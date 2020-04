Corona beendet Nele-Marie Hagens großes Abenteuer in Israel

Hüde - Von Melanie Russ. Ein großes Abenteuer begann für die Hüderin Nele-Marie Hagen vor knapp acht Monaten. Im Rahmen des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes sollte sie ein Jahr in Tel Aviv in Israel verbringen. Doch jetzt wurde sie durch die Corona-Pandemie jäh aus der Stadt gerissen, die für sie inzwischen zu einer zweiten Heimat geworden war, in der sie sich wohl und geborgen fühlte. „Tel Aviv ist ein Ort, an dem ich zu schätzen lernte, was Gott mir jeden Tag Wunderbares gibt, den Moment zu genießen und dankbar für all die Sonne in meinem Leben zu sein“, so die 19-Jährige.

„Ich erinnere mich noch genau, wie ich am Flughafen in Tel Aviv ankam – voller Erwartungen, unzähliger Gefühle, Hoffnungen, mit Unsicherheit und Angst, aber auch Vorfreude und Abenteuerlust“, blickt Nele-Marie Hagen zurück. „Die Wärme schlug mir ins Gesicht, links und rechts große Palmen und ein unbekannter Geruch stieg mir in die Nase. Israel riecht anders. Und das gefällt mir“, beschreibt sie den Moment, als sie den Ben-Gurion-Flughafen verließ.

Mit sieben weiteren Freiwilligen teilte sie sich eine Wohnung mit einem großen Balkon, von dem aus sie über die umliegenden Häuserdächer blicken konnte. Der Anfang war nicht ganz leicht, denn sie musste sich an die anderen Lebensstandards gewöhnen, sich in der Wohnung einleben und sich in ihre Arbeit in einem Kindergarten einfinden, in dem sie Kleinkinder betreute.

Herausforderungen und große Freude

Die Arbeit sei ein reines Auf und Ab der Gefühle gewesen und habe sie auf besondere Weise herausgefordert, berichtet sie. „Es gab Zeiten, in denen ich mich fragte, wie ich all das überstehen sollte. Genauso gab es aber auch Zeiten, zu denen ich es umso mehr genoss, mich um die Kinder zu kümmern, für sie da zu sein und im Gegenzug ein fröhliches, liebendes Kinderlachen zu erhalten.“ Letztendlich ist sie für die Herausforderungen, die manchmal überfordernden Situationen, aber auch lustigen Stunden mit ihren Kolleginnen und besonders für die Zeit mit jedem einzelnen Kind überaus dankbar. „Durch all diese Momente durfte ich dazulernen, hinterfragen und über mich selbst hinauswachsen. Ich bin Gott auf eine sehr besondere Weise begegnet, und er hat mir geholfen, auch schwierige und unlösbar erscheinende Situationen zu überstehen und zu meistern.“

+ In Jerusalem genoss Nele-Marie Hagen den weiten Blick auf die Altstadt. © Nele-Marie Hagen

Ein besonderes Erlebnis waren für die Hüderin zwei Besuche in Jerusalem. Mitte September war sie zum ersten Mal dort und erkundete mit Freunden die Altstadt – den Ort, an dem Menschen mit jüdischem, muslimischem und christlichem Glauben auf engstem Raum nebeneinander leben. „Gelangt man von einem Viertel ins andere, ändern sich von jetzt auf gleich Farben, Gerüche, Klänge und die Atmosphäre. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht trotzdem jüdische Kinder in den Gassen des muslimischen Viertels spielen. Ganz im Gegenteil, es entsteht eine so beeindruckende, faszinierende und harmonische Vielfalt wie wohl fast an keinem anderen Ort“, berichtet sie. „Eines meiner Highlights an diesem Tag war wohl, auf dem Platz direkt vor der Grabeskirche zu stehen und gleichzeitig von einer Moschee kaum 20 Meter weiter den Gebetsruf zu hören.“

Beim zweiten Besuch ging es auf den Ölberg und in den Garten Gethsemane. Der Ort strahle eine fesselnde und leicht bedrückende Atmosphäre aus. „Ich finde es beeindruckend, dass die massiven Olivenbäume schon mehrere tausend Jahre dort stehen und Zeugen so vieler Ereignisse wurden. Oben auf dem Berg angekommen, verschlug es mir für einen Moment die Sprache. Der Ausblick, den ich über Jerusalem genießen konnte, war wunderschön.“

