Chor „Goodspell4you“: Neuer Name und frische Lieder

Von: Simone Brauns-Bömermann

Der Chor „Goodspell4you“ um Chorleiter Henrik Langelahn hat sich einen neuen Namen gegeben und möchte künftig sein Liedgut und die Musikrichtungen erweitern. © Brauns-Bömermann

Aus dem Brockumer Gospelchor „Godspel“ ist der Chor „Goodspell4you“ geworden. Mit dem Namen ändert sich auch das Repertoire. Die 22 Sängerinnen und Sänger wollen künftig neben Gospel auch Lieder aus anderen Musikrichtungen singen ‒ Pop zum Beispiel.

Brockum/Hüde – „Wir sind wieder da. Alt und doch neu“, beschreibt Ulrike Lampe, eine der zwei neuen Damen im Vorstand, die Wandlung des bisherigen Brockumer Gospelchors „Godspel“, bei dem sich vieles verändert hat. Er hat sich neuformiert und sich einen neuen Namen gegeben: „Goodspell4you“. Ab April/Mai will der Chor wieder Konzerte in der Region geben. Am Montagabend probte er zum ersten Mal nach der Weihnachtspause im neuen Domizil in Hüde.

22 Sängerinnen und Sänger, die aus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, von Diepholz bis Arrenkamp und aus Ströhen sind derzeit im Chor aktiv. Der Gedanke, sich als Chor zu verändern, schwelte schon seit dem vergangenen Frühjahr, als der langjährige Vorstandsvorsitzende Erwin Heuermann-Ziemert um Ersatz für seinen Posten bat. „Ihm gilt unser großer Dank für die vielen Jahre Vorstandsarbeit und Geduld“, betonen die Sänger und der neue Vorstand.

Der setzt sich aus drei den altgedienten Vorstandsmitgliedern Andrea Beringer, Mareike Koke und Sabine Barg mit den „Neuen“ Ulrike Lampe und Stephanie Ganz zusammen. Die Absprache ist: „Alle machen alles. Vom Protokoll bis zur Kasse“, erläutert Ulrike Lampe. Als Team möchten sie die Geschicke leiten.

Mitsingen Obwohl „Goodspell4you“ schon gut aufgestellt ist, würde er sich über weitere Verstärkung freuen. „In unseren Reihen ist Platz für neue Stimmen, vor allem die Tiefen fehlen.“ Geübt wird montags ab 20.15 Uhr im Gemeindehaus Burlage/Sandbrink, Ludwig-Gefe-Straße 11. Weitere Informationen geben Mareike Kolke, Telefon 0175/8477489, und Ulrike Lampe, Telefon 05443/2604.

Mit ihrem langjährigen Chorleiter Henrik Langelahn (Levern) haben sie einen Fels in der Brandung. Langelahn leitet den Chor voller Witz, Ausdauer und mit einer fundierten Musikerausbildung. In der Corona-Pandemie jonglierte sich der Chor mit verschiedenen Übungsorten vom Garten eines Vorstandsmitgliedes, über das Hüder Dorfhaus bis zum Online-Zoom-Meeting durch die Krise. „Wir haben versucht, so den Chor zusammenzuhalten“, betont Lampe.

Aktuell befindet sich der Übungsraum im Gemeindehaus in Hüde. Er bietet die richtige Größe und mit viel Holzanteilen auch die richtige Akustik. Da sich der Übungsort von Brockum als Ursprung nach Sandbrink/Hüde geändert hat und die Mitglieder aus verschiedenen Kommunen angereist kommen, wurde die Idee geboren, auch den Namen des Chores zu ändern.

„Goodspell4you“ klingt hörerorientiert und ein wenig weg vom Schwerpunkt Gospel und Lobpreis für Gott. „So ist es gemeint“, sagt Lampe. „Wir möchten unser Liedgut und die Musikrichtungen erweitern.“ Mit dem Chorleiter ist das sehr gut machbar, der Chor probt bereits mit weltlichem Liedgut. „Wir singen von Coldplay ,Viva la Vida‘ und den Klassiker ,Scarborough Fair‘ der legendären von Simon & Garfunkel“, erklären Sabine Barg und Ulrike Lampe. Wie gut sich die Stimmen ergänzen, auch wenn wie bei „Scarborough Fair“ Mönch-Stimmen gefragt sind, das will der Chor im nächsten Konzert zeigen.

Mit wie viel Freude die Sängerinnen und Sänger ans Werk gehen, spiegelt sich in der ersten Probe. Dass die Sänger nach eineinhalb bis zwei Stunden einen Ohrwurm für die gesamte Woche mit nach Hause nehmen, werten alle als positiv und kraftspendend.