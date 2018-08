Viele Besucher beim Backtag des Heimat- und Verschönerungsvereins

Brockum - „Gibt es noch Räuberbrot?“ Diese Frage kam um 15.30 Uhr schon viel zu spät. Keine Stunde hatte es gedauert, bis der Heimat- und Verschönerungsverein Brockum die 30 frischgebackenen Laibe verkauft hatte. Sie gingen beim Backtag am Backhaus am Sonntag weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Auch die 13 Bleche Butterkuchen – mit und ohne Apfel –, die Bäcker Detlev Plaggemeyer nach und nach aus dem Steinbackofen holte, fanden reißenden Absatz.

Vereinsvorsitzende Erika Schumacher und ihre Mitstreiter flitzten mit Kaffee und Kuchentellern in den Händen über das Gelände neben dem Backhaus, um die Besucher an den am Morgen bereitgestellten Tischen zu bedienen. Geld wurde dafür nicht eingesammelt. Traditionell zahlt jeder Gast eine Summe nach eigenem Ermessen in eine Spardose ein. „Damit sind wir immer gut gefahren“, sagt Schumacher.

Die Gäste kamen dank des sonnigen, aber nicht zu heißen Wetters so zahlreich, dass spontan weitere Sitzgelegenheiten herangeschafft werden mussten. Selbst den Tisch im benachbarten Heimathaus, an dem normalerweise Trauungen stattfinden, trugen die Aktiven des Heimat- und Verschönerungsvereins kurzerhand herbei, wie die Vorsitzende während einer kurzen Pause berichtete.

Obwohl der Verein auf ein Rahmenprogramm weitestgehend verzichtet, hat sich der beschauliche Backtag über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. Es seien viele Auswärtige unter den Gästen, hatte Schumacher festgestellt.

Wer sich nach genossenem Kuchen etwas die Beine vertreten wollte, konnte sich auf der angrenzenden Wiese die historischen Landmaschinen von Gerd Lange anschauen, die dieser seit vielen Jahren während des Backtags ausstellt.

Eine interessante Entdeckung hatte der Heimat- und Verschönerungsverein während der Vorbereitungen zum Backtag gemacht. Als Andreas Zelle vor Inbetriebnahme des Ofens auf dem Dachboden des Backhauses den Schornstein überprüfte, stolperte er über einen Brandbekämpfungseimer aus Leder. Das Alter lasse sich nicht genau bestimmen, mindestens hundert Jahre sei er aber sicher alt, vermutete Schumacher. Auf dem schwarzen, schon recht brüchigen Leder ist die Nummer B 85 eingenäht. Das stehe wahrscheinlich für Brockum Nr. 85 und weise auf den ursprünglichen Besitzer hin, so Schumacher.

mer