 11, 278 und 15. Dahinter verbirgt sich: Die elf langjährigsten Mitarbeiterinnen kommen zusammen auf 278 Jahre Zugehörigkeit zur Praxis. „Diese Verbundenheit ist mir wirklich das Wichtigste“, sagt Dr. Sabine Hopmann. „Spitzenreiterin“ in dieser Wertung sei Heike Portmann – seit 50 Jahren ist sie Teil des Praxisteams. Und die 15 steht für die Anzahl an Assistenzärzten, die in der Praxis ausgebildet wurden. Junge Ärzte auf das Land zu bekommen, sei „schon schwierig“, sagt Dr. Hopmann. Der beste Lockstoff sei dabei die Qualität der Arbeit, die die ganze Praxis leistet. Und das Wissen, das weitergegeben werden kann. Dr. Hopmann und Dr. Maak machen das nicht nur im Rahmen ihrer Alltagsarbeit in Lemförde, sondern auch mit Vorträgen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Mit den Jahren ist die Praxis in Lemförde immer mehr gewachsen. Der vor zehn Jahren verstorbene Dr. Heinz Hopmann hatte einst in seinem Wohnhaus angefangen, Patienten zu behanden. Der Flur war das Wartezimmer. Und wenn der Bohrer lief, dann „wackelte die Wand“, heißt es in einer Schrift der Praxis zur Feierlichkeit. Längst ist aus Wohnzimmer und Warteflur eine moderne Praxis geworden – plus Verwaltungstrakt. Dr. Hopmann/Dr. Maak beschäftigen in Antje Obenhaus und Katharina Bernholt zwei weitere Zahnärztinnen, eine Mannschaft von 21 Angestellten steht hinter diesem Quartett. Die 2001 neu aufgesetzte Patientendatei umfasst 12 000 Namen. Insgesamt würde sich die Zahl der in 70 Jahren in der Praxis behandelten Menschen aber auf mehr als 20 000 belaufen, meint Dr. Michael Maak.

Mit einigen von ihnen sowie anderen Gästen hat die Praxis am Wochenende das 70-jährige Bestehen ausgiebig gefeiert, 250 Personen waren ins Festzelt geladen. „Wir möchten uns bei unserem Team und bei allen Menschen, die uns begleitet haben, mit dieser Feier bedanken“, sagte Dr. Sabine Hopmann, für die es aber nicht nur ob des langen Bestehens („Das bedeutet mir sehr viel“) ein besonderer Tag war, sondern auch weil „es ein bisschen schon ein Abschied“ für sie war. Hintergrund: Zum 1. April 2024 wird sie in den Ruhestand wechseln – nach 42 Jahren praktischer Tätigkeit als Zahnärztin. Dr. Maak, 1996 als Partner in die Praxis eingestiegen, „wird dann alleiniger Inhaber der Praxis“, erklärt die 66-Jährige.