Bei Daniel Hempe laufen alle Fäden des Brockumer Viehmarktes zusammen

Brockum/Wagenfeld - Weil die Organisation des Viehmarkttags beim Brockumer Großmarkt besonders umfangreich ist, haben sich Bürgermeister Marco Lampe und seine Mitstreiter aus dem Rat dafür bereits 2014 externes Know-how ins Boot geholt: in Person des 31-jährigen Daniel Hempe aus Wagenfeld.

Hempe ist laut Mitteilung der Gemeinde gelernter Landwirt, war mehrere Jahre bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Damme beschäftigt, wechselte vor ein paar Monaten als Ein- und Verkäufer für Pferde und Nutzvieh zum ECG Viehhandel in Lembruch und war von Kindesbeinen an passionierter Geflügel- und Kleintierzüchter. Als jahrelanger Kleintier-Händler kenne er sich bestens mit der Organisation von Viehmärkten aus.

„Der Einsatz für die Brockumer macht Spaß, zumal ich den vollen Rückhalt vom Marktausschuss habe“, zieht Hempe als Fazit aus der jetzt fünfjährigen Zusammenarbeit. Er erinnert sich noch ganz genau an deren Zustandekommen: „Der für den Ablauf des Viehmarktes mitverantwortliche Thorsten Buschmann hat mich Mitte 2014 angesprochen, ich habe gleich zugesagt und bin sofort mit den Vorbereitungen gestartet – völlig ohne Anlaufprobleme.“

Weit mehr als 10.000 Tiere – von kleinsten Ziervögeln über Frettchen und Nager bis hin zu Kaltblütern – werden laut Hempe in diesem Jahr angeboten. Beim Großvieh rechnet er mit mehr als 200 Tieren – Rinder, Ponys, Großpferde, Esel, Schafe, Ziegen, Lamas und Alpakas. „Den Großvieh-Auftrieb kann man nie genau vorhersagen. Die Händler entscheiden sich meist spontan. Bei gutem Wetter sind es mehr Tiere, bei widriger Witterung etwas weniger.“

Viele Schritte zu tun

Bei Hempe laufen jedes Jahr die Fäden für den Viehmarkt zusammen – von der Anmeldung über den Aufbau bis zum Abbau der Verkaufsstände. In den nächsten Tagen misst er die zwischen 10 und 150 Quadratmeter großen Standflächen für die mehr als 30 Geflügel- und Kleintierhändler ein, die unter anderem aus Ankum, Borken und Cloppenburg anreisen. „Es sind aber auch wieder mehrere regionale Anbieter dabei“, so Hempe.

Am Viehmarkt-Dienstag ist der Wagenfelder schon ganz früh auf den Beinen. „Die ersten Händler reisen bereits vor 5 Uhr an, eine Stunde danach stehen alle Stände, die Vertreter des Veterinäramtes beginnen mit ihrer Arbeit, und wenig später setzt der Besucherstrom ein. Spätestens um 8 Uhr ist das gesamte Viehmarkt-Areal dann rappelvoll“, weiß Hempe aus den Vorjahren.

Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit Veterinäramt

Laut Gemeinde hat der Wagenfelder von Beginn an Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt gelegt. „Das Personal kontrolliert den allgemeinen Gesundheitszustand der aufgetriebenen Großtiere und lässt sich Impfbescheinigungen von Geflügel und Kleintieren zeigen“, beschreibt Hempe die morgendlichen Tätigkeiten der Veterinäre. Es seien auch schon Händler wieder weggeschickt worden, erinnert sich der 31-Jährige. „Das war allerdings in früheren Jahren. Die Anbieter, die jetzt da sind, halten alle Vorschriften ein“, betont er.

Wenn am Dienstagmorgen alle organisatorischen Arbeiten erledigt sind, kümmert sich der Wagenfelder um seinen eigenen Verkaufsstand mit Geflügel und Kleinvieh und um die von ihm aufgetriebenen Pferde und Rinder. Als Zwölfjähriger sei er zum ersten Mal mit Hühnern und Kaninchen bei einem Kleintiermarkt aufgezogen, berichtet er. Danach sei er richtig auf den Geschmack gekommen, „weil ich am Ende mehr Geld in der Tasche hatte als am Anfang“. Die Geflügel- und Kleintierzucht betreibt er auch heute noch hobbymäßig – zum einen auf dem elterlichen Hof in Wagenfeld, zum anderen bei Bekannten in Düversbruch. Berufsbedingt gehen die Interessen allerdings immer mehr in Richtung Großviehvermarktung.