Bunt und ausgelassen: Kinderkarneval in Lemförde, Wagenfeld, Wetschen und Barver

Die gute alte Polonaise: In der Wetscher Schützenhalle gab es zum Lied „Der Zug hat keine Bremse" kein Halten mehr.

Südkreis – Karneval, wohin das Auge reicht: Bunt und ausgelassen waren die Ziele der Kinderkarnevalveranstaltungen in Lemförde, Wagenfeld, Wetschen und Barver. Beides funktionierte am vergangenen Wochenende. Dabei hatten nicht nur die Erwachsenen und Eltern viel Spaß, sondern ganz besonders die Kinder.

Lemförde: Bei Waldfee und Einhorn liefen die Fäden zusammen. Aber Leo der Löwe brüllte: „Wir brauchen eine größere Sporthalle.“ Das Brüllen war adressiert an den Marienkäfer und in dem Kostüm steckte die Fleckenbürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch. Die hübsche Waldfee Cordula Lindemann versprach Eltern und Kindern einen aktiven Nachmittag ohne Pause in der Sporthalle, geplant hatte das Großevent mit mehr als 300 Kindern plus Eltern der TuS Lemförde. Der Löwe war Vorsitzender Paul-Hermann Broi. Er nutze die närrische Chance zur Formulierung der Forderung nach mehr Raum für Sport. „Wollt ihr alle Sport machen?“ die Frage ging an die Kinder. Und ob die wollten: Ab 15.30 Uhr ging die Party Non-Stop in der Halle weiter, angesagt war: Auspowern. Je nach Lust bestaunten die Eltern von der Tribüne, andere mischten sich verkleidet unter das Kleinvolk und feierten mit.

+ Spider-Man trifft auf Fee: Mehr als 300 Besucher waren in der Lemförder Sporthalle. © Simone Brauns-Bömermann

Wagenfeld: Wagenfelds Jecken haben ein neues Regenten-Paar. Die vierjährige Enna Uhlig regiert mit dem zwölfjährigen Bastian Wehhausen die närrischen Kinder in Wagenfeld. Sie lösten ihr Vorgängerpaar nach drei Jahren Corona-Herrschaft ab. Das rauschende Fest in derPausenhalle der Auburg-Grundschule hatte die Freiwillige Feuerwehr unter der Federführung von Wilhelm Winkelmann organisiert. Die Party war für klein bis groß ein voller Erfolg. Die dreiköpfige Jury sichtete die ausgefallensten Kostüme der Kinder und Erwachsenen. Zog sich zurück und bewertete: „Wir haben ein Schiff, eine Mausefalle, einen Wischmopp und ein Aquarium entdeckt“, da fiele die Wahl schwer. Bis zur Prämierung hieß es: „Party, Party, Party für alle.“

+ Volles und buntes Haus in Wagenfeld: Viele närrische Kinder feiern in der Pausenhalle der Auburg-Grundschule. © Simone Brauns-Bömermann

Wetschen: „Der Zug hat keine Bremsen“. Bei diesem Lied gab es kein Halten mehr in der Schützenhalle. Und auf einmal machte eine altbackene Polonaise richtig Spaß. Sppngebob, Engel, Ant-Man, Cowboy, Pippi Langstrumpf und das Sams tanzten ausgelassen. Die Organisatoren ließen sich aber in Sachen Entertainment nicht Lumpen: An der Candy-Bar lockten weiße Mäuse und mehr Leckerkram, Dosenwerfen erhöhte den Spaß-Lärm-Pegel und die Fotobox hielt das närrische Treiben im richtigen Augenblick fest. Dem Förderverein der Grundschule Wetschen war der richtige Coup mit der Party gelungen.

+ Biene Maja war in Barver zu Besuch beim Kinderkarneval im Dorfgemeinschaftshaus. © Simone Brauns-Bömermann

Barver: Quer durch Märchenwelt und neueste Netflix-Serien tobten sich die jungen Kinderkarnevalbesucher im Dorfgemeinschaftshaus. Hermine traf auf Aschenbrödel, ein Weihnachtsbaum mit klobigen Geschenken an den Füssen auf Hexen und Wednesday Addams. Ritter, Feuerwehrleute und Polizisten tanzten mit der Prinzessin oder Biene Maja, ein Reh sprang herum und Harry Potter schwang seinen Zauberstab. All das gab es beim Kinderkarneval in der Sporthalle in Barver mit riesigem Kuchenbuffet. Ein buntes Treiben, ein paar Stunden Ausgelassenheit – das hatte der Sportverein für die Kinder aus Barver organisiert.