Kleiner Einblick in Nahostkonflikt

Bei ihrem Besuch in Hebron tauchte sie mitten in den Nahostkonflikt und den damit verbundenen Alltag der Menschen ein. „Es ist ein so komplexes und umfangreiches Thema, dass ich wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon mitbekommen habe und verstehen kann.“ In der ganzen Stadt seien mehr als 100 Checkpoints des israelischen Militärs verteilt, durch die man gehen und seinen Pass zeigen müsse, um von einem ins andere Stadtviertel zu gelangen, berichtet die 19-Jährige. Alle 100 Meter gebe es Beobachtungsposten, und überall seien Militärstützpunkte verteilt. „Die Palästinenser dürfen sich nur in ganz bestimmten Bereichen der Stadt aufhalten. Viele Teile der früheren Märkte sind geschlossen. Überall sind Stacheldrahtzäune, Absperrungen und verlassene Häuser zu sehen. Ich habe bei einer Stadtführung durch einige Teile der Stadt mit einem Palästinenser und durch Erzählungen einiges über die militärische Kontrolle und das Leben dort erfahren. Ich bin sprachlos“, schildert Nele-Marie Hagen das Erlebte. Beeindruckt hat sie in Hebron die Al Ibrahimi-Moschee, in der die Grabstätten von Abraham, Sarah, Isaak und Rebekka sind. „Ein so historischer Ort, welcher für mich inmitten der vom Militär besetzten Stadt Ruhe ausstrahlte.“

+ In diesem Hochhaus in Tel Aviv teilte sich die Hüderin mit sieben weiteren Freiwilligen eine Wohnung. © Nele-Marie Hagen

Als nun wegen der Corona-Pandemie plötzlich in Israel das öffentliche Leben für unbekannte Zeit erheblich eingeschränkt wurde, Cafés, Bars, Shoppingmalls, Kinos und auch alle Kindergärten schlossen, bedeutete das auch für die Hüderin eine vorübergehende Arbeitslosigkeit. Der Freiwilligenaustauschdienst ICJA beschloss, dass alle deutschen Freiwilligen sofort zurück nach Deutschland reisen müssen. „Mich traf diese Nachricht wie ein Schlag. Niemals hätte ich mir so etwas vorstellen können“, berichtet Nele-Marie Hagen.

Ohne Ticket zum Flughafen

Ihre Rückreise wurde dadurch kompliziert, dass es unter ihren französischen Mitbewohnern zwei Corona-Verdachtsfälle gab, eine Flugreise ohne deren negatives Corona-Testergebnis aber nicht möglich war. Schweren Herzens begann die Hüderin, all das, was sich in den vergangenen acht Monaten angesammelt hatte, einzupacken. Nach drei Tagen kam das Testergebnis: Es war negativ, doch die Probleme endeten damit noch nicht.

Der für Samstag gebuchte Flug wurde am Donnerstagmorgen abgesagt. Israel hatte in der Zwischenzeit eine Ausgangssperre angeordnet und begann, den gesamten Flugverkehr einzustellen. So machten sich die Hüderin und ihre deutsche Mitbewohnerin am Freitagmorgen mit all ihrem Gepäck, aber ohne Flugticket auf zum Flughafen. „Wir hatten Glück und bekamen noch ein Ticket und flogen so am Freitagnachmittag von Tel Aviv nach Berlin“, berichtet sie.

„Ich kann gar nicht wirklich beschreiben, wie sich das nun für mich anfühlt. Es ist nicht nur ein Umzug, sondern der Abbruch meines gesamten Alltags, ein Abschied ohne tatsächlich ,Tschüss!‘ sagen zu können.“ Eine kurze Handy-Nachricht an ihre Chefin und einige Eltern der Kinder aus dem Kindergarten, mehr war nicht möglich. Innerhalb weniger Stunden habe sie von fast allen Eltern Nachrichten bekommen, in denen sie beschrieben, wie traurig sie über ihre unerwartete Abreise seien. Eine Mutter habe ein Abschiedsgeschenk aller Eltern vorbeigebracht. „Ich war wirklich sprachlos und zu Tränen gerührt“, berichtet Nele-Marie Hagen. Aber das Vertrauen und die Dankbarkeit der Eltern sowie die Liebe und Freude der 17 Kinder seien das größte Geschenk, das sie bekommen habe.

Kein Abschied für immer

Israel sei ein wundervolles und farbenfrohes Land. Darum ist sich die Hüderin sicher, dass es kein Abschied für immer war. „Ich werde ganz bestimmt dorthin zurückreisen und noch einiges mehr im Heiligen Land erkunden und auf den Spuren Jesu unterwegs sein.“ Vielleicht, so hofft die 19-Jährige, könne sie auch ihren Freiwilligendienst fortsetzen, wenn sich die Situation entspannt hat. In der Zwischenzeit würde sie sich nach eigener Aussage gerne anderweitig engagieren, zum Beispiel durch ehrenamtliche Arbeit, die gerade in dieser Zeit besonders benötigt sei.

Tel Aviv ist für die Hüderin eine Stadt, in der es sich wie sonst nirgends zu leben lohnt. Dort habe sie sich auch anfangs schon, ohne die Sprache zu sprechen, verstanden gefühlt. „Meine Erfahrungen im Glauben und in der Kirchengemeinde ließen mich immer wieder staunen, und ich habe Gottes Anwesenheit in unserer Mitte gespürt, wie niemals zuvor. „In Israel habe ich erfahren, wie es ist, frei zu sein. Und einen Teil dieser Freiheit habe ich mit mir zurück nach Deutschland genommen.“