„Clubhaus“ am ehemaligen „British-Yacht Club“ in Lembruch wird am 18. August wieder abgebaut

„Ich bin so glücklich, dass es weitergeht“ beschreibt es Bärbel Piel (Foto rechts), die in Hüde Dauercamperin ist, und schaut auf den Dümmer. Das durfte sie am Samstag wieder bei einer Tasse Cappuccino vor dem „Clubhaus“ am früheren „British Yacht Club“ (BYC) in Lembruch. Nach der Beilegung des Rechtsstreites zwischen dem Betreiber Overmeyer Event aus Steinfeld und dem Landkreis Diepholz (wir berichteten) sowie der Gebrauchsabnahme war das als „Fliegender Bau“ eingestufte Gebäude am Wochenende wieder freigegeben. Am Samstag startete der Betrieb. Bärbel Piel als langjährige Dümmer-Kennerin: „Ich suche mir immer die Highlights für meinen Aufenthalt an den Wochenenden. Hier ist das Team sehr nett.“ Die Camperin, die in Detmold lebt, fährt jeden Freitag Richtung Dümmer, tanzt in Drebber bei den Line Dancern und kennt sich gut aus. „Die Bar dü Mar bei uns in Hüde hat sich auch super entwickelt, und ich genieße neben meinem Wohnwagen den Skulpturengarten.“ Die derzeitige Blaualgenbelastung des Sees mit Badeverboten störe sie nicht: „Ich will ja nicht schwimmen, ich schaue und genieße.“ Am Samstag lockte die neue Gastronomie direkt am Dümmer viele Gäste an. Phillip Overmeyer: „Wir werden, wie mit dem Landkreis vereinbart, am 18. August den ,Fliegenden Bau' abbauen.“ Dann wandert das mobile Gastronomie-Gebäude für drei Monate nach Damme als Lokal für eine Eventreihe. „Pop-up-Gastronomie“ ist der Fachbegriff dafür. Mit der Wiedereröffnung des „Clubhauses“ hat Overmeyer die Gaststätte „Kümmelecke“ am Hotel Seeblick wieder geschlossen, die er kurzzeitig gepachtet hatte. Den ehemaligen „British Yacht Club“ in Lembruch wollen die drei Geschwister Overmeyer sanieren und als öffentliche Gastronomie betreiben – dann ohne „fliegenden Bau“. sbb / Fotos: Brauns-Bömermann